«Женский футбол − ненастоящий, нам насрать на вас, убирайся на кухню». Левандовски в видео «Равенство – в наших цветах» к 8 марта зачитал комментарии в адрес женской команды «Барсы»

снялся в видео «Барселоны» к Международному женскому дню.

К 8 марта « » выпустила видео под лозунгом «Равенство – в наших цветах». Польскому форварду предложили прочитать негативные комментарии, которые ежедневно получают в своих социальных сетях девушки из женской команды «блауграны». Вместе с Робертом комментарии читала защитница женской «Барселоны» Мария Леон.

Среди прочих Левандовски зачитал следующие комментарии: «Нам насрать на вас», «В местной команде моего города ты бы даже не попала в старт», «Никто не хочет смотреть ваши матчи», «Убирайся на кухню», «Женский футбол − ненастоящий футбол. Всем наплевать» и другие.

«Мне трудно читать и слышать эти комментарии. Могу только представить, каково это для женщин», – сказал Роберт.

«Какая необходимость писать эти сообщения? Если тебе не нравится, не смотри, но я не понимаю, зачем продолжать публиковать подобные комментарии. Мы получаем такое каждый день. Только потому, что мы женщины. Мы будем продолжать бороться за свои права. Все это для того, чтобы те женщины, что будут после нас, могли достичь еще большего, чем мы», – заявила Леон.