Шота Арвеладзе: «Будущее Грузии может быть только европейским. Мы часть Европы»
Бывший игрок сборной Грузии Шота Арвеладзе выступил против закона об иноагентах в стране.
7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». После этого в Тбилиси тысячи человек вышли на акцию протеста.
«Наше будущее может быть только европейским. Со дня обретения независимости, хорошо это или плохо, мы смогли стать лучшей страной, но мы не должны создавать себе проблемы на таком ответственном этапе.
Не разрешается ставить знак вопроса по поводу нашего выбора, не разрешается его пересматривать. Мы не входим ни в какую Европу, мы ее часть.
Почти столетие назад Советский Союз считал Сандро Ахметели, Михаила Джавахишвили и других великих грузин агентами и шпионами, правильной и патриотической деятельности которых история, наконец, дала точную оценку.
Никакой закон или правительство не могут иметь рычагов, чтобы очернить человека как агента из-за другого мнения или деятельности, мы оставили это в прошлом. Закон направлен на ограничение конкуренции, инакомыслия и свободы», – сказал экс-игрок «Аякса», «Трабзонспора» и «Рейнджерс», тренировавший «Халл» и другие клубы.
Дожно случится какое-то суперэкономическое чудо случится, чтобы за 7 лет догнать Россия. А пока Грузии хотя бы давно живущий под санкциями Иран догнать.
Европа - это ужас, лучше российская оккупация.
Вот все вокруг дураки, и только в одной стране все умные. Бывает же🤨
Если вы привыкли жить под властью тиранов, не значит что другим это в кайф.
Одни уже доходились, что-то не особо хотят.
Так как, известная компания ПАО "Газпром", выкупила активы местного хозяина партии, за 3.5 млрд $. Кстати эти же активы, Газпром ему и подарил, если что. Центробанк РФ профинансировал банк данного олигарха, на 2 млрд $, который он выдал в качестве кредита самому себе, и купил земельные активы, в РФ. Которые потом, так же успешно и с прибылью и продал. Состояние 7 млрд. $ добыто полностью от российских, государственных организаций.
А Шведы раз в 6 лучше живут, чем россияне, держу в курсе
а во-вторых, если бы ты не прогуливал экономику на первом курсе универа то знал бы что ни одна экономика без инвестиций расти либо вообще не будет, либо будет но на порядок медленнее, но все это при условии если 80% этих инвестиций на яхты и дворцы олигархам не будут уходить
Теперь до конца жизни вам кланяться все должны?
Люди, которые застряли в прошлом.