Ди Мария после 5-го гола за последние 5 матчей: «Ювентус» хочет выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»
Анхель Ди Мария рассказал о желании «Ювентуса» выиграть все кубковые турниры в этом сезоне.
Аргентинец забил единственный гол в матче против «Фрайбурга» (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы.
«У меня были легкие болевые ощущения, но это обычная усталость после стольких матчей. Сегодня было важно поработать усердно и победить. Я рад, что помог команде и надеюсь продолжить это делать.
Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть Лигу Европы, это одна из наших целей, как и Кубок Италии. Мы постараемся выиграть оба трофея», – сказал вингер в эфире Sky Sport Italia.
За пять последних матчей Ди Мария забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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