Холанд близок к подписанию контракта с Nike. Он заработает около 20 млн фунтов
Эрлинг Холанд близок к подписанию спонсорского соглашения с Nike.
Сообщается, что в заключении контракта с нападающим «Манчестер Сити» заинтересованы также adidas и Puma. Исполнительный директор adidas Бьорн Гульден является близким другом семьи игрока, а Puma имеет действующее соглашение с «Манчестер Сити» на экипировку команды до 2029 года. Однако Nike наиболее близок к заключению контракта с Холандом.
Форвард заработает на этом контракте около 20 миллионов фунтов.
Видимо продляют