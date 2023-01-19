Мукоко продлит контракт с «Боруссией» до 2026-го на этой неделе. Зарплата – до 6 млн евро в год

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия агенты Юссуфа Мукоко деньги Футбол

Нападающий Юссуфа Мукоко принял решение остаться в дортмундской «Боруссии».

По данным Bild, футболист сборной Германии продлит контракт до 2026 года. Подписание документа, как ожидается, состоится до матча с «Аугсбургом» в Бундеслиге, назначенного на 22 января.

Мукоко будет получать до 6 млн евро в год с учетом бонусов, еще 10 млн евро он получит в качестве единовременного платежа. Его агент Патрик Уильямс получит 5 млн евро, а также 10% от зарплаты клиента.

В текущем сезоне форвард забил 6 голов за 14 игр в чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ Mahomes
Так что там с расследованием?? 18 или 22 все таки?
Вроде объявляли что 22
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Карма такая карма
Как только инфа про реальный возраст появилась сразу же продлился,хах.
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Ильяс Базаров
И это в 22!
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Dizzod
Ого, до пенсии будет играть в Боруссии.
0
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Ronny92
Ахаха, подписался, чтобы в Челси не забрали
0
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Cygel
а что по возрасту? стариком оказался все таки?
0
0
0
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Dmitry Nizovtsev
К тому времени как раз будет возраст, чтоб завершать
+5
-1
+4
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DolJun
значит переписанный)
+4
-2
+2
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Mahomes
Так что там с расследованием?? 18 или 22 все таки?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
А агент неплохо так устроился
0
0
0
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