Дюгарри о Неймаре: «Его дриблинг и отношение просто невыносимы. Я устал от него»
Кристоф Дюгарри раскритиковал поведение Неймара на поле.
«Я больше не могу его видеть. Его дриблинг и отношение просто невыносимы.
Я больше не хочу видеть его на поле. Я устал от него», – сказал бывший игрок сборной Франции.
Ранее стало известно, что Неймар пропустит 3-4 месяца из-за травмы голеностопа, ему сделают операцию в Дохе.
Дюгарри о травме Неймара: «Я рад за «ПСЖ». Гальтье должен был убрать его из состава однажды, три игрока впереди не защищаются при потере»
Искать какое-то здравое зерно тут бессмысленно