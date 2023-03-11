«Интер» проиграл 2 из 3 последних матчей Серии А. Дальше – «Ювентус»

«Интер» потерпел два поражения в трех последних матчах Серии А.

Сегодня команда проиграла в гостях «Специи» (1:2) в 26-м туре.

Таким образом, у «нерадзурри» два поражения и одна победа в трех последних матчах чемпионата Италии.

В следующем туре « » примет «Ювентус». Матч состоится 19 марта.

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