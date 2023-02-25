Агуэро сказал, что Месси всерьез думает о переходе в «Ньюэллс». Макси Родригес отреагировал: «Кун есть Кун, он не может молчать»

Теги ПСЖ Лионель Месси Макси Родригес Серхио Агуэро лига 1 Франция высшая лига Аргентина Ньюэллс Олд Бойз Футбол

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о будущем Лионеля Месси.

«Он серьезно рассматривает возможность выступлений за «Ньюэллс Олд Бойз», – сказал аргентинец о нападающем «ПСЖ» в ходе одного из стримов.

Бывший полузащитник «Ньюэллс» и сборной Аргентины Макси Родригес дал комментарий по этому поводу.

«Кун есть Кун. Он не может молчать.

Посмотрим. Трудно обсуждать эту тему, потому что она тогда превращается в огромный клубок слухов. Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше. Давайте не забегать вперед», – сказал экс-хавбек.

9 комментариев

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Потолковый Лампонюх™
Перейти чтоб обонкротить очередной клуб? Хасбик за еду не играет.
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Barsa! bolshe chem klub
Месси выиграл всё что мог выиграть...

пройдёт время и все признают что он лучший что мог быть в футболе...

реально, превзошёл ВСЕХ!!!

по мне если бы кто-то мог его превзойти это топовый Роналдиньо. но его футбольная карьера на высочайшем уровне длилась недолго...

Месси
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DolJun
кун превратился из легендарного в прошлом футболиста в банального искателя внимания. хайпится как последний линекер на всем, до чего может дотянуться.
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Бухгалтер2021
как раз его уровень ..пешеходсикй
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deadjoker
Типа Кун звездобол?
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Фанат Лионеля Месси
В конце карьеры ,почему бы и нет?
Сейчас надеюсь останется в Европе ,рано ему в МЛС/СА или Аргентину
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ljolik888
Серьёзно рассматривает - правда не сказал когда . Сегодня , завтра или через три года !
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MstAndreev
Кун в финале ЧМ треху положил. Лично. Имеет право)
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Enotaz24
Значит Кун прав.
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