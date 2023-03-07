Жиру и Браим смогут сыграть с «Тоттенхэмом» в ЛЧ. Они тренировались в общей группе «Милана»
Оливье Жиру сможет сыграть против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов.
Как сообщает Sky Sport, нападающий «Милана» занимался в общей группе на заключительной тренировке перед матчем. Ранее сообщалось, что участие Жиру в матче под вопросом из-за простуды.
Также в общей группе «Милана» тренировался Браим Диас, ранее получивший повреждение колена.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдет в среду, 8 марта. Первый матч противостояния завершился победой «Милана» со счетом 1:0.
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