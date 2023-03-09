Дьяков о том, что не нравится в российском футболе: «Засилье второсортных легионеров. Где их находят? На «Авито», что ли?»
Виталий Дьяков высказался о том, что ему не нравится в российском футболе.
– Что вам не нравится в сегодняшнем российском футболе?
– Засилье второсортных легионеров. Где их находят? На «Авито», что ли? Понятно, топовые игроки к нам сейчас не поедут.
Ну и зачем привозить иностранцев, которые как минимум не сильнее наших? Лучше обратить внимание на российский рынок.
Пример «Ростова» показывает, что это более перспективный путь», – сказал бывший защитник «Ростова» и «Динамо».
И Авито обосрал))