Хавбек «Сити» Филлипс рассказал, что его мать-одиночка работала по 12-14 часов, чтобы прокормить 4 детей: «Сейчас я могу позволить ей наслаждаться жизнью»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кэлвин Филлипс Футбол

Хавбек «Ман Сити» Кэлвин Филлипс рассказал, как его мать в одиночку обеспечивала 4 детей.

«У нас в семье было настоящее сумасшествие. Моя мама присматривала за четырьмя детьми. У меня две сестры и младший брат. Она была матерью-одиночкой, выполняла всю тяжелую работу, обеспечивала и заботилась о нас всех.

Это было хорошее детство, мне оно очень нравилось. Мама делала все возможное, чтобы мы все были счастливы. Она работала в пиццерии в Лидсе под названием Harpo’s. Кстати, там самая лучшая пицца в Лидсе!

После этого она работала в супермаркете Macro. Она работала днем в супермаркете с 7:30 до 17:00, а затем, с 18:00, работала в пиццерии до 21:00, иногда до 23:00.

В седьмом, восьмом и девятом классах школы мы не так часто виделись с мамой. Мы видели ее утром, когда она отводила нас в школу. Потом, если мы сразу шли домой, то видели ее полчаса, когда она переодевалась для следующей работы.

Сейчас я могу позаботиться об определенных вещах и аспектах ее жизни и позволить ей наслаждаться жизнью, тем, чего она заслуживает. Я просто счастлив, что дал ей такую возможность.

Это благодарность за то, как тяжело она работала, чтобы я достиг этого, я всегда старался, чтобы она и вся семья гордились и были счастливы. Я буду продолжать стараться делать это на протяжении всей своей карьеры», – сказал Филлипс.

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9 комментариев

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#SharkTeam
Ответ спортикетт
что ни футболист, то выживальщик
В целом да. Из благополучных семей редко идут в спорт. Образование надежнее
+1
0
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спортикетт
что ни футболист, то выживальщик
0
0
0
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denis_wtf
Че за бред? Они там в Европе по 10000 евро зарабатывают и на трёх машинах ездят и живут в двухэтажных домах
+2
-2
0
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everton
Ответ А. Мостовой
ну по его прическе сразу стало ясно что времени на воспитание у родителей особо не было
Судя по тому, что ты судишь о людях по причёске, с воспитанием плохо у тебя.
+10
0
+10
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Kemal Gul
Ответ градус ненависти
зачем матери одиночке заводить четырёх детей? или неграм не рассказывали про предохранение?
Неграм, серьёзно? А в России таких матерей мало что ли? Может дело всё же не в цвете кожи?
+13
0
+13
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Kuba bratan
Ответ градус ненависти
зачем матери одиночке заводить четырёх детей? или неграм не рассказывали про предохранение?
Чтоб сейчас вот так наслаждаться жизнью и гордиться детьми
+8
0
+8
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Sevuska
Это , надо полагать , было приурочено ко вчерашнему женскому дню 8 Марта 👍
0
-1
-1
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градус ненависти
зачем матери одиночке заводить четырёх детей? или неграм не рассказывали про предохранение?
+2
-7
-5
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А. Мостовой
ну по его прическе сразу стало ясно что времени на воспитание у родителей особо не было
0
-6
-6
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