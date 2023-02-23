«Система «весна-осень» лучше. Сейчас игроки получают зарплату только за тренировки. Чиновники, функционеры, чего от них ждать?» Игнатьев о российском футболе

считает систему «весна-осень» оптимальной для российского футбола.

– Я всегда был за то, чтобы играть по системе «весна-осень». Даже тогда, когда только разговоры начались о необходимости перехода на европейскую. Для нашего футбола в старом формате больше плюсов. Сейчас получается два чемпионата в одном: летом и осенью играли одни команды, потом три месяца отдыха, сейчас эти же команды поменялись. Потом еще летом перерыв.

Сезон разрывается, нет единого цикла. Раньше все было проще. Завершили чемпионат в ноябре – готовимся к марту, к новому сезону, собираем состав под еврокубки. Во всех организациях бюджет верстается в начале года. Можно что-то планировать. На мой взгляд, со спортивной и организационной точек зрения прежняя система больше подходит нашему футболу. Даже не учитывая то, что сегодня мы оказались вне еврокубков, хотя переходили на «осень-весна» для того, чтобы шагать в ногу с Европой.

– Низшие лиги российского футбола пострадали еще больше, чем высшая. Там больше перерыв, хуже условия для проведения матчей в холодную погоду.

– Это вообще за гранью моего понимания. Там люди получают зарплату, ничего не делая, с ноября по апрель. Только тренируются. И только за тренировки футболисты получают заработную плату. Это вообще ни в какие ворота.

– Ну, может, наша футбольная власть сейчас что-то придумает? Еще какую-нибудь систему?

– Да ничего эта власть не сделает. Потому что там не понимают. Если бы они были знакомы с игрой как таковой. А так, ну они просто знают, что 11 на 11 играют, а остальное все... Чиновники, функционеры, чего от них ждать? – сказал бывший тренер сборной России.