Мостовой о Fan ID: «Не понимаю, зачем это нужно. Те, кто его принимал, хотели как лучше, но не получилось»

считает, что Fan ID ввели из лучших побуждений.

«Почему когда придумали Fan ID, нам не объяснили, для чего он? Для нашей с вами безопасности? При том количестве камер, полиции, турникетов и сканеров, я не понимаю, зачем это нужно. Предположим, я не вижу ничего плохого в Fan ID, но я не понимаю, для чего он.

У нас у всех есть паспорт. Вышел из дома – уже знают, куда я пошел, что делаю. Тем более на стадионах. Как построили стадионы к чемпионату мира, так и инцидентов никаких не было, чтобы кто-то с кем-то сцепился. Разве что, может быть, какие-то единичные случаи. А так-то все спокойно.

Обратите внимание, сколько женщин и детей ходят на футбол в России. Я очень много играл за границей, да и даже сейчас – посмотрите на стадионы в Англии. Чтобы увидеть на трибуне ребенка или женщину, нужно постараться. С микроскопом сидеть. А у нас показывают – на любом стадионе дети.

Я не думаю, что если это решение отменят, те, кто его принимал, понесут какое-то наказание. Они ведь хотели как лучше, но не получилось», – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

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