Якубко о «Газпроме» и «Зените»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Кто-то покупает кого хочет, а другие выживают за пару копеек»

Теги Локомотив Зенит Мартин Якубко премьер-лига Россия Газпром Политика деньги РЖД Футбол

Экс-игрок РПЛ Мартин Якубко считает несправедливой помощь «Газпрома» одному «Зениту».

– Еще до рестарта чемпионата я сразу сказал, что чемпионом будет «Зенит». В чем интерес для болельщиков? Это не ко мне вопрос.

Лучше вы мне скажите, как может одна команда получать от государства столько денег, а другие нет. Где справедливость? Это же не личные деньги. Я правильно понимаю, «Газпром» – это государственное предприятие?

– Их слоган – «Национальное достояние». Туда же, кстати, можно отнести и «РЖД».

– Так почему деньги распределяют двум командам, а не всем, если это деньги всех людей, всех городов?

Зачем тогда играть Екатеринбургу, другим командам из нижней части турнирной таблицы? Почему им не дадут чуть-чуть денег, которые получает «Зенит»?

– Так исторически сложилось, что «Газпром» – спонсор именно «Зенита».

– Ну извините. Почему именно «Зенит», «Локомотив»? Команды играют за счет обычных людей, которые должны зарабатывать. Это несправедливо.

И здесь нет никакой спортивной идеи, потому что кто-то берет очень много, может покупать кого хочет, может платить любые суммы. А другие просто выживают за пару копеек, – сказал бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии.

