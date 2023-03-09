Френки де Йонг: «Хочу остаться в «Барселоне» на многие годы. Здесь я счастлив»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг заявил о желании продолжить карьеру в «Барселоне».

Сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Я здесь чувствую себя очень спокойно, я очень счастлив в «Барселоне».

Я хочу остаться в «Барселоне» на многие годы», – заявил хавбек в эфире RAC1.

В текущем сезоне нидерландец провел 22 матча в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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joyisalwaysdrunk
мы тоже этого хотим
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DolJun
Ответ прощай Роналду
А в чём мазохизм, если клуб строится, Френки фундаментальный игрок, клуб взял наконец титул хоть какой, есть хороший шанс зацепить второй и идёт с отрывом в лиге?
ну хз, мошеннические схемы заработка, попытка выдавить его из клуба летом, все эти истории про долги по зарплате. вселенная ему намекает как может
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прощай Роналду
Ответ DolJun
а какое они имеют отношение к желанию френки остаться в барсе?
А в чём мазохизм, если клуб строится, Френки фундаментальный игрок, клуб взял наконец титул хоть какой, есть хороший шанс зацепить второй и идёт с отрывом в лиге?
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Гамаль Хайдаров
Блин, казалось его можно спихнуть МЮ за лямов 120 и Фати с Рафиньей,
купить Бернарду, Вингера и замену Левандовскому(
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Евсей Пролеткин
Замена Буси
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DolJun
Ответ прощай Роналду
Кукурелья с Мудриком прям мудрецы я смотрю
а какое они имеют отношение к желанию френки остаться в барсе?
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CraZy!
И вот на этом бы закрыть тему с переходом в МЮ, но журналистам тоже надо что-то кушать.
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прощай Роналду
Ответ DolJun
френки - мазохист какой-то)
Кукурелья с Мудриком прям мудрецы я смотрю
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прощай Роналду
В Барселоне все счастливы, даже на лавке лавочников
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Леван Мкртчян
Ответ Akezhan Kutvarov
Это круто! Де Йонг топ за свои деньги! И светлая голова в этой барсе!
Де Йонг, просто -- топ. Без скидки на сумму ( тем более , что Френки и так дорогое удовольствие, само по себе)/
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ljolik888
Давай Френки оставайся , но должен показывать свою лучшую игру каждый матч .
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DolJun
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
И мы этого хотим, ты это заслужил))
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Akezhan Kutvarov
Это круто! Де Йонг топ за свои деньги! И светлая голова в этой барсе!
+1
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