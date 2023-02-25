Агуэро сказал, что Месси всерьез думает о переходе в «Ньюэллс». Макси Родригес отреагировал: «Кун есть Кун, он не может молчать»
Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о будущем Лионеля Месси.
«Он серьезно рассматривает возможность выступлений за «Ньюэллс Олд Бойз», – сказал аргентинец о нападающем «ПСЖ» в ходе одного из стримов.
Бывший полузащитник «Ньюэллс» и сборной Аргентины Макси Родригес дал комментарий по этому поводу.
«Кун есть Кун. Он не может молчать.
Посмотрим. Трудно обсуждать эту тему, потому что она тогда превращается в огромный клубок слухов. Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше. Давайте не забегать вперед», – сказал экс-хавбек.
пройдёт время и все признают что он лучший что мог быть в футболе...
реально, превзошёл ВСЕХ!!!
по мне если бы кто-то мог его превзойти это топовый Роналдиньо. но его футбольная карьера на высочайшем уровне длилась недолго...
Месси
Сейчас надеюсь останется в Европе ,рано ему в МЛС/СА или Аргентину