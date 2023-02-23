Все 3 клуба Серии А выиграли первые матчи 1/8 финала ЛЧ – это рекорд. У команд АПЛ побед нет – впервые с сезона-2014/15

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Команды Серии А с побед начали выступление в плей-офф Лиги чемпионов.

«Милан» обыграл «Тоттенхэм» (1:0), «Наполи» – «Айнтрахт» (2:0), а «Интер» одолел «Порту» (1:0) в первых матчах 1/8 финала ЛЧ.

Никогда в истории турнира трем итальянским клубам не удавалось одновременно одержать победы в первых матчах одного раунда плей-офф.

Клубы АПЛ, напротив, не смогли победить ни разу: «Челси» уступил «Боруссии» (0:1), «Тоттенхэм» – «Милану» (0:1), «Ливерпуль» был разгромлен «Реалом» (2:5), а встреча «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» завершилась вничью (1:1). Подобного не было с сезона-2014/15 – тогда в первых матчах 1/8 финала без побед остались «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси».

24 комментария

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Harryck
Ответ Arthur Jacob
Когда надо то АПЛ суперлига которая не три головы лучше всех, когда нет то Тоттенхэм «не самый топовый соперник»
Товарищи, мне плевать на "АПЛ", я просто в разрезе того, что у "Серии А" давно не было таких результатов в "ЛЧ" и они молодцы, но и возносить их пока тоже не стоит выдывая большие авансы)
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David Avagyan
Ответ DimaBayern
Но всё равно секта будет твердить, что АПЛ - это самая лучшая лига.
По твоему кто Серия А?
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David Avagyan
Ответ Lana Rhoades
Но ведь апл - суперлига? 😂😂
Ну и по твоему Серия а Суперлига?
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Заяцволк
Жаль наш Ювентус не вышел, а то подпортил бы статистику этим распоясавшимся итальянцам, бгг
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Эд
Итальянские и немецкие команды на подъёме (да, есть исключения)
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DimaBayern
Но всё равно секта будет твердить, что АПЛ - это самая лучшая лига.
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TheFrosty
Ответ исянов
посмотрел на количество евротрофеев и что-то повода для смеха не увидел. у испанцев их завались, у апл - жалкие крохи) но каждому по способностям ) клубы апл с их шальными деньгами должны из финалов вообще не вылезать и все кубки себе забирать. но они там вечные лузеры, к сожалению. с другой стороны, футболу это только на пользу
Да, скоро удел лоллиги - трясти былыми трофеями. Как итальянцам.
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исянов
Ответ pit4er
Посмотрел в таблицу коэффициентов УЕФА и что-то повода для смеха не увидел. У АПЛ больше очков в 4 из 5 последних сезонов, дважды был чисто английский финал (с 4 разными командами!) и только в одном финале не было ни одного английского клуба
посмотрел на количество евротрофеев и что-то повода для смеха не увидел. у испанцев их завались, у апл - жалкие крохи) но каждому по способностям )

клубы апл с их шальными деньгами должны из финалов вообще не вылезать и все кубки себе забирать. но они там вечные лузеры, к сожалению. с другой стороны, футболу это только на пользу
+1
-3
-2
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Arthur Jacob
Ответ Harryck
Неплохо, но если смотреть вглубь миланские клубы вытащили на соплях матчи против не самых топовых соперников, а "Айнтрахт" видимо из за отсутствия опыта, умер еще до матча с ходовым "Наполи".
Когда надо то АПЛ суперлига которая не три головы лучше всех, когда нет то Тоттенхэм «не самый топовый соперник»
+9
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+9
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Сергей Фомичев
Ответ Lana Rhoades
Но ведь апл - суперлига? 😂😂
Я скажу больше, это футбольная НБА 😄
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TheFrosty
Лоллига в кэффах уже на четвертое место упала в этом сезоне. Ее догоняют португальцы.
Э - эволюция.
+1
-1
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TheFrosty
Ответ Дмитрий
TheFrosty, как тебе такое?)
Я думаю пора открывать шампанское. Следующий раз такое увидим только через 8 лет.
0
-4
-4
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pit4er
Ответ исянов
ахахаха и как только наступают еврокубки мы дружно вместе ржем над А Пэ эЛ! а итальянцы молодцы
Посмотрел в таблицу коэффициентов УЕФА и что-то повода для смеха не увидел. У АПЛ больше очков в 4 из 5 последних сезонов, дважды был чисто английский финал (с 4 разными командами!) и только в одном финале не было ни одного английского клуба
+2
0
+2
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مختار موسى حاجييف
скорее всего все три выйдут дальше, а Англия может трёх лишиться.
0
0
0
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llolishe
Ливерпуль тащит АПЛ в ЛЧ
Не было бы Ливерпуля в ЛЧ последние сезоны то Англия могла лишь смотреть на Манчеста Юнайтед в ЛЕ
+1
-1
0
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giant
Ответ Harryck
Неплохо, но если смотреть вглубь миланские клубы вытащили на соплях матчи против не самых топовых соперников, а "Айнтрахт" видимо из за отсутствия опыта, умер еще до матча с ходовым "Наполи".
Отчасти да, но по Вашей же логике и у представителей АПЛ, кроме Ливерпуля, были соперники на бумаге уступающие им как в качестве состава, так и в плане финансов. Т.е. не самые топовые (я рассматриваю Милан именно текущего периода, а не вообще)
+7
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+7
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Дмитрий
TheFrosty, как тебе такое?)
0
0
0
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Михо
Главное проход в 1/4, остальное неважно
+16
0
+16
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Кузя Гитарист
Ответ Lana Rhoades
Но ведь апл - суперлига? 😂😂
И ?
0
-2
-2
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Elm
зато у АПЛ есть много денег.

И так в Еврокубках из года в год.

Мы "лучшая лига" в мире, а потом после обсёра в Еврокубках, а они нам не нужны, чемпионат важнее.
+1
-3
-2
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Lana Rhoades
Но ведь апл - суперлига?
😂😂
+5
-4
+1
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Joey Ramone
АПЛ денег пережрала, ей не до футбола)
0
-1
-1
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Harryck
Неплохо, но если смотреть вглубь миланские клубы вытащили на соплях матчи против не самых топовых соперников, а "Айнтрахт" видимо из за отсутствия опыта, умер еще до матча с ходовым "Наполи".
+8
-3
+5
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исянов
ахахаха

и как только наступают еврокубки
мы дружно вместе ржем над А Пэ эЛ!

а итальянцы молодцы
+5
-9
-4
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