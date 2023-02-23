Все 3 клуба Серии А выиграли первые матчи 1/8 финала ЛЧ – это рекорд. У команд АПЛ побед нет – впервые с сезона-2014/15

Команды Серии А с побед начали выступление в плей-офф чемпионов.

« » обыграл «Тоттенхэм» (1:0), « » – «Айнтрахт» (2:0), а « » одолел «Порту» (1:0) в первых матчах 1/8 финала ЛЧ.

Никогда в истории турнира трем итальянским клубам не удавалось одновременно одержать победы в первых матчах одного раунда плей-офф.

Клубы АПЛ, напротив, не смогли победить ни разу: «Челси» уступил «Боруссии» (0:1), «Тоттенхэм» – «Милану» (0:1), « » был разгромлен «Реалом» (2:5), а встреча «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» завершилась вничью (1:1). Подобного не было с сезона-2014/15 – тогда в первых матчах 1/8 финала без побед остались «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси».