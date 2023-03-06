Дьяков о легионерах в РПЛ: «Не нужно привозить иностранцев третьего-четвертого сорта. Посмотрите на «Ростов» – идут вверху таблицы и в Кубке играют»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Виталий Дьяков лимит на легионеров Футбол

Виталий Дьяков считает, что российские клубы не должны полагаться на легионеров.

«Посмотрите на «Ростов»! Ни одного иностранца, команда неплохо идет в чемпионате, находится вверху турнирной таблицы и в Кубке играет. Для меня «Ростов» идет тем правильным путем, которым должны идти наши клубы.

Российским командам не нужно привозить иностранцев третьего-четвертого сорта, мне кажется, это неправильно», – сказал бывший защитник «Ростова».

После 18 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.

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8 комментариев

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Sinister Kid
А где сорты легионеров узнать можно?
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Ебздрогыч
Да какая разница, когда с российским футболом задница! Еврокубков нет и не будет, с фануйди зрителей полторы калеки, Дзюба полгода пинал балду и без всякой формы кладет трешку одному из лидеров, Ростову, который так хвалит Дьяков. Лебеденко в свои 50 забивает Краснодару (кстати, Лебеденко забивал за Сатурн когда Краснодара еще даже не было). Судьи творят дичь даже с варом. Легионеры - это так, мелочь. В принципе, можно Дьякова обратно возвращать, не сильно хуже будет
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Мосгорсуд
Комличенко не нырнёт
Карпин хрен очки возьмёт)))
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vjp6cmm2f9
Ответ Злодей Спб
Слава богу к Малкому-Клауду претензий нет :)
Они россияне, какие могут быть тут претензии )
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Злодей Спб
Слава богу к Малкому-Клауду претензий нет :)
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vjp6cmm2f9
Так хороши что Дзюба хет трик сделал !
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Жаргал Шадапов
Если к нам едут иностранцы третьего-четвертого сорта то значит наши игроки пятого-шестого сорта?
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Болельщик Биатлона
посмотрели против Урала и Локомотива, да
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