Хавбек «Сити» Филлипс рассказал, что его мать-одиночка работала по 12-14 часов, чтобы прокормить 4 детей: «Сейчас я могу позволить ей наслаждаться жизнью»

Хавбек « » рассказал, как его мать в одиночку обеспечивала 4 детей.

«У нас в семье было настоящее сумасшествие. Моя мама присматривала за четырьмя детьми. У меня две сестры и младший брат. Она была матерью-одиночкой, выполняла всю тяжелую работу, обеспечивала и заботилась о нас всех.

Это было хорошее детство, мне оно очень нравилось. Мама делала все возможное, чтобы мы все были счастливы. Она работала в пиццерии в Лидсе под названием Harpo’s. Кстати, там самая лучшая пицца в Лидсе!

После этого она работала в супермаркете Macro. Она работала днем в супермаркете с 7:30 до 17:00, а затем, с 18:00, работала в пиццерии до 21:00, иногда до 23:00.

В седьмом, восьмом и девятом классах школы мы не так часто виделись с мамой. Мы видели ее утром, когда она отводила нас в школу. Потом, если мы сразу шли домой, то видели ее полчаса, когда она переодевалась для следующей работы.

Сейчас я могу позаботиться об определенных вещах и аспектах ее жизни и позволить ей наслаждаться жизнью, тем, чего она заслуживает. Я просто счастлив, что дал ей такую возможность.

Это благодарность за то, как тяжело она работала, чтобы я достиг этого, я всегда старался, чтобы она и вся семья гордились и были счастливы. Я буду продолжать стараться делать это на протяжении всей своей карьеры», – сказал Филлипс.