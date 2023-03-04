Оздоев забил за «Фатих Карагюмрюк» в 4 подряд домашних матчах лиги Турции
Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил «Сивасспору» (4:3).
Россиянин отметился голом на 69-й минуте игры 24-го тура лиги Турции.
Бывший футболист «Зенита» поразил ворота соперников по чемпионату в 4-м домашнем матче подряд. Ранее он забил «Трабзонспору» (4:1), «Коньяспору» (3:3) и «Бешикташу» (1:1).
За 21 матч в лиге Турции Оздоев также отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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А если и дальше так пойдёт, то может стать одной из самых заметных фигур всего чемпионата !