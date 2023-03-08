На Винисиусе фолят чаще всего в топ-5 лиг – 135 раз. При этом у него 11 желтых – больше лишь у Верратти и Андриха из «Байера»

Теги ПСЖ Лацио Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Неймар Марко Верратти Маттиа Дзакканьи Роберт Андрих Винисиус Жуниор Футбол

На Винисиусе Жуниоре фолят чаще всего в топ-5 европейских лиг.

По данным Marca, в текущем сезоне в отношении вингера «Реала» совершено 135 фолов во всех турнирах. Второе место по этому показателю занимает полузащитник «Лацио» Маттиа Дзакканьи (93 фола) и форвард «ПСЖ» Неймар (90 фолов).

В то же время в текущем сезоне у Винисиуса 11 желтых карточек – в топ-5 европейских чемпионатов больше лишь у хавбека «ПСЖ» Марко Верратти и полузащитник «Байера» Роберта Андриха, у которых по 12 предупреждений. Четыре из этих карточек бразилец получил за споры с арбитром, три – за стычки с соперниками, одну – за задержку времени и только три – за фолы.

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13 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ Zidan GOAT
А потом ещё говорят, что он сам виноват.. и больше половины из этих фолов довольно грубые
Это еще сколько не свистят фолов на нем)
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Артём Назмутдинов
Ответ RealJon
И что? Тогда судьи что там делают? Как это объяснить, все же видят его фолят жестко, и нет даже свистка, не говоря о ЖК
А как объяснить тогда тот факт, что кк он не получает за свои высказывания на судей?
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Иван Воронин
все эти желтые за разговоры и психи, парню бы научиться себя контролировать и цены ему не будет
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Андрей Хенто
Ответ RealJon
И что? Тогда судьи что там делают? Как это объяснить, все же видят его фолят жестко, и нет даже свистка, не говоря о ЖК
А это уже говорит об уровне местных судей, которую зачастую упускают нить игры из своих рук. И я с Вами в этой части вопроса полностью согласен.
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RealJon
Ответ Андрей Хенто
Безусловно на Винисиусе зачастую нарушают весьма грубо, но этих фолов могло быть меньше, если бы он не так на них реагировал. Зачастую на нем фолят специально,чтобы вывести из себя, о чем и говорят эти 11 желтых карточек. Тренерскому штабу Карло нужно что-то с этим делать.
И что? Тогда судьи что там делают? Как это объяснить, все же видят его фолят жестко, и нет даже свистка, не говоря о ЖК
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Владимир Владимирович
Сейчас львиная доля атак идут через Винисиуса. Не знаю может и смешно будет выглядеть , но Вини сейчас в Реале в чём то как Роналдиньо в Барсе, не знаешь что делать с мячом отдай Роналдиньо, так же и в Реале сейчас , сразу на Вини пасуют
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rcbkz6mrtd
Как тут не разозлиться) лупят постоянно вот и отвечает
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Просто тактика которая работает чтобы его сдеражть это провокации, грубые фолы и оскорбления фанатов. Вот только что был пост, что игроки и фанаты Ливерпуля отнеслись к нему с уважением, в итоге Винисиус вёл себя тоже образцово и положил 2+1 на Энфилде
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Hella black
Верратти в таком топе особняком стоит ) Учитывая его манеру игры
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Адам Альмурзаев
Ответ Zidan GOAT
А потом ещё говорят, что он сам виноват.. и больше половины из этих фолов довольно грубые
Там много фолов и не фиксируют на нем. Толчки вообще практически никогда не фиксируются.
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Андрей Хенто
Ответ Zidan GOAT
А потом ещё говорят, что он сам виноват.. и больше половины из этих фолов довольно грубые
Безусловно на Винисиусе зачастую нарушают весьма грубо, но этих фолов могло быть меньше, если бы он не так на них реагировал. Зачастую на нем фолят специально,чтобы вывести из себя, о чем и говорят эти 11 желтых карточек. Тренерскому штабу Карло нужно что-то с этим делать.
+14
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+7
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6tspey7tb5
Ответ Zidan GOAT
А потом ещё говорят, что он сам виноват.. и больше половины из этих фолов довольно грубые
Если блокировка это грубы фол то да. Он чаще всего пробрасывает и бежит и его блокируют. Но вопрос как он после каждого фола реагирует. Он идёт по скользкой дороге где может стать самым мерзким игроком
+4
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Zidan GOAT
А потом ещё говорят, что он сам виноват..
и больше половины из этих фолов довольно грубые
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