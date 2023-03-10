Нуньес – лучший игрок «Ливерпуля» в феврале. Форвард обошел Байчетича и Салаха в голосовании фанатов

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Дарвин Нуньес признан лучшим игроком «Ливерпуля» в феврале.

Уругвайский нападающий обошел в голосовании болельщиков защитника Стефана Байчетича и форварда Мохамеда Салаха.

В феврале Нуньес провел 4 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.

23-летний футболист выиграл этот приз второй раз в сезоне – также он был признан лучшим игроком мерсисайдцев в ноябре.

Подробную статистику Нуньеса можно найти здесь.

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3 комментария

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И смех и грех
Ливерпулю конечно повезло что за них играет этот кудесник мяча, как болельщик мю я им завидую. Он несколько раз нас продырявил в недавнем очном матче, похоронив наши мечты на квадрупл!
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-2
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Jade CAT Odessa
Это авансом ему. Надеюсь, оправдает.
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Иван Дамг
Справедливо
+2
0
+2
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