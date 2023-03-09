Лофтус-Чик не исключает победы «Челси» в ЛЧ: «Кто сказал, что мы не сможем пройти весь путь?»

Хавбек « » не исключает, что клуб выиграет Лигу чемпионов.

«Победа в двух матчах подряд действительно придала нам сил и уверенности. Надеюсь, это станет для нас толчком к дальнейшим победам.

Когда ты проводишь пару хороших матчей и одерживаешь победы, все становится куда лучше. Это подняло всем настроение, и теперь надо его поддерживать.

Мы прошли в следующий раунд , и хотя нам нужно менять ситуацию в , кто сказал, что мы не сможем пройти весь путь в Европе?» – сказал Лофтус-Чик.