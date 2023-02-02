Анчелотти проводит 850-й матч в рамках топ-5 лиг. Тренер работал в каждой

достиг новой знаменательной отметки в карьере.

«Реал» под руководством итальянского специалиста играет против «Валенсии» в 17-м туре (0:0, первый тайм).

Этот матч – 850-й для 63-летнего тренера в рамках топ-5 европейских чемпионатов. Анчелотти поработал в каждом из них: помимо « », он возглавлял «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».

Большую часть игр тренер провел в Серии А – 486. В АПЛ его команды провели 134 матча, в Ла Лиге – 133, в Лиге 1 – 57, а в Бундеслиге – 40.

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