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54 комментария

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reteka
Ответ Arthas M
Потому что главным акционером Газпрома является государство,те деньги,которые идут на Зенит могли бы идти в бюджет в качестве дивидендов или например на газификацию страны,а РЖД могли бы новые высокоскоростные поезда строить,рейсы и прочие, других госкомпаний это тоже касается,а к Лукойлю какие могут быть вопросы? Обязать их акционеров направлять доход в бюджет можно только путем увеличения налогов
Газпром даёт деньги в бюджет страны, а не наоборот.
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Вася Васильков
Он прав. Но суть то самого питерского "проекта" обычная отмывка, прикрываясь футболом
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Sarumian
Якубко о коротком и КО играждан РФ: «Как может сомнительный круг лиц получать от государства столько денег ? Кто-то покупает что хочет, а другие выживают за пару копеек».
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Einfach Safari
Ответ Ростовский
Так там государство тратит много миллионов на украинский шлак, вместо того, чтобы своим людям жизнь улучшить.
это ты про СВО?
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Бухгалтер2021
он прав
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Maxim Vasnechov
Ответ Vladislav II
Ну так по твоей же логике, те кто купил лицензию на добычу газа и вложился в эту добычу, платит налоги, тому и принадлежит газ? А остальные идти в лес? Или это другое?
Разумеется и газ, и другие ресурсы. Для социального обеспечения существуют налоги.
У Зенита главная проблема - это административно раздутый бюджет. Другим клубам сверху ограничили, а ему оставили. )
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Arthas M
Ответ Vladislav II
Я правильно понимаю, что все гос. компании должны развивать государство, с чем я 100% согласен, а в случае Лукойла, который также занимается недрами России, должна богатеть группа олигархов? Это такая справедливость по-спартаковски?
Это называется частная собственность,мы сейчас не в СССР живём и на частные компании можем давить только путем увеличения налогов,или вы такой наивный,что думаете,что у нас есть права на доходы Лукойла?
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Fatty Toni
Ответ CaptainSerg
"Я правильно понимаю, «Газпром» – это государственное предприятие?" - неправильно. Абсолютно неправильно. Газпром - публичное (т.е., открытое) акционерное общество, в котором доля государства составляет 50.23% Но самое интересное не в этом. К примеру, pfc-cska.ru: ВЭБ - государственная компания, доля государства - 100%; Россети - ПАО, 88%; Аэрофлот - ОАО, 50.173% - где страдания по поводу вселенской несправедливости? Где требования раздать деньги? Кто сейчас вспомнит о том, что Лукойл, который упорно называют частным, а Федуна - чуть ли не индивидуальным предпринимателем, начинался как - та-дамм!! - государственная контора?? "Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» («Лукоил») был создан Постановлением Правительства РСФСР № 18 от 25 ноября 1991 года" Нытики, блин.
Этадругое!!!1!1! (по мнению нытиков и завистников, по недоразумению именующих себя экспертами и профессионалами).
И да, атнять и паделить!!!11!!1! (кажется, так орут те же сказочные, которые "воюют" в тырнетах против социалистического строя?).
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Karamazoff
Ответ Vladislav II
Объясните пож-та, какая принципиальная разница между Лукойлом и Газпромом!? Одни качают народную нефть, другие народный газ. Или из-за того, что Лукойл принадлежит какой-то группе людей, то это прекрасная частная компания? Лежит нефть «Роснефти», которая государственная, а рядом частная «Лукойловская». Какая разница между этой нефтью, если она вся должна принадлежать народу? Лукойл содержит Спартак, Газпром - Зенит. Почему один клуб частный и прекрасный, а другой спонсируют на «бабушкины пенсии»… Вам не кажется, что это немного лицемерно?
Якубко что-то сказал про разницу и про Спартак? Оба одинаково про*ирают народные деньги. А когда нечего дельного ответить, остается только стрелки переводить. Детский сад.
п.с. Спартак наименее любимая мною команда.
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Vladislav II
Ответ Maxim Vasnechov
Нефть должна принадлежать народу, ахахахахаха. Нефть должна принадлежать тем, кто купил лицензию, платит налоги, и вкладывается в её добычу. А народ(как и все 100500 халявщиков) - должны идти в лес.
Ну так по твоей же логике, те кто купил лицензию на добычу газа и вложился в эту добычу, платит налоги, тому и принадлежит газ? А остальные идти в лес? Или это другое?
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Хамыч
подгорело то как у питерских...от Заремы так не горит )))
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Maxim Vasnechov
Ответ Новый тренер ФК Спартак
скажи это ОАЭ
В ОАЭ - именно так. Иначе - разве что в пропагандистских пабликах.
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Дмитрий9779
Ответ мутятя
Просто интересно, с каких доходов самый высокооплачиваемый натурализованный негр(Малком) получает 6 млн в год? В еврокубках не играет, в сборной не играет. На стадион по 20.000 ходят. Просто. от нечего делать, платят государевой команде на развлечения. В стране же все хорошо.
Просто интересно ..ВЭБ-100%гос кампания...Россетти...20тыс пришло первый раз до этого приходило 35-45 тыс+доходы это не только Газпром.Да и потом,когда твой клуб был самым богатым ты молчал,лицемер что ли?
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Vladislav II
Ответ Arthas M
