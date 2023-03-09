Мюллер и Томори – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Теги Бавария Милан Челси Бенфика Лига чемпионов УЕФА рейтинги Томас Мюллер Рафа Силва Фикайо Томори Марк Кукурелья Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе.

Защитник «Милана» Фикайо Томори сделал 2 отбора и 8 возвратов владения в игре с «Тоттенхэмом» (0:0).

Хавбек «Баварии» Томас Мюллер развил максимальную скорость до 31,4 км/ч в матче с «ПСЖ» (2:0).

Защитник «Челси» Марк Кукурелья сделал 2 отбора и 10 возвратов владения в игре с дортмундской «Боруссией» (2:0), точность передач – 85%.

Хавбек «Бенфики» Рафа Силва забил гол, нанеся 3 удара по воротам в матче с «Брюгге» (5:1), максимальная скорость – 32,6 км/ч.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамаль Хайдаров
Ответ Вадим Белозёров
Как же приятно Милан видеть в плей офф ЛЧ ! Все таки зря Ильича ругают, он из этого состава каждую капельку выжал!
скорее всего это Тотеннхэм дохлый был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Лучший был Мбопе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Посмотрите Хускорд. Там Месси лучший игрок недели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Белозёров
Как же приятно Милан видеть в плей офф ЛЧ ! Все таки зря Ильича ругают, он из этого состава каждую капельку выжал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий