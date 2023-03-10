Ольга Смородская: «Какая Азия? Не смешите людей! Австралия, Сингапур – это нереальные перелеты, 24 часа без посадки»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная Австралии по футболу РФС судьи сборная Сингапура Азиатская футбольная конфедерация Ольга Смородская лимит на легионеров Fan ID Футбол

Ольга Смородская против перехода РФС в Азию из-за дальних перелетов.

– Что надо сделать, чтобы наш футбол развивался? Предположим, вам дали трибуну в исполкоме РФС. Что нужно сделать?

– Первое – приостановить Fan ID.

– А на какой срок?

– Ну, на год-два. Второе – заняться судейством. Столько скандалов после возобновления чемпионата. Три раза бьем пенальти – что творится.

– Третье – что делать с легионерами?

– Я ярая противница лимита на легионеров. 

– Даже сейчас?

– Даже сейчас. Чем более закрытым будет наш футбол, тем быстрее он будет деградировать. Все.

Мы и так волею судеб исключены сейчас из футбольного процесса. Зачем еще деградировать? Едут к нам бразильцы, аргентинцы – слава Богу. Что в этом плохого? Я ничего не вижу.

– Но если приезжают люди и не хотят играть за команду?

– Так бывает везде. Возьмите последние трансферы «Челси». Вернер – замечательный был забивальщик, лучший в чемпионате Германии. Как он играл за «Челси», старался? Парень просто не понимал, куда бежать и где стоять. И сейчас он этого не понимает в «Лейпциге». «Челси» 60 лямов в него вбухал. Это не мои полтора.

– Они еще заработали 600 млн.

– Ну неважно.

– Что России делать – пытаться налаживать отношения с Европой или переходить в Азию?

– Какая Азия, о чем вы? Вы знаете, кто в Азии играет? Ничего, полетели в Сингапур.

– Вас уровень соперничества смущает или расстояния?

– Это невозможно преодолеть – ни Австралию, ни Сингапур. Беспосадочный перелет – 24 часа, а если с посадками... С какими ногами туда прилетишь? На любом самолете это нереальные перелеты.

А потом они радостно прилетят к нам зимой, когда у нас минус 10 градусов. Какая Азия? Не смешите людей!

– То есть вы против Азии?

– Конечно.

– А что делать клубам и сборным, которые не могут играть международные матчи?

– Ждать, – сказала бывший президент «Локомотива». в беседе с «Коммент. Шоу».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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29 комментариев

