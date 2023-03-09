«Тоттенхэм» сыграл 0:0 дома впервые с 2017 года. Было 147 матчей без нулевых ничьих во всех турнирах

«Тоттенхэм» не играл на домашнем стадионе со счетом 0:0 в течение 147 матчей.

Ответный матч 1/8 финала чемпионов против « » на « », где клуб играет с 2019 года, завершился со счетом 0:0 (0:1 по сумме двух матчей). В последний раз «шпоры» сыграли на домашнем стадионе с таким счетом 16 сентября 2017 года против « », встреча проходила на «Уэмбли».

Таким образом, с последней нулевой ничьей на домашнем стадионе «Тоттенхэма» во всех турнирах прошло 5 лет и 173 дня.