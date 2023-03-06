Дьяков о легионерах в РПЛ: «Не нужно привозить иностранцев третьего-четвертого сорта. Посмотрите на «Ростов» – идут вверху таблицы и в Кубке играют»

считает, что российские клубы не должны полагаться на легионеров.

«Посмотрите на «Ростов»! Ни одного иностранца, команда неплохо идет в чемпионате, находится вверху турнирной таблицы и в Кубке играет. Для меня «Ростов» идет тем правильным путем, которым должны идти наши клубы.

Российским командам не нужно привозить иностранцев третьего-четвертого сорта, мне кажется, это неправильно», – сказал бывший защитник « ».

После 18 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Мир , набрав 35 очков.

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