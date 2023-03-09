высказался о том, что ему не нравится в российском футболе.

– Что вам не нравится в сегодняшнем российском футболе?

– Засилье второсортных легионеров. Где их находят? На «Авито», что ли? Понятно, топовые игроки к нам сейчас не поедут.

Ну и зачем привозить иностранцев, которые как минимум не сильнее наших? Лучше обратить внимание на российский рынок.

Пример «Ростова» показывает, что это более перспективный путь», – сказал бывший защитник « » и «Динамо».