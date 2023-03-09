«Тоттенхэм» сыграл 0:0 дома впервые с 2017 года. Было 147 матчей без нулевых ничьих во всех турнирах

Теги Милан премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Уэмбли Тоттенхэм Суонси Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

«Тоттенхэм» не играл на домашнем стадионе со счетом 0:0 в течение 147 матчей.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана» на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», где клуб играет с 2019 года, завершился со счетом 0:0 (0:1 по сумме двух матчей). В последний раз «шпоры» сыграли на домашнем стадионе с таким счетом 16 сентября 2017 года против «Суонси», встреча проходила на «Уэмбли».

Таким образом, с последней нулевой ничьей на домашнем стадионе «Тоттенхэма» во всех турнирах прошло 5 лет и 173 дня.

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29 комментариев

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Arthur Jacob
Ответ Очки Дани Алвеса
А как паскудно Ришарлисон влетел в Меньяна…
Ответ пользователю свыше

Английский футбол это когда клубом владеет ограбивший Россию олигарх/арабский эмир из средневековья/индийский миллиардер

Клубы тренируют испанцы, итальянцы и немцы. А в самой лиге англичан 30% и то на ролях статистов.

Англия это лузер мирового футбола смирись. Величайшие футболисты это латиноамериканцы

И по поводу гетто)) в современном Лондоне будет пропаснее чем в Буэнос-Айресе и Монтевидео 🤣🤣🤣
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Arthur Jacob
Ответ пользователю свыше

Английский футбол это когда клубом владеет ограбивший Россию олигарх/арабский эмир из средневековья/индийский миллиардер

Клубы тренируют испанцы, итальянцы и немцы. А в самой лиге англичан 30% и то на ролях статистов.

Англия это лузер мирового футбола смирись. Величайшие футболисты это латиноамериканцы

И по поводу гетто)) в современном Лондоне будет пропаснее чем в Буэнос-Айресе и Монтевидео 🤣🤣🤣
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Arthur Jacob
Выходцы из каменоломен выиграли 10 титулов Чемпионов Мира, у англичан вроде два финала за всю историю с одной победой. Да ещё и самый худший показатель в сериях пенальти (тоже об игровом характере говорит)
Любой будет лузером,, когда в их ворота допускают голы руками) У лузеров не бывает титула чемпиона мира , а ещё у лузеров богатейшая и самая популярная лига в мире, где многие грязнотинцы и др. получают свой единственный шанс выбраться из своих нищих Гетто в нищей стране и посмотреть как хоть живут цивилизованные люди, может даже немного окультуриться. Да и в принципе должны кланяться великой Англии, благодаря которой появился футбол и босоногое криминальное быдло из ЮА получило шанс зарабатывать на хлеб не только наркотой и рэкетом))

Ахахахха да и какая разница сколько титулов и серий пенальти, если речь идёт о максимальной мерзотном провокационном и быдланском поведении? 🤡 Сходите проверьтесь куда-то что ли на способность улавливать причино-следственную связь, и не тратьте больше моё время .

Вот теперь точно все , ты свободен,гуляй
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Arthur Jacob
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
имелся ввиду основной состав Во-первых, во-вторых это нужно иметь проьлемы как минимум со зрением, а может и с мозгом , если не считать грязными игроками такую отборную мерзость как 3 Мартинеса, Отаменди, Молина, Акунья, Де Пауль, Паредес , Ди Мария Даже писать эти прозвища противно, вспоминая из поведение на футбольном поле . и даже виличайсый богоподобный в 1/4 ЧМ отличился)
Ты про тот матч где Вергхорст ещё на скамейке желтую схватил, а Дрюмфис красную за провокации в Серии пенальти ?)
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Arthur Jacob
То есть из 26-и только два «небыдло» ахахах. А по бразильцам что? Хочется посмеяться просто
имелся ввиду основной состав Во-первых, во-вторых это нужно иметь проьлемы как минимум со зрением, а может и с мозгом , если не считать грязными игроками такую отборную мерзость как 3 Мартинеса, Отаменди, Молина, Акунья, Де Пауль, Паредес , Ди Мария

