Бывший игрок сборной Грузии Шота Арвеладзе выступил против закона об иноагентах в стране.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». После этого в Тбилиси тысячи человек вышли на акцию протеста.

«Наше будущее может быть только европейским. Со дня обретения независимости, хорошо это или плохо, мы смогли стать лучшей страной, но мы не должны создавать себе проблемы на таком ответственном этапе.

Не разрешается ставить знак вопроса по поводу нашего выбора, не разрешается его пересматривать. Мы не входим ни в какую Европу, мы ее часть.

Почти столетие назад Советский Союз считал Сандро Ахметели, Михаила Джавахишвили и других великих грузин агентами и шпионами, правильной и патриотической деятельности которых история, наконец, дала точную оценку.

Никакой закон или правительство не могут иметь рычагов, чтобы очернить человека как агента из-за другого мнения или деятельности, мы оставили это в прошлом. Закон направлен на ограничение конкуренции, инакомыслия и свободы», – сказал экс-игрок «Аякса», «Трабзонспора» и «Рейнджерс», тренировавший «Халл» и другие клубы.

«Будущее Грузии – в Европе». Хвича о протестах в стране