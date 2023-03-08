Снятие с «Юве» 15 очков могут отменить из-за процессуального нарушения. Дату начала расследования могли назначить задним числом – в этом случае ряд документов нельзя было использовать

«Ювентус» может оспорить снятие 15 очков из-за процессуального нарушения.

Напомним, в январе с клуба сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала. «Ювентус» заявил о готовности оспорить это решение.

Региональный административный суд Лацио разрешил адвокатам клуба ознакомиться с перепиской, которую вели федеральный прокурор FIGC (Федерация футбола Италии – Sports.ru) и Комиссия по финансовому надзору за футбольными клубами (COVISOC) в апреле 2021 года, поскольку эта переписка «предназначена не только для защиты интересов истца, но и для более общего обязательства прозрачности административных действий».

По мнению адвокатов защиты, судьи могли назначить дату начала расследования задним числом. В таком случае часть документов станет непригодной для использования, что в конечном итоге приведет к признанию судебного процесса недействительным.

В апелляции «Ювентус» ссылается на то, что федеральная прокуратура не подала запрос 14 апреля 2021 года, содержащий «интерпретирующие указания», а значит, все следственные действия после 14 октября 2021-го являются недействительными.

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?