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Osodj Djhshs
Ответ Deimos
Это Вернер не понимал куда бежать? Он как раз выделялся отличной работой без мяча, уводил защитников за собой, за счёт чего забивали Хаверт и остальные
Ага хавертц так забивал что рама трещала... Сколько он забивал, 5 мячей в 40 играх
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Ezra-Matthew Miller
Ответ S.Mane10
Ей это откуда знать? Я был в Сингапуре, конечно же переправлялся туда через рейс, по самолёту. И очень смешно читать этих фруктов, которые умеют только языком чесать, больше ничего. Только больные неадекваты за переход в Азию
tttyyy
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dimitrii36
лютует не на шутку, на мишутку
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А потом этот парень уехал
удивительный профессионал своего дела - перелеты 24 часа..
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Zhukker
Ответ kos.vohrt
До Сингапура лететь 24 часа без посадки? На чём она туда летала? На воздушном шаре?
Смородская и на х... галопом могла бы добираться... 🙈🙈
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Любезный Коссутий
Ответ Wasilij Petrow
Москва - Мельбурн: 19 час. 55 мин. прямым рейсом. Не сутки, но почти сутки.
это что за прямой рейс такой?
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vaniaEee
Ответ s_h_a_m_a_n
Клубам не грозит ПЕРЕЛЕТ в Австралию. Не встретятся в ЛЧ до финала. Я тоже против перехода, но сначала надо матчасть подучить, а потом кудахтать.
Шаман, ты что, не веришь в Зенит??? Думаешь газовые и в этой лч будут позорится?
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Юрий Костыгин
Ответ Сергей Сергеев
Только больные люди хотят в Азию . Ну реально вы забыли чемпионат 2006 когда у луча было 13 побед в 15 играх дома и 13 поражений в гостях. А как играть в среду вечером в азиатской лч и в субботу тур в Москве? Ну просто как? Почему я задаюсь этими вопросами , а не компетентные люди?
Это вы хоккеистам расскажите. Например, "Салавата Юлаева" и "Адмирала", которые сейчас в плэй-офф из Уфы во Владик и обратно через два дня на третий мотаются. Они посмеются над вашими страхами.
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Wasilij Petrow
Ответ Любезный Коссутий
нет таких долгих беспосадочных перелетов)) только с пересадками
Москва - Мельбурн: 19 час. 55 мин. прямым рейсом. Не сутки, но почти сутки.
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KOTOV71
Ответ Сергей Сергеев
Только больные люди хотят в Азию . Ну реально вы забыли чемпионат 2006 когда у луча было 13 побед в 15 играх дома и 13 поражений в гостях. А как играть в среду вечером в азиатской лч и в субботу тур в Москве? Ну просто как? Почему я задаюсь этими вопросами , а не компетентные люди?
" компетентным людям" надо докладывать на верх ,что " всё хорошо!"
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9_volk
да чего уж там... 48 часов прямой рейс, будем честны.
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Deimos
Это Вернер не понимал куда бежать? Он как раз выделялся отличной работой без мяча, уводил защитников за собой, за счёт чего забивали Хаверт и остальные
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DaimonD
Забивальщик😂! Это что-то новое)
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S.Mane10
Ей это откуда знать?
Я был в Сингапуре, конечно же переправлялся туда через рейс, по самолёту. И очень смешно читать этих фруктов, которые умеют только языком чесать, больше ничего.
Только больные неадекваты за переход в Азию
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Vasyamarch91
Ответ kos.vohrt
До Сингапура лететь 24 часа без посадки? На чём она туда летала? На воздушном шаре?
На ан-24)))
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Artem Piatkov
Ответ Сергей Сергеев
Только больные люди хотят в Азию . Ну реально вы забыли чемпионат 2006 когда у луча было 13 побед в 15 играх дома и 13 поражений в гостях. А как играть в среду вечером в азиатской лч и в субботу тур в Москве? Ну просто как? Почему я задаюсь этими вопросами , а не компетентные люди?
11 побед у них было дома, не придумывай

И таки да, 1 победа на выезде есть))
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Ansu Fati
Ахаха 24 часа это на воздушном шаре чтоли она собралась туда летать?))
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Джанлука Нальюка
Я был много где в азии.там очень душно и влажно.после таких перелетов их там местные будут как детей раскатывать.
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Любезный Коссутий
нет таких долгих беспосадочных перелетов)) только с пересадками
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Ivashkaarsenev
Кто вообще придумал этот переход и так упорно верит, что нас там ждут.
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MihuS
Откуда опять Смородина нарисовалась?
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Леван Мкртчян
Ответ Сергей Сергеев
Только больные люди хотят в Азию . Ну реально вы забыли чемпионат 2006 когда у луча было 13 побед в 15 играх дома и 13 поражений в гостях. А как играть в среду вечером в азиатской лч и в субботу тур в Москве? Ну просто как? Почему я задаюсь этими вопросами , а не компетентные люди?
Потому что "компетентные" люди изучали вопрос с Сингапуром по песне Вертинского "Магнолия" ,где он, как известно,просто ’бананово-лимонный’, а про длину и время перелета ничего не сказано
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-3
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Антон Абызов
Очки - это смотря как и какие надеть. Близорукость (как у меня), ассоциируется с "недальновидностью" взгляда и тупыми "американскими" вопросами. Дальнозоркость (как у моей лежачей мамы) - об этом не хочу говорить вообще.
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kos.vohrt
До Сингапура лететь 24 часа без посадки? На чём она туда летала? На воздушном шаре?
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Tpy6kaMerlina
Та реалии, которые есть сейчас, это отличная возможность все средства, которые еще есть и тратились/ться на легов и дорогие контракты игроков, взять и прям вбухать, ввалить в детский и любительский спорт. В инфраструктуру, в молодежь. В воспитание классных футбольных рефери и футболистов. А не гоняться за "большим футболом", который пока под вопросом (да и до всяких ограничений к нему были огромные вопросы - вспомним последние два года позорных выступлений в ек)
+2
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