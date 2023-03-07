Дюгарри о Неймаре: «Его дриблинг и отношение просто невыносимы. Я устал от него»

раскритиковал поведение Неймара на поле.

«Я больше не могу его видеть. Его дриблинг и отношение просто невыносимы.

Я больше не хочу видеть его на поле. Я устал от него», – сказал бывший игрок сборной Франции.

Ранее стало известно, что Неймар пропустит 3-4 месяца из-за травмы голеностопа, ему сделают операцию в Дохе.

Дюгарри о травме Неймара: «Я рад за «ПСЖ». Гальтье должен был убрать его из состава однажды, три игрока впереди не защищаются при потере»