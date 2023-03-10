Ди Мария после 5-го гола за последние 5 матчей: «Ювентус» хочет выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»

Теги Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Кубок Италии Лига Европы УЕФА Анхель Ди Мария Фрайбург Футбол

Анхель Ди Мария рассказал о желании «Ювентуса» выиграть все кубковые турниры в этом сезоне.

Аргентинец забил единственный гол в матче против «Фрайбурга» (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

«У меня были легкие болевые ощущения, но это обычная усталость после стольких матчей. Сегодня было важно поработать усердно и победить. Я рад, что помог команде и надеюсь продолжить это делать.

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть Лигу Европы, это одна из наших целей, как и Кубок Италии. Мы постараемся выиграть оба трофея», – сказал вингер в эфире Sky Sport Italia.

За пять последних матчей Ди Мария забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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Игорь Волков
Ди Мария тащит Ювентус на своём горбу
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леннорыч-абрамович
В это время за ПСЖ против Клермона играет перспективный Месси
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