«Интер» проиграл 2 из 3 последних матчей Серии А. Дальше – «Ювентус»
«Интер» потерпел два поражения в трех последних матчах Серии А.
Сегодня команда Симоне Индзаги проиграла в гостях «Специи» (1:2) в 26-м туре.
Таким образом, у «нерадзурри» два поражения и одна победа в трех последних матчах чемпионата Италии.
В следующем туре «Интер» примет «Ювентус». Матч состоится 19 марта.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Любит всякие шляпы)
Для Интера сейчас дотянуть уже этот сезон и из четверки не вылететь, пройти как можно дальше в ЛЧ, а там уже прощаться с Симой