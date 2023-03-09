«Барса» не будет активировать новые рычаги: «У нас рекордные спонсорские доходы, пока не планируем продавать активы»

Президент «Барселоны» считает, что у клуба больше нет необходимости в активации рычагов.

«Мы не рассматриваем [возможность активации] рычагов, потому что постановила, что операции, которые позволяли нам вписываться в [финансовый] фэйр-плей, больше не могут выполняться. Продажа 49% BLM (Barça Licensing & Merchandising – Sports.ru) не будет считаться доходом. С музеем то же самое – он приносит доход. «Барса Студиос» зависит от активов.

Мы создали дочернюю компанию, у которой есть Web3 (идея итерации интернета на основе блокчейна – Sports.ru), ... Раньше она использовалась для соблюдения фэйр-плей. Теперь только 49% отдельных активов могли быть проданы.

У нас есть предложения по BLM. Мы реструктуризировали долг, у нас рекордные спонсорские доходы. Пока все работает как сейчас, мы больше не будем рассматривать возможность продажи каких-либо активов», – сказал .