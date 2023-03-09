Где смотреть Брест – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 11 марта

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Брест Футбол

В субботу, 11 марта, сыграют Брест и ПСЖ в 27 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.

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Во сколько играют Брест – ПСЖ

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Брест: все новости

ПСЖ: все новости

Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости

Прогноз на матч Брест – ПСЖ

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