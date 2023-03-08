«Женский футбол − ненастоящий, нам насрать на вас, убирайся на кухню». Левандовски в видео «Равенство – в наших цветах» к 8 марта зачитал комментарии в адрес женской команды «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига женский футбол Роберт Левандовски дискриминация контент Футбол

Роберт Левандовски снялся в видео «Барселоны» к Международному женскому дню.

К 8 марта «Барселона» выпустила видео под лозунгом «Равенство – в наших цветах». Польскому форварду предложили прочитать негативные комментарии, которые ежедневно получают в своих социальных сетях девушки из женской команды «блауграны». Вместе с Робертом комментарии читала защитница женской «Барселоны» Мария Леон.

Среди прочих Левандовски зачитал следующие комментарии: «Нам насрать на вас», «В местной команде моего города ты бы даже не попала в старт», «Никто не хочет смотреть ваши матчи», «Убирайся на кухню», «Женский футбол − ненастоящий футбол. Всем наплевать» и другие.

«Мне трудно читать и слышать эти комментарии. Могу только представить, каково это для женщин», – сказал Роберт.

«Какая необходимость писать эти сообщения? Если тебе не нравится, не смотри, но я не понимаю, зачем продолжать публиковать подобные комментарии. Мы получаем такое каждый день. Только потому, что мы женщины. Мы будем продолжать бороться за свои права. Все это для того, чтобы те женщины, что будут после нас, могли достичь еще большего, чем мы», – заявила Леон.

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inga1925
БОЛЬШИЕ СИСКИ - https://is.gd/MnIjkH
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БолельщикСоСтажем
Не приятные комментарии, жалею девчоночек, но женский футбол не смотрю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
А Рапино может че нибудь приготовить на кухне?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Pelerin
8 марта на Западе - день борьбы. Лёва сфокусировал внимание на том, с чем нужно бороться. Представляешь, есть страны, борющиеся с агрессией, а не пропагандирующие её...
Фокусировать внимание на том, что пишут непонятные люди в интернете? Это борьба что-ли? Писали, пишут и будут писать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lina Starkova
Ответ TravenS
Просто это вид спорта для своей публики. Не может человек интересоваться всеми видами спорта на свете. Другое дело, когда люди проявляют агрессию просто потому, что что-то им не нравится 🤷‍♂️ . И не надо говорить, что это не для женщин, вполне себе подходит им. А вот, например, в единоборствах почему-то мало кто возмущается присутствию женщин, а ведь это гораздо менее им подходит)
Вот я тоже никогда не понимала, почему почти никто не говорит, что штанга и единоборства не для женщин, зато толпы осуждают и опускают футболисток и хоккеисток.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
voroninboris
Ответ Gagarin Party
ну и что? один теннисист тоже кукарекал, а потом вышел против женщины и проиграл.
Это ты про себя? Потому что среди профессионалов подобные матчи всегда заканчивались убедительной победой мужчин, даже против топовых теннисисток.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Гоша Адамов
Какая необходимость писать такие комментарии с окорблениями?
Где ты в моем комментарии "окорбления" нашел?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lexx2
Скоро мужской футбол начнет загибаться, а они женский за шиворот тянут.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xm.md
Ответ Алексей Венедиктов
Российский мужской тоже бессмысленный. Пара лиг в мире смотрибельна. Остальное - днище.
Ну так это проблема РПЛ, а не мужского футбола. Твой ляп не в тему
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lol Ko
Ответ North213
Ну да, один теннисист это более показательно, чем целые команды :) А сколько теннисисток выходило против мужчин и проиграло?
И какая разница? Есть мужской и женский спорт. И да, они разные.
А вот ещё факт: мужики-трансгендеры лезут в женский спорт, а не наоборот. Очевидно, почему. Но это не повод оскорблять. Не нравится - не смотри. Тем более, что в Европе не на бюджетные же деньги клубы существуют.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Ответ Гамаль Хайдаров
просто маленький факт, Женская Австралийская сборная проиграла 15 летним мальчикам
Вроде канадская, и не просто сборная, а чемпионы мира)
А 15-летние парни это даже не воспитанники какой-то элитной футбольной академии, а команда обычной школы 🙈
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Венедиктов
Ответ Ромарио Влас
Когда смотришь российскую РПЛ,думаешь уж лучше бы смотрел женский. Там хоть красивые девушки,да иногда довольно неплохо у них получается. А вот РПЛ это то ещё г..нише.
Днище, согласен😂
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Венедиктов
Ответ Xm.md
Не в стиле спортса, а в виде фактов по отношению к бессмысленному женскому футболу
Российский мужской тоже бессмысленный. Пара лиг в мире смотрибельна. Остальное - днище.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Я уж подумал по заголовку, что он сексист
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jimmilee**
Я согласен с футболисткой барсы - не хочешь, не смотри, зачем писать гадости людям не понятно.

Не понятно ровно до тех пор, пока всякие Меган Рапино не требуют равных зарплат для сборных и тд
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Не смотрел и 10 минут женского футбола, мне лично параллельно, есть он или нету его. Зачем обсирать? Не знаю. Пусть играют, если хотят. Никто никого не принуждает его смотреть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ромарио Влас
Ответ Vlados 86
Женский футбол то ещё г..но, и ничего с этим не поделать.
Когда смотришь российскую РПЛ,думаешь уж лучше бы смотрел женский. Там хоть красивые девушки,да иногда довольно неплохо у них получается. А вот РПЛ это то ещё г..нише.
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlistarOvereem
Не знаю что в голове у тех, кто пишут комментарии, но могу догадываться, что если бы некоторые персонажи из женского футбола на регулярной основе не ныли бы про низкие зп и не требовали бы усреднений с мужским футболом, то скорее всего и хейтеров меньше было бы.
Хотя не оправдываю и тем более не поддерживаю эту агрессию. Каждый должен стремится к тому, чтобы заниматься любимым делом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Фут.Боль
Какая необходимость читать эти сообщения и воспринимать их всерьез?
8 марта на Западе - день борьбы. Лёва сфокусировал внимание на том, с чем нужно бороться. Представляешь, есть страны, борющиеся с агрессией, а не пропагандирующие её...
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xm.md
Ответ Slavick Nemkovsky
"Бессмысленный женский футбол" собирает в Европе на стадионах в разы больше аудиторию, чем "осмысленный" рпл.
Я разве что-то говорил про РПЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ Oskar 09
Честно при всем моем уважений к футболисткам я вообще не смотрю женский футбол и не интересуюсь это не женский вид спорта только не подумайте что я сексист.
ну а я водные виды спорта не смотрю.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Зачитывал комменты с портала sports.pl?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Зачем называть женскую команду тоже Барселона? Отсюда и комментарии. А так придется терпеть.
Было бы гораздо меньше подобного, если бы назвали нейтрально. Я пытался дважды смотреть: финал ЧМ и финал ЛЧ. Больше не буду
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
North213
Ответ Gagarin Party
ну и что? один теннисист тоже кукарекал, а потом вышел против женщины и проиграл.
Ну да, один теннисист это более показательно, чем целые команды :)
А сколько теннисисток выходило против мужчин и проиграло?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карлик На Гормонах
Ответ Гамаль Хайдаров
просто маленький факт, Женская Австралийская сборная проиграла 15 летним мальчикам
Почему вы считаете, что 15 летние футболисты это сопляки? Уверен, что вы с командной случайных мужиков проиграете этим бычкам.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий