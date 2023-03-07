Жиру и Браим смогут сыграть с «Тоттенхэмом» в ЛЧ. Они тренировались в общей группе «Милана»

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Тоттенхэм Оливье Жиру Браим Диас Футбол

Оливье Жиру сможет сыграть против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов.

Как сообщает Sky Sport, нападающий «Милана» занимался в общей группе на заключительной тренировке перед матчем. Ранее сообщалось, что участие Жиру в матче под вопросом из-за простуды.

Также в общей группе «Милана» тренировался Браим Диас, ранее получивший повреждение колена.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдет в среду, 8 марта. Первый матч противостояния завершился победой «Милана» со счетом 1:0.

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4 комментария

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BURNA21
Ответ Милан. Тонали. 8.
Согласен, Барселона наверное больше бы ему подошла ...
а какие клубы по твоему мнению подошли бы форварду его типа?
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Милан. Тонали. 8.
Ответ BURNA21
я не знаю кто пройдёт дальше и как всё сложится, но одно упоминание Тотэнхема и я сразу вспоминаю про Ришарлисона , всегда задаюсь вопросом, а его ли это команда, все мы видили его на чм, я бы даже сказал, его блистательное выступление на чм, я лично считаю что команда которая подошла бы ришарлисону это команда на подобии Барселоны)
Согласен, Барселона наверное больше бы ему подошла ...
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BURNA21
я не знаю кто пройдёт дальше и как всё сложится, но одно упоминание Тотэнхема и я сразу вспоминаю про Ришарлисона , всегда задаюсь вопросом, а его ли это команда, все мы видили его на чм, я бы даже сказал, его блистательное выступление на чм, я лично считаю что команда которая подошла бы ришарлисону это команда на подобии Барселоны)
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Милан. Тонали. 8.
Хорошая новость по обоим игрокам ...
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