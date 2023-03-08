Экс-судья Федотов о Fan ID: «Нужно отменять, настоящее безобразие в 1-м туре. Слышно мат в адрес арбитров, все, что говорят на поле. Придется удалять игроков»

Теги премьер-лига Россия судьи болельщики Игорь Федотов стадионы Fan ID Футбол

Экс-судья Игорь Федотов рассказал, как система Fan ID влияет на арбитров.

«Это просто некомфортно и непривычно. Слышно все, что говорят на поле. Особенно если трибуны глушат. В том числе, может быть слышен мат в адрес судей. Тогда придется удалять игроков.

Fan ID в любом случае нужно отменять. В первом туре после паузы мы увидели настоящее безобразие. Почему в баскетболе, хоккее идут матчи плей-офф, и никто не требует Fan ID? Они спокойно реализуют свой мерч, зарабатывают на этом деньги. А в большом футболе зачем-то нужен Fan ID.

Это плохое и странное решение. Если хотите Fan ID, то сделайте его на международные матчи, а чемпионат России пусть проходит без паспорта болельщика. Как и было ранее. Повысьте безопасность! Пусть люди, ответственные за безопасность, лучше работают. Вот и все», – сказал Федотов.

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8 комментариев

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Alex Miheev
Ответ Ярослав Гордеев
Все сразу заговорили, как дали команду сверху. А где вы раньше были, когда проект только разрабатывался? Что-то не припомню в СМИ ни одного подобного интервью
Где они были понятно, важно чтобы отменили
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Dszubov
так лишайте футболистов fanid,в чем проблема?)
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инок
Fan ID - это абсолютное зло. И с ним надо было кончать ещё
в перерыве этого сезона.
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vombat15
то есть, нужно вернуть зрителей, чтобы не было слышно мата?)))
+1
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mitos
Кто то решил проучить фанатов...
0
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Andrew Petrov
аххах)глас народа слышно ему)))а божью росу как отменить при дожде....lol
+5
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Ярослав Гордеев
Все сразу заговорили, как дали команду сверху. А где вы раньше были, когда проект только разрабатывался? Что-то не припомню в СМИ ни одного подобного интервью
+15
0
+15
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Фут.Боль
Ну Матч ТВ просто интершум включит и все. Прецеденты были уже.
+8
0
+8
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