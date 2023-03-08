Шота Арвеладзе: «Будущее Грузии может быть только европейским. Мы часть Европы»

Теги Шота Арвеладзе сборная Грузии по футболу высшая лига Грузия Политика Футбол

Бывший игрок сборной Грузии Шота Арвеладзе выступил против закона об иноагентах в стране.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». После этого в Тбилиси тысячи человек вышли на акцию протеста.

«Наше будущее может быть только европейским. Со дня обретения независимости, хорошо это или плохо, мы смогли стать лучшей страной, но мы не должны создавать себе проблемы на таком ответственном этапе.

Не разрешается ставить знак вопроса по поводу нашего выбора, не разрешается его пересматривать. Мы не входим ни в какую Европу, мы ее часть.

Почти столетие назад Советский Союз считал Сандро Ахметели, Михаила Джавахишвили и других великих грузин агентами и шпионами, правильной и патриотической деятельности которых история, наконец, дала точную оценку.

Никакой закон или правительство не могут иметь рычагов, чтобы очернить человека как агента из-за другого мнения или деятельности, мы оставили это в прошлом. Закон направлен на ограничение конкуренции, инакомыслия и свободы», – сказал экс-игрок «Аякса», «Трабзонспора» и «Рейнджерс», тренировавший «Халл» и другие клубы.

«Будущее Грузии – в Европе». Хвича о протестах в стране

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226 комментариев

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Нефанатик
Ответ Sevuska
В Грузии господствует миф о «русской оккупации» Грузии. Однако историческая правда в том, что грузинское земли в момент присоединения их к России находились под угрозой полного уничтожения со стороны Турции и Персии. Грузинский народ находился под постоянной угрозой физического уничтожения (геноцида), ассимиляции и исламизации его остатков. Россия спасла историческую Грузию и её народности от полного исчезновения с лица планеты. Чтобы помнили .
А еще Россия спасла Китай, Японию, Англию, Испанию и множество других стран. Совсем чуть чуть не успели спасти древний Рим и Грецию, почти спасли Атлантиду
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CM1
Ответ Konstantin Meerov
У нас не европейский менталитет, а больше азиатский
То ли дело грузины. Еще те европейцы....
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porque
Ответ Иван Новиков
Какие-то слишком носатые европейцы.
линейку у Эйхмана одолжил?
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Pigmalion
Ответ Stivi M.D.
Пропасть - она между экономиками Германии и России. А между Россией и Грузией лишь отставание, причем не сказать, что оно неотыгрывается в виду текущей ситуации. А Шведы раз в 6 лучше живут, чем россияне, держу в курсе
Так нет же, пропасть между Германией и Россией, меньше чем между Россией и Грузией.
Дожно случится какое-то суперэкономическое чудо случится, чтобы за 7 лет догнать Россия. А пока Грузии хотя бы давно живущий под санкциями Иран догнать.
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London.is.blue
Как же горят комментаторы, с ума сойти.
Европа - это ужас, лучше российская оккупация.

Вот все вокруг дураки, и только в одной стране все умные. Бывает же🤨
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KMR
Ответ Sevuska
В Грузии господствует миф о «русской оккупации» Грузии. Однако историческая правда в том, что грузинское земли в момент присоединения их к России находились под угрозой полного уничтожения со стороны Турции и Персии. Грузинский народ находился под постоянной угрозой физического уничтожения (геноцида), ассимиляции и исламизации его остатков. Россия спасла историческую Грузию и её народности от полного исчезновения с лица планеты. Чтобы помнили .
Вы бурят? Как я рад!
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murzzzzzilka
Ответ Spartakovec navsegda
Стандартная схема начала работу. Через известных людей слова поддержки, воспоминания о сталинских репрессиях и поддержка протестов. Главное, чтобы Грузию не втянули, по примеру Украины, в майдановые, а затем и еще более тяжелые процессы. Простых людей жалко.
Ну, чем не майдан то, что происходит сейчас?
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Варлампий Варлампий
Ответ ZarvuR2020
Грузинов триггерит из-за того, как российская власть этот закон использует? Просто есть одна страна, где свобода слова прописана в конституции и иностранные агенты вполне себе есть. Зато есть Европа, где иногентов нет, но блокировка определённых СМИ помогает свободе слова, согласно Боррелю. Закон то может и плохой, но аргумент про "Закон плохой потому что Грузия Европа" это какой то лютейший бред.
Конституция это где в 29 статье пункте 5 четко указано, что цензура запрещается? Так в стране жесточайшая цензура, инакомыслие не просто под запретом, а за него сажают и надолго.
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Наиль Мадалиев
большинство из тех,кто здесь пишет, ни разу не были в Европе(Турция не в счет), а те же Арвеладзе и Хвича живут там, поэтому писать то ,чего не пробовал-это по РФски, сами в говне, пусть и другие там будут
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Harutyun Manukyan
Нынешний курс Грузии в Европу не из за истории , к из за того что люди хотят жить как в Европе , не хотят жить к мы в России , вот и все , и обижаться не надо , а надо развиватся что бы страны вокруг сами хотели к России .
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igoruhanov85
ой, да ради Бога! Зачем тут чужая политическая ерунда?! на российском спортивном сайте по барабану на дела грузин
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KMR
Ответ Гамарджоба Генацвале
Этот миф сейчас распространяется практически на все постсоветские республики, на Прибалтике особенно хорошо работает.
На Прибалтике? Ты язык,чукча выучи
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London.is.blue
Ответ Давид Agabekyan
Ох уж это притеснение грузин в СССР, где кучу лет вождём был некий Джугашвили
Ну может людям виднее.
Если вы привыкли жить под властью тиранов, не значит что другим это в кайф.
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murzzzzzilka
Ответ Денис Давыдов
Причем регионы из которых это выкачивают живут очень бедно, и никакие недра им не принадлежат. потом присылают копейки местному царьку который поставлен Кремлём и называют это дотацией.
То-то у нас половина новостроек скуплена людьми из Сибири:) бедняшшшки
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And-Rover
Ну идите, держать вас что ли.

