Представитель Оздоева: «Пирло видоизменил позицию Магомеда. Теперь он играет ближе к чужим воротам» 

Теги Андреа Пирло Коньяспор высшая лига Турция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Анзор Гаргаев Футбол

Анзор Гаргаев, представитель Магомеда Оздоева, оценил игру футболиста в матче против «Коньяспора» (3:3).

В матче против «Коньяспора» футболист «Фатиха Карагюмрюка» отметился голом и результативной передачей. Кроме того, у него два гола в трех последних матчах.

«У Оздоева и команды пошли результаты. Были видны работа и старание тренера. В команде произошли изменения в лучшую сторону после первой части, и Магомед стал играть более выдвинутого полузащитника.

Вокруг него стала строиться игра в атакующих действиях, появилось больше возможностей. Я присутствовал на матче, и считаю, что судейство было предвзятое. Это помешало «Фатих Карагюмрюк» победить, все свистелось в одну сторону.

Пирло стал больше доверять Оздоеву? Он с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас Пирло видоизменил позицию Оздоева, Магомед стал играть ближе к чужим воротам», – сказал Анзор Гаргаев.

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6 комментариев

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Нейтральный критик
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Видоизменённый Магомед.
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Hasan Boysiahyader
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Ответ QWertY
А Грозный тут причем, если Оздоев из Ингушетии?
Он родился в Грозном.
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QWertY
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Ответ melowchi
Треквартиста из Грозного
А Грозный тут причем, если Оздоев из Ингушетии?
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Милчик
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Оздоев красавчик, не отбывает номер, играет и помогает команде и тренеру. Очень хочется, чтобы у Пирло все получилось.
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SWAGG
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Никогда бы не поверил, что Пирло и Оздоев могут быть в одном предложении, не что в клубе)
+26
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melowchi
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Треквартиста из Грозного
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