Потому что главным акционером Газпрома является государство,те деньги,которые идут на Зенит могли бы идти в бюджет в качестве дивидендов или например на газификацию страны,а РЖД могли бы новые высокоскоростные поезда строить,рейсы и прочие, других госкомпаний это тоже касается,а к Лукойлю какие могут быть вопросы? Обязать их акционеров направлять доход в бюджет можно только путем увеличения налогов
Я правильно понимаю, что все гос. компании должны развивать государство, с чем я 100% согласен, а в случае Лукойла, который также занимается недрами России, должна богатеть группа олигархов? Это такая справедливость по-спартаковски?
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Fatty Toni
Ответ igls54
С Зенитом понятно, хотелось бы узнать про тех, кто выживает за пару копеек
Якубко
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Maxim Vasnechov
Нефть должна принадлежать народу, ахахахахаха. Нефть должна принадлежать тем, кто купил лицензию, платит налоги, и вкладывается в её добычу. А народ(как и все 100500 халявщиков) - должны идти в лес.
скажи это ОАЭ
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Maxim Vasnechov
Ответ angry horse
Дело не в деньгах, а в менеджменте. У спартака и Локомотива вполне себе сопоставимые ресурсы для борьбы с тем же Зенитом за чемпионство😎 Да и условные Химки даже нищими не назовешь, раз в состоянии по 10 раз платить неустойку Юрану☝️
Ага, только у Зенита бюджета в 1.5 раз больше. Так, мелкая деталь.
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Maxim Vasnechov
Ответ Vladislav II
Объясните пож-та, какая принципиальная разница между Лукойлом и Газпромом!? Одни качают народную нефть, другие народный газ. Или из-за того, что Лукойл принадлежит какой-то группе людей, то это прекрасная частная компания? Лежит нефть «Роснефти», которая государственная, а рядом частная «Лукойловская». Какая разница между этой нефтью, если она вся должна принадлежать народу? Лукойл содержит Спартак, Газпром - Зенит. Почему один клуб частный и прекрасный, а другой спонсируют на «бабушкины пенсии»… Вам не кажется, что это немного лицемерно?
Нефть должна принадлежать народу, ахахахахаха.
Нефть должна принадлежать тем, кто купил лицензию, платит налоги, и вкладывается в её добычу. А народ(как и все 100500 халявщиков) - должны идти в лес.
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Vano from Tbilisi
Питерцы которые причитают про Лукойл действительно не видят разницы? Лукойлу гос-во не подгоняет участки под добычу на халявных условиях, лукойлу за счет бюджета не покрывают регулярные провалы компании ну и т.д,
Разница между частной(пусть и с рос. спецификой) и гос. компанией ощутима
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ktibr
Ответ Vladislav II
Объясните пож-та, какая принципиальная разница между Лукойлом и Газпромом!? Одни качают народную нефть, другие народный газ. Или из-за того, что Лукойл принадлежит какой-то группе людей, то это прекрасная частная компания? Лежит нефть «Роснефти», которая государственная, а рядом частная «Лукойловская». Какая разница между этой нефтью, если она вся должна принадлежать народу? Лукойл содержит Спартак, Газпром - Зенит. Почему один клуб частный и прекрасный, а другой спонсируют на «бабушкины пенсии»… Вам не кажется, что это немного лицемерно?
угу.
"Росимуществу только принадлежит 38% в Газпроме, так что государство лишь акционер в частной компании и как распределяются доходы ты не знаешь.
операционная прибыль Газпрома выше в 2,46 раза.(по данным Вики)
Стоимость футболистов Зенита выше спартаковской только в 1,76 раза( по данным трансфмаркета). Т.е. Зенит меньше тратит в % отношении, добиваясь лучшего результата"
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Hong Kil
Ответ Bullet91
В нормальных странах например где есть капитализм государство тратит на футбольные клубы? Притом что народ без соли доедает? Моя мама святая женщина и я хотя бы знаю кто мой отец, чем ты похвастаться не можешь!
У таких как ты может много отцов, "святые женщины" они сильно неразборчивы. Дают всякому шлаку, что бы соли купить. ахах
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мутятя
Просто интересно, с каких доходов самый высокооплачиваемый натурализованный негр(Малком) получает 6 млн в год? В еврокубках не играет, в сборной не играет. На стадион по 20.000 ходят. Просто. от нечего делать, платят государевой команде на развлечения. В стране же все хорошо.
+1
-4
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Ростовский
Ответ Bullet91
Комментарий удален модератором
Так там государство тратит много миллионов на украинский шлак, вместо того, чтобы своим людям жизнь улучшить.
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МП
у масквичей просто бамбит, что ГП спонсирует не московский клуб
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CaptainSerg
"Я правильно понимаю, «Газпром» – это государственное предприятие?" - неправильно. Абсолютно неправильно. Газпром - публичное (т.е., открытое) акционерное общество, в котором доля государства составляет 50.23%
Но самое интересное не в этом.
К примеру, pfc-cska.ru: ВЭБ - государственная компания, доля государства - 100%; Россети - ПАО, 88%; Аэрофлот - ОАО, 50.173% - где страдания по поводу вселенской несправедливости? Где требования раздать деньги?

Кто сейчас вспомнит о том, что Лукойл, который упорно называют частным, а Федуна - чуть ли не индивидуальным предпринимателем, начинался как - та-дамм!! - государственная контора?? "Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» («Лукоил») был создан Постановлением Правительства РСФСР № 18 от 25 ноября 1991 года"

Нытики, блин.
+10
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