Холанд близок к подписанию контракта с Nike. Он заработает около 20 млн фунтов

близок к подписанию спонсорского соглашения с Nike.

Сообщается, что в заключении контракта с нападающим « » заинтересованы также adidas и . Исполнительный директор adidas Бьорн Гульден является близким другом семьи игрока, а Puma имеет действующее соглашение с «Манчестер Сити» на экипировку команды до 2029 года. Однако Nike наиболее близок к заключению контракта с Холандом.

Форвард заработает на этом контракте около 20 миллионов фунтов.