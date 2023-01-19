Мукоко продлит контракт с «Боруссией» до 2026-го на этой неделе. Зарплата – до 6 млн евро в год

Нападающий Юссуфа Мукоко принял решение остаться в дортмундской « ».

По данным Bild, футболист сборной Германии продлит контракт до 2026 года. Подписание документа, как ожидается, состоится до матча с «Аугсбургом» в Бундеслиге, назначенного на 22 января.

Мукоко будет получать до 6 млн евро в год с учетом бонусов, еще 10 млн евро он получит в качестве единовременного платежа. Его агент Патрик Уильямс получит 5 млн евро, а также 10% от зарплаты клиента.

В текущем сезоне форвард забил 6 голов за 14 игр в чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.