«Интер» проиграл 2 из 3 последних матчей Серии А. Дальше – «Ювентус»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Специя Футбол

«Интер» потерпел два поражения в трех последних матчах Серии А.

Сегодня команда Симоне Индзаги проиграла в гостях «Специи» (1:2) в 26-м туре.

Таким образом, у «нерадзурри» два поражения и одна победа в трех последних матчах чемпионата Италии.

В следующем туре «Интер» примет «Ювентус». Матч состоится 19 марта.

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18 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Алексей Гусев
и без ЕК)))
Ну это очень маловероятно. Ниже 6 места опустится почти нереально. А вот будет ли желание играть в других кубках - не думаю. Так клуб устроит только ЛЧ, в том числе и из-за финансовых сложностей.
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krealpmoney
Ответ Joey Ramone
тогда бы за Ювентус болел
за Ювентус, как известно, Максим Галкин
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Joey Ramone
главное матч как обычно в одни ворота был, но тупо не могут забить. Лаутаро - устал, Лукаку - не в форме, Джеко - стар. Инзаги всё отлично делает, но нужно хоть кого-то из молодёжи подтягивать - хоть одного, хоть иногда.
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Joey Ramone
Ответ 2RIN
Почему Михаил Боярский болеет за Интер? Любит всякие шляпы)
тогда бы за Ювентус болел
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Дмитрий Калашников
какая экономия, он же до 24 года продлил!
Уволят летом - заплатят за год, уволили бы зимой - пришлось бы платить за полтора года.
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Дмитрий Калашников
Ответ zakariaagro
Господи, купите креативного полузащитника, игра в центре никакая. С момента покупки Хакими не было ни одного нормального трансфера. за что просто такое наказание болельщикам....
На трансфер турка пока удачный!
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Дмитрий Калашников
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Индзаги нужно было ещё во время паузы на ЧМ уволить, ну или как минимум в январе, когда потери очков продолжились при невнятной игре. Но руководство по-прежнему ему доверяет, может махнули рукой на этот сезон уже а Индзаги уволят летом(заодно сэкономят на неустойке) но ведь так можно и без ЛЧ остаться.
какая экономия, он же до 24 года продлил!
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Алексей Гусев
Ответ Velirpa
Наполи с чемпионством.
ой, а то бы без этого матча не стали бы)))
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Алексей Гусев
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Индзаги нужно было ещё во время паузы на ЧМ уволить, ну или как минимум в январе, когда потери очков продолжились при невнятной игре. Но руководство по-прежнему ему доверяет, может махнули рукой на этот сезон уже а Индзаги уволят летом(заодно сэкономят на неустойке) но ведь так можно и без ЛЧ остаться.
и без ЕК)))
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Жэд Кэлэд
Ответ Velirpa
Наполи с чемпионством.
Это уже больше месяца как ясно.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Индзаги нужно было ещё во время паузы на ЧМ уволить, ну или как минимум в январе, когда потери очков продолжились при невнятной игре. Но руководство по-прежнему ему доверяет, может махнули рукой на этот сезон уже а Индзаги уволят летом(заодно сэкономят на неустойке) но ведь так можно и без ЛЧ остаться.
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zakariaagro
Господи, купите креативного полузащитника, игра в центре никакая. С момента покупки Хакими не было ни одного нормального трансфера. за что просто такое наказание болельщикам....
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Дмитрий Калашников
Ответ Андрюха с района
Сима так и не научился управлять составом. Такую дичь с изменениями в составе можно творить только в товарищеских матчах. Хз, что он Аслани замариновал и выпускает постоянно зеленого Карбони. Если бы не был травмирован нулина аргентинская, выпускал бы и его Для Интера сейчас дотянуть уже этот сезон и из четверки не вылететь, пройти как можно дальше в ЛЧ, а там уже прощаться с Симой
Карбони он редко выпускает, про Асслани согласен, вечно своего Галю выпускает!
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Вячеслав Смирнов
Когда уже этого тренера уволят, разваливает команду с лучшим составом в чемпионате.
+1
-2
-1
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Anatolii
Дальше - Порту
+8
0
+8
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2RIN
Почему Михаил Боярский болеет за Интер?

Любит всякие шляпы)
+9
-5
+4
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Андрюха с района
Сима так и не научился управлять составом. Такую дичь с изменениями в составе можно творить только в товарищеских матчах. Хз, что он Аслани замариновал и выпускает постоянно зеленого Карбони. Если бы не был травмирован нулина аргентинская, выпускал бы и его

Для Интера сейчас дотянуть уже этот сезон и из четверки не вылететь, пройти как можно дальше в ЛЧ, а там уже прощаться с Симой
+1
-3
-2
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Velirpa
Наполи с чемпионством.
+14
-4
+10
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