Одни уже доходились, что-то не особо хотят.
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Maxim Vasnechov
Ответ ZarvuR2020
Грузинов триггерит из-за того, как российская власть этот закон использует? Просто есть одна страна, где свобода слова прописана в конституции и иностранные агенты вполне себе есть. Зато есть Европа, где иногентов нет, но блокировка определённых СМИ помогает свободе слова, согласно Боррелю. Закон то может и плохой, но аргумент про "Закон плохой потому что Грузия Европа" это какой то лютейший бред.
Да нет, там проблема, что главные иностранные агенты - это те, кто закон принимает.
Так как, известная компания ПАО "Газпром", выкупила активы местного хозяина партии, за 3.5 млрд $. Кстати эти же активы, Газпром ему и подарил, если что. Центробанк РФ профинансировал банк данного олигарха, на 2 млрд $, который он выдал в качестве кредита самому себе, и купил земельные активы, в РФ. Которые потом, так же успешно и с прибылью и продал. Состояние 7 млрд. $ добыто полностью от российских, государственных организаций.
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Stivi M.D.
Ответ Pigmalion
Ну пропасть в экономике Грузии и России, такая же как пропость между экономикаээми России и Швеции. Так что все удивлятся.
Пропасть - она между экономиками Германии и России. А между Россией и Грузией лишь отставание, причем не сказать, что оно неотыгрывается в виду текущей ситуации.
А Шведы раз в 6 лучше живут, чем россияне, держу в курсе
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Антиполитпроект
Ответ Asd
достаточно узнать, кто основатели спортса и сразу все станет ясно - дудь и навоша, эти фамилии все за себя говорят
Спортс давно продан провластной шестерке - нечаеву, клоун
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Fatty Toni
Ответ FilinMD
Так это факты просто, без эмоциональной окраски. Если Соловьев скажет, что 2х2=4, будете спорить?
Он будет. Что ему в методичке спустят американские хозяева, то и будет вещать. Классика цЫпсо.
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denP85
Вообще, конечно, забавно, когда Гоги и Ревазы рассказывают, какие, они европейцы😂😂😂Впрочем, рассказы Тарасов и Мыкол не менее смешны.)))
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Hong Kil
Ответ auggust
пошли все по одной методичке. Двумя постами ранее этот набор букв уже присутствовал
Да, да, методичка! А то и учебник. Земля вращается вокруг Солнца, это же по методичке. Кто не по методички, тот зачет не получает, остается на второй год. Вас тут много таких двоечников.
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Spartakovec navsegda
Ответ Давид Agabekyan
Ох уж это притеснение грузин в СССР, где кучу лет вождём был некий Джугашвили
Все же под копирку маразма делается. Украинские "идеологи" хаяли коммунизм, который им большую часть территории подарил.
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эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ murzzzzzilka
«первая экономика мира» С самым высоким государственным долгом:)
ты бы хоть структуру этого долга сначала глянул прежде чем выхрюкивать подобное, это во-первых

а во-вторых, если бы ты не прогуливал экономику на первом курсе универа то знал бы что ни одна экономика без инвестиций расти либо вообще не будет, либо будет но на порядок медленнее, но все это при условии если 80% этих инвестиций на яхты и дворцы олигархам не будут уходить
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London.is.blue
Ответ Геннадий Тёкин
В 1782 году Ираклий официально обратился к Российской империи с просьбой о принятии Картли-Кахети под свое покровительство. Надо отметить, что это была - единственная возможность спасти народ в условиях постоянного давления Персии, Османской империи и хищных горских племён.24 июля 1783 года в городе Георгиевске (юг современного Ставрополья) был подписан документ, который вошёл в историю под названием Георгиевский трактат. По нему Картли-Кахетинское царство (Восточная Грузия) добровольно вошло под покровительство России.
Ну и?
Теперь до конца жизни вам кланяться все должны?

Люди, которые застряли в прошлом.
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Stivi M.D.
Ответ London.is.blue
Да всем плевать на вашу историю. Люди хотят жить здесь и сейчас, развиваться и идти в будущее. США 4 раза спасала Россию от голода, а во 2 мировой поставляла ленд-лиз. Где твоя благодарность? Или все должны благодарить только Россию за то, что было много лет назад и мечтать об оккупации? Имперство так и прет.
Комплексы о былой империалистической славе как будто и не пропадали
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