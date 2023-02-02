Анчелотти проводит 850-й матч в рамках топ-5 лиг. Тренер работал в каждой

Теги Карло Анчелотти премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Валенсия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти достиг новой знаменательной отметки в карьере. 

«Реал» под руководством итальянского специалиста играет против «Валенсии» в 17-м туре Ла Лиги (0:0, первый тайм).

Этот матч – 850-й для 63-летнего тренера в рамках топ-5 европейских чемпионатов. Анчелотти поработал в каждом из них: помимо «Реала», он возглавлял «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».

Большую часть игр тренер провел в Серии А – 486. В АПЛ его команды провели 134 матча, в Ла Лиге – 133, в Лиге 1 – 57, а в Бундеслиге – 40.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Реал» – «Валенсия».

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16 комментариев

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Dimario
Это все, конечно, очень хорошо, но без РПЛ этот список неполный и так себе)))
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cb48kkftrk
Есть ли у кого то статистика по победам/поражениям/ничьим?
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Инженер Управляющий
Он не просто работал в каждой, он каждую выиграл!
+7
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Евгений Громов 22
Желаю дону Карло сыграть ещё столько же , никогда не забуду как играл его Милан
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Великий Алонсо
Ответ JealousNobody
Тренер старой школы, в современный футбол он уже не может. Только в Реале показывает результат при блеклой игре и диком фарте. В Эвертоне и Баварии заканомерно провалился.
"закАномерно провалился". Кто-то закономерно провалился в русском языке, этот сопляк будет ещё учить Анчелотти. Садись, два 🤡🤡🤡
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rigobersong
Красавчик, небось еще Чемпионаты брал тренируя Парму, Эвертон, Гройтер, Анжер и Кадис, ни то что лысый шарлатан Пепка:))
+2
-3
-1
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JealousNobody
Тренер старой школы, в современный футбол он уже не может. Только в Реале показывает результат при блеклой игре и диком фарте. В Эвертоне и Баварии заканомерно провалился.
+1
-6
-5
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Роман Князефф
1000 надо обязательно пробить
0
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Титал Телоян
Маэстро своего дела
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corazón blanco
Великий и в каждой из этих лиг одерживал победу в чемпионате!
+20
-4
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Угараю_с_вас
Ответ igls54
Если королева Виктория - бабушка всей Европы, то Карло - папа всех топ лиг
И ЛЧ))
+6
-2
+4
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Орa Алв
Надеюсь 900 матч проведёт в реале
0
-1
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Sevuska
Новых отметок и достижений папе Карло 👍
+4
-4
0
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igls54
Если королева Виктория - бабушка всей Европы, то Карло - папа всех топ лиг
+22
-5
+17
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zakariaagro
Величие
+1
-2
-1
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ars_mamluk
Легенда
+24
-3
+21
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