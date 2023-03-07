Феликс перед «Дортмундом»: «Челси» должен насладиться игрой и победить. Мы уверены в себе»

высказался в преддверии ответного матча «Челси» с дортмундской «Боруссией».

В первой игре 1/8 финала чемпионов «синие» уступили немцам в гостях со счетом 0:1.

«Мы должны насладиться игрой и победить. Мы уверены в себе и предельно сосредоточены, ведь нам надо побеждать. Если все сделаем правильно, то выиграем.

Я здесь, чтобы помогать команде и клубу выигрывать трофеи. Я буду за них сражаться вместе со всеми», – сказал хавбек « ».