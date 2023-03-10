Нуньес – лучший игрок «Ливерпуля» в феврале. Форвард обошел Байчетича и Салаха в голосовании фанатов

признан лучшим игроком « » в феврале.

Уругвайский нападающий обошел в голосовании болельщиков защитника и форварда .

В феврале Нуньес провел 4 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.

23-летний футболист выиграл этот приз второй раз в сезоне – также он был признан лучшим игроком мерсисайдцев в ноябре.

Подробную статистику Нуньеса можно найти здесь.

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