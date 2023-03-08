Экс-судья Федотов о Fan ID: «Нужно отменять, настоящее безобразие в 1-м туре. Слышно мат в адрес арбитров, все, что говорят на поле. Придется удалять игроков»

Экс-судья Игорь Федотов рассказал, как система Fan ID влияет на арбитров.

«Это просто некомфортно и непривычно. Слышно все, что говорят на поле. Особенно если трибуны глушат. В том числе, может быть слышен мат в адрес судей. Тогда придется удалять игроков.

Fan ID в любом случае нужно отменять. В первом туре после паузы мы увидели настоящее безобразие. Почему в баскетболе, хоккее идут матчи плей-офф, и никто не требует Fan ID? Они спокойно реализуют свой мерч, зарабатывают на этом деньги. А в большом футболе зачем-то нужен Fan ID.

Это плохое и странное решение. Если хотите Fan ID, то сделайте его на международные матчи, а чемпионат России пусть проходит без паспорта болельщика. Как и было ранее. Повысьте безопасность! Пусть люди, ответственные за безопасность, лучше работают. Вот и все», – сказал Федотов.

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