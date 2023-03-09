«Барса» не будет активировать новые рычаги: «У нас рекордные спонсорские доходы, пока не планируем продавать активы»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта финансовый фэйр-плей деньги NFT Футбол

Президент «Барселоны» считает, что у клуба больше нет необходимости в активации рычагов.

«Мы не рассматриваем [возможность активации] рычагов, потому что Ла Лига постановила, что операции, которые позволяли нам вписываться в [финансовый] фэйр-плей, больше не могут выполняться. Продажа 49% BLM (Barça Licensing & Merchandising – Sports.ru) не будет считаться доходом. С музеем то же самое – он приносит доход. «Барса Студиос» зависит от активов.

Мы создали дочернюю компанию, у которой есть Web3 (идея итерации интернета на основе блокчейна – Sports.ru), NFT... Раньше она использовалась для соблюдения фэйр-плей. Теперь только 49% отдельных активов могли быть проданы.

У нас есть предложения по BLM. Мы реструктуризировали долг, у нас рекордные спонсорские доходы. Пока все работает как сейчас, мы больше не будем рассматривать возможность продажи каких-либо активов», – сказал Жоан Лапорта.

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20 комментариев

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Костя Киреев
Все так активно называют Тебаса мадридским, что забывают об том, что именно с его подачи ТВ права стала реализовывать Лига, а не клубы, в результате чего деньги пошли не только в Барсу и Реал, но и другим клубам. Увы, корона сильно подкосила Ла Лигу.
И главная его проблема в том, что он единственный глава лиги, который пытается заниматься финрегулированием. В отрыве от остальных его действия выглядят странными и нелогичными.
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Блуждающий странник
Если я возьму кредитов на 10 миллионов, то могу ходить и орать, что за месяц заработал 10 миллионов. Тоже самое сейчас делает Барселона
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Ответ Rio de Janeiro
Закладывать своё будущее ради иллюзии сиюминутного настоящего это не какие-то эконом рычаги а простая глупость и надо называть вещи своими именами
Это называется ипотека )))
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данислам дадыбаев
Продам свой актив кто хочет покупать звоните мне
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wshnmn
Видимо продавать уже нечего ))
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Вася Столяр
Продается недорого!
Навес крано-рычажный под модель "Левандовски"
Цена договорная
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Muhammad Orhan
Ответ Theodor Herzl
Тебас может и неприятный человек, и руководитель лиги так себе, но в конкретно этой ситуации в чем он не прав, заставляя клуб придерживаться правил и рамок лиги, и не давая Лапорте закладывать его по частям черт знает кому - американцам, китайцам, арабам, фондам, банкам, картелям?
Бармалей утопил в долгах команду ,Лапорта ишед выходы нет что бы помоч он этому препятствует , в первую компанию президентства Лапорта Тебас так же мешал развиваться команде ,я уверен что Жоан вытащит команду из долгов в первую компанию он вытащил и в этот рас тоже сможет как бы ему не ставили палки в колёса .
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zhukas58
Ответ Rio de Janeiro
Закладывать своё будущее ради иллюзии сиюминутного настоящего это не какие-то эконом рычаги а простая глупость и надо называть вещи своими именами
Что значит закладывать будущее? После президентства бартомеу у клуба огромные долги и нет денег, тут выбор: либо невозможность выплачивать зарплаты игрокам и прозябание в середине таблицы ла лиги, либо привлечение средств, постепенная выплата Долгов и грамотное усиление для улучшение спортивных результатов. Все работает в принципе, в чем претензия тогда?
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Theodor Herzl
Ответ Muhammad Orhan
Тебас Жаба много разговаривает ещё увидим чья возьмёт,
Тебас может и неприятный человек, и руководитель лиги так себе, но в конкретно этой ситуации в чем он не прав, заставляя клуб придерживаться правил и рамок лиги, и не давая Лапорте закладывать его по частям черт знает кому - американцам, китайцам, арабам, фондам, банкам, картелям?
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Нурбол Жумаскалиев
а лапорта оказывается не дурак, слил этот неликвид арабский с зп в 50 миллионов в ПСЖ, сам слился в ЛЕ чтобы сконцентрироваться на Лолеге, а потом и из ЛЕ слился чтобы сконцентрироваться на эль петушасико
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DolJun
в принципе, раз его выбрали президентом на волне обещаний оставить месси, то этим же избирателям можно и схему с нфт прогнать - они все равно ничего не заподозрят. в этом смысле даже схема с донатами, которую тут обсмеивают уже не первый месяц, выглядит честнее чтоли.
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Rio de Janeiro
Закладывать своё будущее ради иллюзии сиюминутного настоящего это не какие-то эконом рычаги а простая глупость и надо называть вещи своими именами
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Tun
у нас есть предложения по BLM - и ведь не сразу поймешь)
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Muhammad Orhan
Ответ f0rmoceft
Тебас вам и не даст, была уже новость
Тебас Жаба много разговаривает ещё увидим чья возьмёт,
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Вадим Слуцкий
А педали?
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Altim
Так мутно ответил, что сначала кажется, что не будут продавать, потому что нет надобности, и всё и так ок, а потом понимаешь, что просто не поможет - поэтому не будут продавать.
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Moscwow
Прокуратура сама дёрнет их за рычаг
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f0rmoceft
Тебас вам и не даст, была уже новость
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frimpong
Гордость за рычажных
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евГений
Не база
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