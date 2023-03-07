Дюгарри о Неймаре: «Его дриблинг и отношение просто невыносимы. Я устал от него»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Кристоф Дюгарри Футбол

Кристоф Дюгарри раскритиковал поведение Неймара на поле.

«Я больше не могу его видеть. Его дриблинг и отношение просто невыносимы.

Я больше не хочу видеть его на поле. Я устал от него», – сказал бывший игрок сборной Франции.

Ранее стало известно, что Неймар пропустит 3-4 месяца из-за травмы голеностопа, ему сделают операцию в Дохе.

Дюгарри о травме Неймара: «Я рад за «ПСЖ». Гальтье должен был убрать его из состава однажды, три игрока впереди не защищаются при потере»

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5 комментариев

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Товарищ Бразаускас
Устал от дриблинга Неймара? Это как "я устал от поэзии Пушкина, от полотен Айвазовского, от музыки Моцарта, от хоккея Харламова, от пилотирования Шумахера" и так далее.
+2
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che kaif
Ответ stastzar
Дюгарри, ты кто вообще нафиг такой?
Чемпион Мира и Европы ))
+2
-2
0
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stastzar
Дюгарри, ты кто вообще нафиг такой?
+3
-4
-1
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melmi
Он просто хейтер Нея. У Месси это Ротен, у Нея-Дюгарри
Искать какое-то здравое зерно тут бессмысленно
+5
-2
+3
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felipe89
Пожелал бы скорейшего выздоровления, клоун. Из-за таких, как Ней, и интересно футбол смотреть - всегда обводки, дриблинг, принимает нестандартные решения
+8
-4
+4
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