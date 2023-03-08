На Винисиусе фолят чаще всего в топ-5 лиг – 135 раз. При этом у него 11 желтых – больше лишь у Верратти и Андриха из «Байера»
На Винисиусе Жуниоре фолят чаще всего в топ-5 европейских лиг.
По данным Marca, в текущем сезоне в отношении вингера «Реала» совершено 135 фолов во всех турнирах. Второе место по этому показателю занимает полузащитник «Лацио» Маттиа Дзакканьи (93 фола) и форвард «ПСЖ» Неймар (90 фолов).
В то же время в текущем сезоне у Винисиуса 11 желтых карточек – в топ-5 европейских чемпионатов больше лишь у хавбека «ПСЖ» Марко Верратти и полузащитник «Байера» Роберта Андриха, у которых по 12 предупреждений. Четыре из этих карточек бразилец получил за споры с арбитром, три – за стычки с соперниками, одну – за задержку времени и только три – за фолы.
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Винисиус понимает, что должен научиться сохранять спокойствие в определенных ситуациях, чтобы не вредить «Реалу»
и больше половины из этих фолов довольно грубые