Мюллер и Томори – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала чемпионов на этой неделе.

Защитник « » сделал 2 отбора и 8 возвратов владения в игре с «Тоттенхэмом» (0:0).

Хавбек «Баварии» развил максимальную скорость до 31,4 км/ч в матче с «ПСЖ» (2:0).

Защитник « » Марк Кукурелья сделал 2 отбора и 10 возвратов владения в игре с дортмундской «Боруссией» (2:0), точность передач – 85%.

Хавбек «Бенфики» Рафа Силва забил гол, нанеся 3 удара по воротам в матче с «Брюгге» (5:1), максимальная скорость – 32,6 км/ч.