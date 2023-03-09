Лофтус-Чик не исключает победы «Челси» в ЛЧ: «Кто сказал, что мы не сможем пройти весь путь?»
Хавбек «Челси» Рубен Лофтус-Чик не исключает, что клуб выиграет Лигу чемпионов.
«Победа в двух матчах подряд действительно придала нам сил и уверенности. Надеюсь, это станет для нас толчком к дальнейшим победам.
Когда ты проводишь пару хороших матчей и одерживаешь победы, все становится куда лучше. Это подняло всем настроение, и теперь надо его поддерживать.
Мы прошли в следующий раунд Лиги Чемпионов, и хотя нам нужно менять ситуацию в АПЛ, кто сказал, что мы не сможем пройти весь путь в Европе?» – сказал Лофтус-Чик.
18 комментариев