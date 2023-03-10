Ольга Смородская: «Какая Азия? Не смешите людей! Австралия, Сингапур – это нереальные перелеты, 24 часа без посадки»
Ольга Смородская против перехода РФС в Азию из-за дальних перелетов.
– Что надо сделать, чтобы наш футбол развивался? Предположим, вам дали трибуну в исполкоме РФС. Что нужно сделать?
– Первое – приостановить Fan ID.
– А на какой срок?
– Ну, на год-два. Второе – заняться судейством. Столько скандалов после возобновления чемпионата. Три раза бьем пенальти – что творится.
– Третье – что делать с легионерами?
– Я ярая противница лимита на легионеров.
– Даже сейчас?
– Даже сейчас. Чем более закрытым будет наш футбол, тем быстрее он будет деградировать. Все.
Мы и так волею судеб исключены сейчас из футбольного процесса. Зачем еще деградировать? Едут к нам бразильцы, аргентинцы – слава Богу. Что в этом плохого? Я ничего не вижу.
– Но если приезжают люди и не хотят играть за команду?
– Так бывает везде. Возьмите последние трансферы «Челси». Вернер – замечательный был забивальщик, лучший в чемпионате Германии. Как он играл за «Челси», старался? Парень просто не понимал, куда бежать и где стоять. И сейчас он этого не понимает в «Лейпциге». «Челси» 60 лямов в него вбухал. Это не мои полтора.
– Они еще заработали 600 млн.
– Ну неважно.
– Что России делать – пытаться налаживать отношения с Европой или переходить в Азию?
– Какая Азия, о чем вы? Вы знаете, кто в Азии играет? Ничего, полетели в Сингапур.
– Вас уровень соперничества смущает или расстояния?
– Это невозможно преодолеть – ни Австралию, ни Сингапур. Беспосадочный перелет – 24 часа, а если с посадками... С какими ногами туда прилетишь? На любом самолете это нереальные перелеты.
А потом они радостно прилетят к нам зимой, когда у нас минус 10 градусов. Какая Азия? Не смешите людей!
– То есть вы против Азии?
– Конечно.
– А что делать клубам и сборным, которые не могут играть международные матчи?
– Ждать, – сказала бывший президент «Локомотива». в беседе с «Коммент. Шоу».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Я был в Сингапуре, конечно же переправлялся туда через рейс, по самолёту. И очень смешно читать этих фруктов, которые умеют только языком чесать, больше ничего.
Только больные неадекваты за переход в Азию
И таки да, 1 победа на выезде есть))