Мостовой о Fan ID: «Не понимаю, зачем это нужно. Те, кто его принимал, хотели как лучше, но не получилось»

Теги премьер-лига Россия болельщики Александр Мостовой стадионы Fan ID Футбол

Александр Мостовой считает, что Fan ID ввели из лучших побуждений.

«Почему когда придумали Fan ID, нам не объяснили, для чего он? Для нашей с вами безопасности? При том количестве камер, полиции, турникетов и сканеров, я не понимаю, зачем это нужно. Предположим, я не вижу ничего плохого в Fan ID, но я не понимаю, для чего он.

У нас у всех есть паспорт. Вышел из дома – уже знают, куда я пошел, что делаю. Тем более на стадионах. Как построили стадионы к чемпионату мира, так и инцидентов никаких не было, чтобы кто-то с кем-то сцепился. Разве что, может быть, какие-то единичные случаи. А так-то все спокойно.

Обратите внимание, сколько женщин и детей ходят на футбол в России. Я очень много играл за границей, да и даже сейчас – посмотрите на стадионы в Англии. Чтобы увидеть на трибуне ребенка или женщину, нужно постараться. С микроскопом сидеть. А у нас показывают – на любом стадионе дети.

Я не думаю, что если это решение отменят, те, кто его принимал, понесут какое-то наказание. Они ведь хотели как лучше, но не получилось», – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.

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14 комментариев

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Andrew Chepaylo
Не хотели они как лучше..
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Олег Кузнецов
Ответ А. Мостовой
как всегда четко и по делу
Мостовой-золотой голос России.)
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Pavel Tyazhev
"Они ведь хотели как лучше, но не получилось"

Из серии "вот если бы указы выполнялись, то давно бы всё импортозаместили"
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Furyus
ID расшифровывается как Dog - Indetification!?
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v.belorussky
Да ладно, неужели что-то более-менее дельное сказал?
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Мага2101
умели бы чеканить не приняли бы такой закон)
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maks44
Да все у них получилось. Все идет по плану как всегда.
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инок
Только полная отмена этого ошейника Fan ID спасет наши
стадионы от малого количества болельщиков.
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UNAFFECTED
Да чего они могут понимать? Они на стадионах ни разу не были, они не видели какая атмосфера на матчах в нашем чемпионате у клубов где развита активная поддержка. Они не видели, какая атмосфера в европейских/латиноамериканских трибун. Попросту живут стереотипами об "ужасных фанатов" не беря в расчет то, что большинство рядовых зрителей ходили на стадион получая драйв от перфомансов, песен, зарядов. А теперь они еще говорят о популяризация футбола в стране? Да человек пришедший впервые в своей жизни на матч, где камерная театральная обстановка просто обалдеет от происходящего.
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Dynamite
Не хотели они как лучше
Вернее хотели, но чтобы лучше было только им самим
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error505
Царь по полочкам разложил
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Tolrom
тут совместное открытое заявление клубов рпл нужно, слова экспертов мало кого беспокоят
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Bartez1986
Мостовой о лицензии: не понимаю, зачем это нужно
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А. Мостовой
как всегда четко и по делу
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