Дьяков о том, что не нравится в российском футболе: «Засилье второсортных легионеров. Где их находят? На «Авито», что ли?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Виталий Дьяков Спорт-Экспресс Футбол

Виталий Дьяков высказался о том, что ему не нравится в российском футболе.

– Что вам не нравится в сегодняшнем российском футболе?

– Засилье второсортных легионеров. Где их находят? На «Авито», что ли? Понятно, топовые игроки к нам сейчас не поедут.

Ну и зачем привозить иностранцев, которые как минимум не сильнее наших? Лучше обратить внимание на российский рынок.

Пример «Ростова» показывает, что это более перспективный путь», – сказал бывший защитник «Ростова» и «Динамо».

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30 комментариев

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Nik Yeremich
А тебя, Виталя, на авито Егоров в Броуки тоже нашел?
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Андрей Федоров
пппатлатый жжёт
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Андрей Федоров
а сам то?))))
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antip2000@pisem.net
Хера се мнение у наших дитей лимита развилось... Если бы не лимит вы бы игру в ФНЛ считали успехом карьеры.
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Эд Рогозин
без легионеров лига бы вообще загнулась
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Алексей Антонов
Я с трудом даже 3-х отстойных легионеров в нынешних реалиях РПЛ назову. Он о чём вообще?
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-2
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Алекс 777
Ответ Антимосковский
мало какой даже второсортный легионер хуже праймового дьякова, увы
так первосортные леги потому и не едат, потому что не интересно играть с бревнами вроде Дьякова
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deimon7.7
Ответ ЛеваяНогаХалка
Ладно, о второсортных легионерах говорят звезды по меркам отечественного футбола. Но вот это чудо, которое в 33 года уже никому не нужен был в Рпл, что кудахчит?
Просто это обиженный первосортный паспортист, которому даже условия тепличного лимита не помогли 🤣
+4
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Bleffinho
При этом второсортные леги с авито все равно играют лучше наших заслуженных миллионеров
+1
-1
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Zatvornick
А почему материал не помечен как рекламный?
+3
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korobokchekhova
У нас полно хороших легов, особенно в командах второй половины таблицы, их мало кто знает в общем, ибо не следят. Многие всяко лучше вышеоплачиваемых наших.
И Авито обосрал))
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Jeicob Harlon
Пуйоль на минималках
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Вадим Симонов
Он был нужен как паспортист для заполнения заявки,таких даже на Авито не найти,штучный товар.
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Fatty Toni
Ответ Magico!
В одном только Питере их сколько
Сколько?
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wadwill13
я как болельщик:а мне не нравится засилье второсортных наших футболистов их за агентских проплаченных связей которые требуют зарплаты на уровне чемпионата Италии или Германии.... лучше уж второсортные легионеры от тех же агентов которые ради зп готовы рвать и метать потому что понимают что такое шанс в жизни для всех своих родственников.... уберите зарплаты,пристрелите агентов... иначе у нас так и продолжается агентский футбол с агентскими клубами.... тренеров увольняют в вышке и в первой лиге если он не ставит нужных людей в состав или против агенских покупок ради траты в карман
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Recreated
Кстати, засилье Дьяковых тоже не фонтан!
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Джиза
Виталик, ну это надо постараться прям, чтоб припомнить легионера слабее тебя.
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Sinister Kid
Перспективнее, для чего?
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sebastian1410
Такие как Дьяков играли в РПЛ только из-за лимита на легионеров.
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Evgeny Trifonov
так ты сам играл за границей в Турции и ещё где то, и был тем самым донным легионером. Тогда также рассуждал интересно?
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Данил Логинов
Ну если речь про легионеров, то скорее на АлиЭкспресс.
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Magico!
В одном только Питере их сколько
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-3
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charly_54
Ответ ЛеваяНогаХалка
Ладно, о второсортных легионерах говорят звезды по меркам отечественного футбола. Но вот это чудо, которое в 33 года уже никому не нужен был в Рпл, что кудахчит?
Он в 18 году уже был никому не нужен, то есть в 30 лет
+14
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dimkamelok
А кто второсортный легионер? Просто условные пять фамилий можно услышать?
+2
0
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antoxaspam
Да, дьяк, а вашего брата на лесных аукционах
+1
0
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