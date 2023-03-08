«Женский футбол − ненастоящий, нам насрать на вас, убирайся на кухню». Левандовски в видео «Равенство – в наших цветах» к 8 марта зачитал комментарии в адрес женской команды «Барсы»
Роберт Левандовски снялся в видео «Барселоны» к Международному женскому дню.
К 8 марта «Барселона» выпустила видео под лозунгом «Равенство – в наших цветах». Польскому форварду предложили прочитать негативные комментарии, которые ежедневно получают в своих социальных сетях девушки из женской команды «блауграны». Вместе с Робертом комментарии читала защитница женской «Барселоны» Мария Леон.
Среди прочих Левандовски зачитал следующие комментарии: «Нам насрать на вас», «В местной команде моего города ты бы даже не попала в старт», «Никто не хочет смотреть ваши матчи», «Убирайся на кухню», «Женский футбол − ненастоящий футбол. Всем наплевать» и другие.
«Мне трудно читать и слышать эти комментарии. Могу только представить, каково это для женщин», – сказал Роберт.
«Какая необходимость писать эти сообщения? Если тебе не нравится, не смотри, но я не понимаю, зачем продолжать публиковать подобные комментарии. Мы получаем такое каждый день. Только потому, что мы женщины. Мы будем продолжать бороться за свои права. Все это для того, чтобы те женщины, что будут после нас, могли достичь еще большего, чем мы», – заявила Леон.
А вот ещё факт: мужики-трансгендеры лезут в женский спорт, а не наоборот. Очевидно, почему. Но это не повод оскорблять. Не нравится - не смотри. Тем более, что в Европе не на бюджетные же деньги клубы существуют.
А 15-летние парни это даже не воспитанники какой-то элитной футбольной академии, а команда обычной школы 🙈
Не понятно ровно до тех пор, пока всякие Меган Рапино не требуют равных зарплат для сборных и тд
Хотя не оправдываю и тем более не поддерживаю эту агрессию. Каждый должен стремится к тому, чтобы заниматься любимым делом.
Было бы гораздо меньше подобного, если бы назвали нейтрально. Я пытался дважды смотреть: финал ЧМ и финал ЛЧ. Больше не буду
А сколько теннисисток выходило против мужчин и проиграло?