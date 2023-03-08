Якубко о «Газпроме» и «Зените»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Кто-то покупает кого хочет, а другие выживают за пару копеек»
Экс-игрок РПЛ Мартин Якубко считает несправедливой помощь «Газпрома» одному «Зениту».
– Еще до рестарта чемпионата я сразу сказал, что чемпионом будет «Зенит». В чем интерес для болельщиков? Это не ко мне вопрос.
Лучше вы мне скажите, как может одна команда получать от государства столько денег, а другие нет. Где справедливость? Это же не личные деньги. Я правильно понимаю, «Газпром» – это государственное предприятие?
– Их слоган – «Национальное достояние». Туда же, кстати, можно отнести и «РЖД».
– Так почему деньги распределяют двум командам, а не всем, если это деньги всех людей, всех городов?
Зачем тогда играть Екатеринбургу, другим командам из нижней части турнирной таблицы? Почему им не дадут чуть-чуть денег, которые получает «Зенит»?
– Так исторически сложилось, что «Газпром» – спонсор именно «Зенита».
– Ну извините. Почему именно «Зенит», «Локомотив»? Команды играют за счет обычных людей, которые должны зарабатывать. Это несправедливо.
И здесь нет никакой спортивной идеи, потому что кто-то берет очень много, может покупать кого хочет, может платить любые суммы. А другие просто выживают за пару копеек, – сказал бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии.
У Зенита главная проблема - это административно раздутый бюджет. Другим клубам сверху ограничили, а ему оставили. )
И да, атнять и паделить!!!11!!1! (кажется, так орут те же сказочные, которые "воюют" в тырнетах против социалистического строя?).
п.с. Спартак наименее любимая мною команда.
Нефть должна принадлежать тем, кто купил лицензию, платит налоги, и вкладывается в её добычу. А народ(как и все 100500 халявщиков) - должны идти в лес.
Разница между частной(пусть и с рос. спецификой) и гос. компанией ощутима
"Росимуществу только принадлежит 38% в Газпроме, так что государство лишь акционер в частной компании и как распределяются доходы ты не знаешь.
операционная прибыль Газпрома выше в 2,46 раза.(по данным Вики)
Стоимость футболистов Зенита выше спартаковской только в 1,76 раза( по данным трансфмаркета). Т.е. Зенит меньше тратит в % отношении, добиваясь лучшего результата"
Но самое интересное не в этом.
К примеру, pfc-cska.ru: ВЭБ - государственная компания, доля государства - 100%; Россети - ПАО, 88%; Аэрофлот - ОАО, 50.173% - где страдания по поводу вселенской несправедливости? Где требования раздать деньги?
Кто сейчас вспомнит о том, что Лукойл, который упорно называют частным, а Федуна - чуть ли не индивидуальным предпринимателем, начинался как - та-дамм!! - государственная контора?? "Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» («Лукоил») был создан Постановлением Правительства РСФСР № 18 от 25 ноября 1991 года"
Нытики, блин.