Мюллер и Томори – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе.
Защитник «Милана» Фикайо Томори сделал 2 отбора и 8 возвратов владения в игре с «Тоттенхэмом» (0:0).
Хавбек «Баварии» Томас Мюллер развил максимальную скорость до 31,4 км/ч в матче с «ПСЖ» (2:0).
Защитник «Челси» Марк Кукурелья сделал 2 отбора и 10 возвратов владения в игре с дортмундской «Боруссией» (2:0), точность передач – 85%.
Хавбек «Бенфики» Рафа Силва забил гол, нанеся 3 удара по воротам в матче с «Брюгге» (5:1), максимальная скорость – 32,6 км/ч.
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