«ПСЖ» – фанатам после вылета из ЛЧ: «Победа в Лиге 1 остается нашим приоритетом. Мы знаем, как преодолевать трудности и восстанавливаться»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА болельщики Футбол

«ПСЖ» обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».

В 1/8 финала клуб из Франции уступил мюнхенцам по сумме двух матчей и выбыл из турнира.

«Мы хотели бы еще раз поблагодарить вас за вашу непоколебимую и столь ценную поддержку в Мюнхене. Семья «Пари Сен-Жермен» знает, как преодолевать трудности, знает, как восстанавливаться, знает, как оставаться единым целым, несмотря на возникающие препятствия. Вместе мы всегда сильнее.

Мы должны смотреть в будущее, держа в уме главную цель клуба: выиграть чемпионат. Завоевание 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом, остается нашим приоритетом. Вместе мы строим будущее клуба», – говорится в заявлении парижан, направленном болельщикам по электронной почте.

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13 комментариев

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Назар Игорь
Имея такие деньги ставить столь скромную цель? Шейхи должны трижды подумать стоит ли и дальше делать ставку на клуб-неудачник.
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Port Royal
Победа в Лиге 1 была бы приоритетом для дошейховского ПСЖ
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Sergey Troshin
То есть шейхи 11 лет вываливают столько денег, чтобы главной целью была лига 1??? Проще купить было
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Ser Kay
Нужно срочно вложить ещё миллиард денег...
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Spartakus1984
Ох и трудности
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БолельщикСоСтажем
Вот это настоящая команда! Вот это мощь! ))
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андрэ
Ответ GeorgeCostensa
три самых высокооплачиваемых футболиста в Европе играют в клубе, где приоритетом является победа в Лиге 1?
Я больше скажу - в чемпионате водокачки
+1
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pit4er
ПСЖ пора приглашать тренировать Семака: все-таки бывший игрок, схожий менталитет и опыт побед в чемпионате одной команды богатый
+5
-1
+4
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Пенс
Логично. Именно Лига 1 является приоритетом. Ведь в отличии от ЛЧ за победу в ней даже зм подгонят.
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-4
-4
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Sabrer
Ответ GeorgeCostensa
три самых высокооплачиваемых футболиста в Европе играют в клубе, где приоритетом является победа в Лиге 1?
Следующая большая цель - полуфинал кубка Франции
+8
-3
+5
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kazzibo
Правильно! Пол Европы тоже скупили только ради победы в чемпионате Франции. Это, по-ходу, ваш предел мечтаний
+1
-1
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GeorgeCostensa
три самых высокооплачиваемых футболиста в Европе играют в клубе, где приоритетом является победа в Лиге 1?
+13
-3
+10
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schwein
Где то я это уже слышал.
Задачи выиграть ЛЧ не стояло.
А вы бюджет Челси выдели?
+6
-4
+2
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