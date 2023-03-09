Френки де Йонг: «Хочу остаться в «Барселоне» на многие годы. Здесь я счастлив»
Френки де Йонг заявил о желании продолжить карьеру в «Барселоне».
Сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет «Манчестер Юнайтед».
«Я здесь чувствую себя очень спокойно, я очень счастлив в «Барселоне».
Я хочу остаться в «Барселоне» на многие годы», – заявил хавбек в эфире RAC1.
В текущем сезоне нидерландец провел 22 матча в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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