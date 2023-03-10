Ди Мария после 5-го гола за последние 5 матчей: «Ювентус» хочет выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»

рассказал о желании « » выиграть все кубковые турниры в этом сезоне.

Аргентинец забил единственный гол в матче против « » (1:0) в 1/8 финала .

«У меня были легкие болевые ощущения, но это обычная усталость после стольких матчей. Сегодня было важно поработать усердно и победить. Я рад, что помог команде и надеюсь продолжить это делать.

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть Лигу Европы, это одна из наших целей, как и . Мы постараемся выиграть оба трофея», – сказал вингер в эфире Sky Sport Italia.

За пять последних матчей Ди Мария забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.