Снятие с «Юве» 15 очков могут отменить из-за процессуального нарушения. Дату начала расследования могли назначить задним числом – в этом случае ряд документов нельзя было использовать

Теги Ювентус серия А Италия дисквалификации бизнес деньги Футбол

«Ювентус» может оспорить снятие 15 очков из-за процессуального нарушения.

Напомним, в январе с клуба сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала. «Ювентус» заявил о готовности оспорить это решение.

Региональный административный суд Лацио разрешил адвокатам клуба ознакомиться с перепиской, которую вели федеральный прокурор FIGC (Федерация футбола Италии – Sports.ru) и Комиссия по финансовому надзору за футбольными клубами (COVISOC) в апреле 2021 года, поскольку эта переписка «предназначена не только для защиты интересов истца, но и для более общего обязательства прозрачности административных действий».

По мнению адвокатов защиты, судьи могли назначить дату начала расследования задним числом. В таком случае часть документов станет непригодной для использования, что в конечном итоге приведет к признанию судебного процесса недействительным.

В апелляции «Ювентус» ссылается на то, что федеральная прокуратура не подала запрос 14 апреля 2021 года, содержащий «интерпретирующие указания», а значит, все следственные действия после 14 октября 2021-го являются недействительными. 

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?

19 комментариев

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ML26
Ответ Ярик01
Милан, Лацио и Рома, что бьются за топ-4: "вы совсем ку-ку"? ))
Так они там бьются как раз из-за -15 у Юве. Перебьются
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Alex Rhea
ну это бред полный, уж если сняли, то нельзя обратно добавлять.
Представьте, что Интер оторвётся в конце на 14 очков, последний тур будут играть не напрягаясь, зная, что Юве отстаёт уже на 17. Потом отставание станет 14 очков, а Юве вдруг вернут 15 очков
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-2
-2
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OldRedWhite
Ответ savik-A.M.
Минусуйте дальше , в 90-е вешали все что угодно , на кого угодно
Уточняю :
В лихие 90-е !
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Милан. Тонали. 8.
Ну так возбудите ещё раз это дело уже передним числом 😂 ...
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Carlos
Ответ David Aprasidze
Вернуть 15+15 очков в качестве компенсации и досрочно вручить скудеттто
🔥🤙🏁⚽
+2
-1
+1
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Evgeniy 72
Ответ BolxoB
Обожаю, когда бюрократов тыкают носом в их процессуальные косяки.
Чаще всего в косяки от правосудия тыкают адвокаты виновных, вернее лучшие адвокаты очень богатых виновных.
+4
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kaka10
Ответ Ярик01
Милан, Лацио и Рома, что бьются за топ-4: "вы совсем ку-ку"? ))
тут скорее Рома 🗿
Маур там лично будет ныть, что 15 очков вернули

Милан своими силами попадёт в тройку уж точно.
Лацио ЛЕ потолок
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-4
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savik-A.M.
Ответ savik-A.M.
На это и нужны адвокаты , против меня так и дело и разволилось , когда даже бумаги не смогли правильно оформленные предоставить .
Минусуйте дальше , в 90-е вешали все что угодно , на кого угодно
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therealgreenman
Это значит и скидки на сланцы уберут?
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rcbkz6mrtd
Отличная новость! Forza Ювентус!!!
+7
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savik-A.M.
Ответ BolxoB
Обожаю, когда бюрократов тыкают носом в их процессуальные косяки.
На это и нужны адвокаты , против меня так и дело и разволилось , когда даже бумаги не смогли правильно оформленные предоставить .
+3
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Ростов-на-Дону
Крысы, все.
Кругом одна жопа.
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Kit244098
Если у Ювентуса выгорит, то я не огорчусь. Но, честно говоря, в такой исход не очень то и верится. Слишком уж много сторон, заинтересованных в этом бане.
+1
-3
-2
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Magnifico #10
Вернуть Юве 15 очков, а Интер расформировать и предать забвению - просто по приколу, как снимали с Юве 15 очков)
+2
-4
-2
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Cruel Snake
Многие в верхней части таблицы этому расстроятся. Радость на лице когда снимали, горе когда сейчас могут вернуть
0
-2
-2
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Ярик01
Милан, Лацио и Рома, что бьются за топ-4: "вы совсем ку-ку"? ))
+13
-2
+11
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"Iron"
Да будет 2 место!!!👏
+1
-3
-2
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BolxoB
Обожаю, когда бюрократов тыкают носом в их процессуальные косяки.
+31
-5
+26
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David Aprasidze
Вернуть 15+15 очков в качестве компенсации и досрочно вручить скудеттто
+51
-4
+47
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