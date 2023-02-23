Все 3 клуба Серии А выиграли первые матчи 1/8 финала ЛЧ – это рекорд. У команд АПЛ побед нет – впервые с сезона-2014/15
Команды Серии А с побед начали выступление в плей-офф Лиги чемпионов.
«Милан» обыграл «Тоттенхэм» (1:0), «Наполи» – «Айнтрахт» (2:0), а «Интер» одолел «Порту» (1:0) в первых матчах 1/8 финала ЛЧ.
Никогда в истории турнира трем итальянским клубам не удавалось одновременно одержать победы в первых матчах одного раунда плей-офф.
Клубы АПЛ, напротив, не смогли победить ни разу: «Челси» уступил «Боруссии» (0:1), «Тоттенхэм» – «Милану» (0:1), «Ливерпуль» был разгромлен «Реалом» (2:5), а встреча «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» завершилась вничью (1:1). Подобного не было с сезона-2014/15 – тогда в первых матчах 1/8 финала без побед остались «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси».
клубы апл с их шальными деньгами должны из финалов вообще не вылезать и все кубки себе забирать. но они там вечные лузеры, к сожалению. с другой стороны, футболу это только на пользу
Э - эволюция.
Не было бы Ливерпуля в ЛЧ последние сезоны то Англия могла лишь смотреть на Манчеста Юнайтед в ЛЕ
И так в Еврокубках из года в год.
Мы "лучшая лига" в мире, а потом после обсёра в Еврокубках, а они нам не нужны, чемпионат важнее.
😂😂
и как только наступают еврокубки
мы дружно вместе ржем над А Пэ эЛ!
а итальянцы молодцы