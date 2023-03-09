Лофтус-Чик не исключает победы «Челси» в ЛЧ: «Кто сказал, что мы не сможем пройти весь путь?»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Рубен Лофтус-Чик Футбол

Хавбек «Челси» Рубен Лофтус-Чик не исключает, что клуб выиграет Лигу чемпионов.

«Победа в двух матчах подряд действительно придала нам сил и уверенности. Надеюсь, это станет для нас толчком к дальнейшим победам.

Когда ты проводишь пару хороших матчей и одерживаешь победы, все становится куда лучше. Это подняло всем настроение, и теперь надо его поддерживать.

Мы прошли в следующий раунд Лиги Чемпионов, и хотя нам нужно менять ситуацию в АПЛ, кто сказал, что мы не сможем пройти весь путь в Европе?» – сказал Лофтус-Чик.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жаргал Шадапов
Ответ Grime Font
Кризисный Челси априори один из главных претендентов на ЛЧ
Поттер
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Только Челси может жидко отделываться в чемпионате, но брать ушастого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
besaxara
Да уж кто только не сказал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
🙋‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Самойлов
Ответ Мадрид наказывает!
Кто это?
хозяин Мадрида
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маршал Чой Бол Сан
Лофтус-Чик не исключает нахождение мозга в Лофтус-Чике.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Чисто по приколу можно даже с Челси поугарать, если и тут трюк Ди Маттео повторят, можно будет только поаплодировать стоя:))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Ответ Мадрид наказывает!
Кто это?
🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Evgeny20
Вы игру смотрели хотя бы? Абсолютно по делу прошли, Боруссия нулевая в обороне, делать такой команде нечего в 1/4, если такой кризисный Челси не сумели пройти. Повезло, что всего лишь 2:0 в ответке было :)
Такие крутые, что только с добивания пенальти прошли. Позорище, всего плохого в этом сезоне
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mv29km6ngq
Суть в том, что никто не говорит, что вы сможете пройти весь путь :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grime Font
Кризисный Челси априори один из главных претендентов на ЛЧ
+30
-5
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny20
Ответ Direct free kick
Вылет в 1/4. БД прошли нечестно
Вы игру смотрели хотя бы? Абсолютно по делу прошли, Боруссия нулевая в обороне, делать такой команде нечего в 1/4, если такой кризисный Челси не сумели пройти. Повезло, что всего лишь 2:0 в ответке было :)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Кто это?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Например я, ещё миллионы футбольных фанатов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Вылет в 1/4. БД прошли нечестно
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Красноносый сказочник)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
не исключать победы - дело такое, конечно. вылета в следующем раунде он тоже не исключил, но с такими бистами в составе как лофтус расчитывать на победу не приходится.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BigPapa
Гарри Поттер наколдует)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий