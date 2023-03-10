Владелец «Ливерпуля» Хенри: «В АПЛ нужны ограничения на траты, чтобы не пойти по пути европейских лиг, где у 1-2 клубов мало конкуренции»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия трансферы бизнес Джон Хенри деньги Футбол

Владелец «Ливерпуля» предложил ввести ограничения на траты в АПЛ.

«Масштаб финансовых вызовов в АПЛ постоянно увеличивается. Сама лига необычайно успешна и является главным футбольным соревнованием в мире, но мы некоторое время размышляли о том, что должны быть ограничения на расходы.

Это нужно для того, чтобы АПЛ не пошла по пути европейских лиг, где один-два клуба ежегодно встречаются с малой конкуренцией. Впечатления зависят от конкуренции, и это важнейший компонент Премьер-лиги», – сказал Джон Хенри.

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15 комментариев

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Shadow1882
Ответ ftre65fr65t
Если читать внимательнее то можно понять что вы неправы. > "Это нужно для того, чтобы АПЛ не пошла по пути европейских лиг, ГДЕ один-два клуба ежегодно встречаются с малой конкуренцией" Слово ГДЕ накладывает важное логическое условие, где из множества "европейские лиги" вычленяются те лиги "где один-два клуба ежегодно встречаются с малой конкуренцией"
В данном контексте можно и исключить слово "европейские", конечно. Немножко абсурдно звучит просто
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ftre65fr65t
Ответ Shadow1882
Американец к европейским лигам уже не относит АПЛ. Занятно)
Если читать внимательнее то можно понять что вы неправы.

> "Это нужно для того, чтобы АПЛ не пошла по пути европейских лиг, ГДЕ один-два клуба ежегодно встречаются с малой конкуренцией"

Слово ГДЕ накладывает важное логическое условие, где из множества "европейские лиги" вычленяются те лиги "где один-два клуба ежегодно встречаются с малой конкуренцией"
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Rio (BLR)
Пчелы против меда.
Ну да
Давайте ограничим траты. Но конечно же на том уровне который может потянуть Хенри
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Юрий Р.
Если не хочешь тратить деньги на клуб, тогда лучше продай его. Смешно слышать о конкуренции 1-2 команде в чемпионате, когда большие деньги могут позволить себе оба Манчестера, Челси, Ньюкасл, Арсенал, Тоттенхем и Ливерпуль.
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Костя Киреев
Ответ Амин Чич
да ладно, единственная где чемпион до сих пор не известен)))
А что, арсенал уже так прям забронировал чемпионство?
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Андрей
Ответ Jack Daniels
«Мы не хотим тратиться, давайте и остальные не будут»
ну эту идею могут потдержать как минимум 15 клубов апл.
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Амин Чич
Ответ Костя Киреев
При этом апл единственная лига, где чемпион до сих пор неизвестен. Плюс если МЮ в следующем сезоне продолжит выползать из ямы, челси разберётся с составом, ньюкасл продолжит стройку и арсенал не посыпется нас ждёт очень конкурентный чемп. А вот то, что он не хочет тратиться и готов заставить и остальных быть бедными поверю намного больше
да ладно, единственная где чемпион до сих пор не известен)))
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Костя Киреев
При этом апл единственная лига, где чемпион до сих пор неизвестен. Плюс если МЮ в следующем сезоне продолжит выползать из ямы, челси разберётся с составом, ньюкасл продолжит стройку и арсенал не посыпется нас ждёт очень конкурентный чемп.
А вот то, что он не хочет тратиться и готов заставить и остальных быть бедными поверю намного больше
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Верховный Лорд
Хенри??? Серьезно?)) тогда правильно не «Джон Хенри», а «Тьерри Хенри»
0
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deadjoker
Так в АПЛ за победу и борется 1-2 клуба. В чем разница?
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Jade CAT Odessa
Сразу возникает вопрос:
Если АПЛ введёт ограничения на расходы, то как это помешает иным европейским лигам в лице упомянутых тех же "один-два клуба" тратить больше и забирать самых топовых игроков к себе?
Не окажутся ли топ-клубы АПЛ при таком самоограничении в невыгодном положении в сравнении с другими топ-клубами из других лиг?
+16
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Sevuska
Тогда надо отнять печатный станок у мистера Боули 😎
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Sevuska
Ответ Shadow1882
Американец к европейским лигам уже не относит АПЛ. Занятно)
Англия цэ нэ Эуропа ☝️
Британия вышла из неё уже несколько лет назад , экономически и политически .
Осталась только географически , но это невозможно изменить 😎
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Jack Daniels
«Мы не хотим тратиться, давайте и остальные не будут»
+32
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Shadow1882
Американец к европейским лигам уже не относит АПЛ. Занятно)
+7
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