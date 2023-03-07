Жиру и Браим смогут сыграть с «Тоттенхэмом» в ЛЧ. Они тренировались в общей группе «Милана»

сможет сыграть против « » в чемпионов.

Как сообщает Sky Sport, нападающий «Милана» занимался в общей группе на заключительной тренировке перед матчем. Ранее сообщалось, что участие Жиру в матче под вопросом из-за простуды.

Также в общей группе « » тренировался , ранее получивший повреждение колена.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдет в среду, 8 марта. Первый матч противостояния завершился победой «Милана» со счетом 1:0.