Френки де Йонг: «Хочу остаться в «Барселоне» на многие годы. Здесь я счастлив»

Френки де заявил о желании продолжить карьеру в «Барселоне».

Сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет « ».

«Я здесь чувствую себя очень спокойно, я очень счастлив в «Барселоне».

Я хочу остаться в «Барселоне» на многие годы», – заявил хавбек в эфире RAC1.

В текущем сезоне нидерландец провел 22 матча в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.