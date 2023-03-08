Маркиньос из-за травмы заменен на 36-й минуте игры с «Баварией». Проблемы были еще на разминке

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Маркиньос Норди Мукиеле Здоровье Футбол

Маркиньос заменен в первом тайме матча «ПСЖ» с «Баварией» из-за травмы.

На 36-й минуте бразилец покинул поле, держась за правый бок. Вместо него вышел Норди Мукиеле. Ранее у него также были проблемы с ногой.

Перед игрой сообщалось, что у защитника «ПСЖ» на разминке возникли проблемы, из-за которых он мог начать матч на скамейке.

«Бавария» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Витинья, Шупо-Мотинг и Мусиала играют. Онлайн-трансляция

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6 комментариев

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Dmitry_Bayern18
Ппц валидол, я подскакиваю
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Абдул Абакаев
тревожно за оборону Псж. надеюсь Рамос не подведёт
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Raul14
А че Вератти не капитанит?
+3
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Крыс Пол
С печенью шутки плохи.
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6tspey7tb5
Игра очень напряженная. Прям кайф футбола. Де Лигт прям монстр
+5
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Temp LC
Ну всё , понеслось
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