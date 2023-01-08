Представитель Оздоева: «Пирло видоизменил позицию Магомеда. Теперь он играет ближе к чужим воротам» 

Анзор Гаргаев, представитель , оценил игру футболиста в матче против «Коньяспора» (3:3).

В матче против « » футболист « » отметился голом и результативной передачей. Кроме того, у него два гола в трех последних матчах.

«У Оздоева и команды пошли результаты. Были видны работа и старание тренера. В команде произошли изменения в лучшую сторону после первой части, и Магомед стал играть более выдвинутого полузащитника.

Вокруг него стала строиться игра в атакующих действиях, появилось больше возможностей. Я присутствовал на матче, и считаю, что судейство было предвзятое. Это помешало «Фатих Карагюмрюк» победить, все свистелось в одну сторону.

Пирло стал больше доверять Оздоеву? Он с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас Пирло видоизменил позицию Оздоева, Магомед стал играть ближе к чужим воротам», – сказал Анзор Гаргаев.