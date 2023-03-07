Феликс перед «Дортмундом»: «Челси» должен насладиться игрой и победить. Мы уверены в себе»

Теги Боруссия Дортмунд Челси Лига чемпионов УЕФА Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс высказался в преддверии ответного матча «Челси» с дортмундской «Боруссией».

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «синие» уступили немцам в гостях со счетом 0:1.

«Мы должны насладиться игрой и победить. Мы уверены в себе и предельно сосредоточены, ведь нам надо побеждать. Если все сделаем правильно, то выиграем.

Я здесь, чтобы помогать команде и клубу выигрывать трофеи. Я буду за них сражаться вместе со всеми», – сказал хавбек «Челси».

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7 комментариев

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che kaif
Челси пройдет без особых проблем.чекайте
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S H A R K
Дортмунд сегодня должен продлить серию побед!
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Питер Пэн
Ответ headmaster
Я, как болельщик Челси, уже и не помню когда последний раз игрой команды наслаждался. Так что поверим, какой там настрой
Справедливости ради, Челси в первом матче играл хорошо и мог победить. Подвела плохая реализация моментов и игра дортмундской вратаря, который реально творил чудеса
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Бухгалтер2021
Челси должен проходить дальше
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headmaster
Я, как болельщик Челси, уже и не помню когда последний раз игрой команды наслаждался. Так что поверим, какой там настрой
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kin
Футбол вечерком отлично!
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NIK__
Поттер должен хорошенько наколдовать в таком случае
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