Владелец «Ливерпуля» Хенри: «В АПЛ нужны ограничения на траты, чтобы не пойти по пути европейских лиг, где у 1-2 клубов мало конкуренции»
Владелец «Ливерпуля» предложил ввести ограничения на траты в АПЛ.
«Масштаб финансовых вызовов в АПЛ постоянно увеличивается. Сама лига необычайно успешна и является главным футбольным соревнованием в мире, но мы некоторое время размышляли о том, что должны быть ограничения на расходы.
Это нужно для того, чтобы АПЛ не пошла по пути европейских лиг, где один-два клуба ежегодно встречаются с малой конкуренцией. Впечатления зависят от конкуренции, и это важнейший компонент Премьер-лиги», – сказал Джон Хенри.
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> "Это нужно для того, чтобы АПЛ не пошла по пути европейских лиг, ГДЕ один-два клуба ежегодно встречаются с малой конкуренцией"
Слово ГДЕ накладывает важное логическое условие, где из множества "европейские лиги" вычленяются те лиги "где один-два клуба ежегодно встречаются с малой конкуренцией"
Ну да
Давайте ограничим траты. Но конечно же на том уровне который может потянуть Хенри
А вот то, что он не хочет тратиться и готов заставить и остальных быть бедными поверю намного больше
Если АПЛ введёт ограничения на расходы, то как это помешает иным европейским лигам в лице упомянутых тех же "один-два клуба" тратить больше и забирать самых топовых игроков к себе?
Не окажутся ли топ-клубы АПЛ при таком самоограничении в невыгодном положении в сравнении с другими топ-клубами из других лиг?
Британия вышла из неё уже несколько лет назад , экономически и политически .
Осталась только географически , но это невозможно изменить 😎