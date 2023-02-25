Агуэро сказал, что Месси всерьез думает о переходе в «Ньюэллс». Макси Родригес отреагировал: «Кун есть Кун, он не может молчать»

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о будущем .

«Он серьезно рассматривает возможность выступлений за « », – сказал аргентинец о нападающем « » в ходе одного из стримов.

Бывший полузащитник «Ньюэллс» и сборной Аргентины Макси Родригес дал комментарий по этому поводу.

«Кун есть Кун. Он не может молчать.

Посмотрим. Трудно обсуждать эту тему, потому что она тогда превращается в огромный клубок слухов. Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше. Давайте не забегать вперед», – сказал экс-хавбек.