Даже писать эти прозвища противно, вспоминая из поведение на футбольном поле . и даже виличайсый богоподобный в 1/4 ЧМ отличился)
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Arthur Jacob
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
охоххохо, ничего себе какой-то хейт в адрес Англии лезет , за Фокленды в бело-голубом окопе воевал?)
Хейта нет, тем более нельзя хейтить вечных лазеров )
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Arthur Jacob
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
самое смешное, что эти было-люди не могут от этого отучиться годами, а то и всю карьеру, поиграв буквально пару лет у себя в каменоломне
Выходцы из каменоломен выиграли 10 титулов Чемпионов Мира, у англичан вроде два финала за всю историю с одной победой. Да ещё и самый худший показатель в сериях пенальти (тоже об игровом характере говорит)
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Arthur Jacob
Про Англию не особо слежу, все таки жалко тратить время на европейских середняков. Вот Франция, Италия, Германия другое дело
охоххохо, ничего себе какой-то хейт в адрес Англии лезет , за Фокленды в бело-голубом окопе воевал?)
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Arthur Jacob
У «условных аргов 90%» пруфы в студию. И да это не секрет что футбол в Южной Америке гораздо жёстче и олдскульнее чем в современной Европе
самое смешное, что эти было-люди не могут от этого отучиться годами, а то и всю карьеру, поиграв буквально пару лет у себя в каменоломне
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Arthur Jacob
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Да, предвзятое?) Как думаете сколько подобных игроков в составе у Аргов ? Ну вот на вскидку? я сказал насчитал примерно всех кроме может какого-то Альвареса или Энцо, у Англии к Ромеропободным игрокам кого можно отнести мне вот интересно ? Пикфорда и Уокера ? и то с натяжкой...
Про Англию не особо слежу, все таки жалко тратить время на европейских середняков. Вот Франция, Италия, Германия другое дело
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Arthur Jacob
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Да, предвзятое?) Как думаете сколько подобных игроков в составе у Аргов ? Ну вот на вскидку? я сказал насчитал примерно всех кроме может какого-то Альвареса или Энцо, у Англии к Ромеропободным игрокам кого можно отнести мне вот интересно ? Пикфорда и Уокера ? и то с натяжкой...
То есть из 26-и только два «небыдло» ахахах. А по бразильцам что? Хочется посмеяться просто
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Arthur Jacob
У «условных аргов 90%» пруфы в студию. И да это не секрет что футбол в Южной Америке гораздо жёстче и олдскульнее чем в современной Европе
не жёстче и олдскульнее, а гораздо грязнее, дуболомнее и деревяннее) Вот так будет верно
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Arthur Jacob
Кончено бесполезно, ибо обычное предвзятое мышление с вашей стороны
Да, предвзятое?) Как думаете сколько подобных игроков в составе у Аргов ? Ну вот на вскидку? я сказал насчитал примерно всех кроме может какого-то Альвареса или Энцо, у Англии к Ромеропободным игрокам кого можно отнести мне вот интересно ? Пикфорда и Уокера ? и то с натяжкой...
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Sarumian
Концовка - "огонь" !
Могли по одному положить.
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Arthur Jacob
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
а , у вас флаг интересный возле имени, извините не заметил тут бесполезно что-то объяснять)))
Кончено бесполезно, ибо обычное предвзятое мышление с вашей стороны
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Arthur Jacob
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Опять какие идиотские стрелки непонятно к чему) Понятно,о что игроки типа Ромеро есть в каждой сборной , только у условных Аргов их 90% , а у Англии мб пару человек наберётся. Разница ощутима ?
У «условных аргов 90%» пруфы в студию. И да это не секрет что футбол в Южной Америке гораздо жёстче и олдскульнее чем в современной Европе
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Arthur Jacob
А европейские игроки, особенно английские это потомки аристократов и лордов викторианской эпохи наверное )
а , у вас флаг интересный возле имени, извините не заметил тут бесполезно что-то объяснять)))
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Arthur Jacob
А европейские игроки, особенно английские это потомки аристократов и лордов викторианской эпохи наверное )
Опять какие идиотские стрелки непонятно к чему) Понятно,о что игроки типа Ромеро есть в каждой сборной , только у условных Аргов их 90% , а у Англии мб пару человек наберётся. Разница ощутима ?
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Arthur Jacob
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Этот точно такой же. Почти все Бразилы и Арги может и сильны по футбольным скиллам, но как люди эти игроки из Гетто и улиц без воспитания и образования - самое настоящее было и мерзость .
А европейские игроки, особенно английские это потомки аристократов и лордов викторианской эпохи наверное )
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Yernat Ismagulov
Спасибо Ориги
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Милан. Тонали. 8.
Ничего себе, Милан остановил 5 летнюю голевую серию ТТХ ☝️👏👏👏
+1
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tm5pvbngvj
И поделом парику. Ужасный тренер для ЛЧ
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Очки Дани Алвеса
А как паскудно Ришарлисон влетел в Меньяна…
Этот точно такой же. Почти все Бразилы и Арги может и сильны по футбольным скиллам, но как люди эти игроки из Гетто и улиц без воспитания и образования - самое настоящее было и мерзость .
+3
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+3
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Очки Дани Алвеса
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Грязный провокатор грубиян и просто обыкновенное футбольное быдло Ромерчик предрешил исход матча своей очередной красной. Это ему не Катар, где чтобы ты не делал тебе не дадут вторую ЖК)
А как паскудно Ришарлисон влетел в Меньяна…
+1
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Барсик Юрана
Виноват Месси
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