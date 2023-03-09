«Тоттенхэм» сыграл 0:0 дома впервые с 2017 года. Было 147 матчей без нулевых ничьих во всех турнирах
«Тоттенхэм» не играл на домашнем стадионе со счетом 0:0 в течение 147 матчей.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана» на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», где клуб играет с 2019 года, завершился со счетом 0:0 (0:1 по сумме двух матчей). В последний раз «шпоры» сыграли на домашнем стадионе с таким счетом 16 сентября 2017 года против «Суонси», встреча проходила на «Уэмбли».
Таким образом, с последней нулевой ничьей на домашнем стадионе «Тоттенхэма» во всех турнирах прошло 5 лет и 173 дня.
Английский футбол это когда клубом владеет ограбивший Россию олигарх/арабский эмир из средневековья/индийский миллиардер
Клубы тренируют испанцы, итальянцы и немцы. А в самой лиге англичан 30% и то на ролях статистов.
Англия это лузер мирового футбола смирись. Величайшие футболисты это латиноамериканцы
И по поводу гетто)) в современном Лондоне будет пропаснее чем в Буэнос-Айресе и Монтевидео 🤣🤣🤣
Английский футбол это когда клубом владеет ограбивший Россию олигарх/арабский эмир из средневековья/индийский миллиардер
Клубы тренируют испанцы, итальянцы и немцы. А в самой лиге англичан 30% и то на ролях статистов.
Англия это лузер мирового футбола смирись. Величайшие футболисты это латиноамериканцы
И по поводу гетто)) в современном Лондоне будет пропаснее чем в Буэнос-Айресе и Монтевидео 🤣🤣🤣
Ахахахха да и какая разница сколько титулов и серий пенальти, если речь идёт о максимальной мерзотном провокационном и быдланском поведении? 🤡 Сходите проверьтесь куда-то что ли на способность улавливать причино-следственную связь, и не тратьте больше моё время .
Вот теперь точно все , ты свободен,гуляй
Даже писать эти прозвища противно, вспоминая из поведение на футбольном поле . и даже виличайсый богоподобный в 1/4 ЧМ отличился)
Могли по одному положить.