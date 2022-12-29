«Ты слишком жирный, чтобы играть за «Лидс»!» Фанаты скандировали Филлипсу на матче с «Сити», Кэлвин улыбнулся в ответ
Болельщики «Лидса» пошутили над Кэлвином Филлипсом во время матча против «Манчестер Сити».
«Ты слишком жирный, чтобы играть за «Лидс», – скандировали болельщики «Лидса», когда Филлипс пошел разминаться.
Услышав это, футболист улыбнулся, на что болельщики ответили аплодисментами.
Филлипс – воспитанник «Лидса». Он провел в основной команде 8 лет, прежде чем присоединиться к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. После ЧМ-2022, на котором полузащитник выступал в составе сборной Англии, Пеп Гвардиола заявил, что Филлипс вернулся с лишним весом.
«Лидс» – «Манчестер Сити». 1:3 – Стрейк отыграл один мяч, у Холанда дубль. Онлайн-трансляция
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