Маркиньос из-за травмы заменен на 36-й минуте игры с «Баварией». Проблемы были еще на разминке
Маркиньос заменен в первом тайме матча «ПСЖ» с «Баварией» из-за травмы.
На 36-й минуте бразилец покинул поле, держась за правый бок. Вместо него вышел Норди Мукиеле. Ранее у него также были проблемы с ногой.
Перед игрой сообщалось, что у защитника «ПСЖ» на разминке возникли проблемы, из-за которых он мог начать матч на скамейке.
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