Холанд близок к подписанию контракта с Nike. Он заработает около 20 млн фунтов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Puma adidas Nike Эрлинг Холанд стиль деньги Футбол

Эрлинг Холанд близок к подписанию спонсорского соглашения с Nike.

Сообщается, что в заключении контракта с нападающим «Манчестер Сити» заинтересованы также adidas и Puma. Исполнительный директор adidas Бьорн Гульден является близким другом семьи игрока, а Puma имеет действующее соглашение с «Манчестер Сити» на экипировку команды до 2029 года. Однако Nike наиболее близок к заключению контракта с Холандом.

Форвард заработает на этом контракте около 20 миллионов фунтов.

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9 комментариев

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A.B.W.
Так он и так в бутсах от Найки играет.

Видимо продляют
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Wasilij Petrow
Помимо прочего, мужик фактурный, для пиара в самый раз.
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Бродяга-симпатяга
И что, глядя на его лицо олигофрена люди бросятся покупать бутсы найк?
0
-3
-3
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Under
Ответ Александр Володин
Air Holland
да не, англоязычный мир не поймёт
0
0
0
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JuVero
Ответ Кино Музыка
Мало что-то. Джордану гораздо больше дали.
кто такой Холланд рядом с Джорданом?))
+9
-2
+7
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Tollie
Ответ Александр Володин
Air Holland
учитывая, сколько он лечится, скорее Surgery Holland или Rehab Holland
+1
-2
-1
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Кино Музыка
Мало что-то. Джордану гораздо больше дали.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Володин
Air Holland
0
-1
-1
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Дмитрий Яруллин
Жизнь удалась )
+6
0
+6
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