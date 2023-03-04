Оздоев забил за «Фатих Карагюмрюк» в 4 подряд домашних матчах лиги Турции

Теги Сивасспор высшая лига Турция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Футбол

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил «Сивасспору» (4:3).

Россиянин отметился голом на 69-й минуте игры 24-го тура лиги Турции.

Бывший футболист «Зенита» поразил ворота соперников по чемпионату в 4-м домашнем матче подряд. Ранее он забил «Трабзонспору» (4:1), «Коньяспору» (3:3) и «Бешикташу» (1:1).

За 21 матч в лиге Турции Оздоев также отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Валерий Йованович
Ответ иван кочубей
там уже три, но для турции ноль полный.))
В Дзюбе, весь уровень нашего футбола, в сравнении с турецким
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локо чемпик
Ответ OldRedWhite
Оздоев вообще лидер своей команды уже ! А если и дальше так пойдёт, то может стать одной из самых заметных фигур всего чемпионата !
да чего уж там - всей Европы))
+6
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иван кочубей
Ответ Максим Максюша
Ахвах, Дзюба там тебе тоже два раза передал привет)))
там уже три, но для турции ноль полный.))
+9
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Максим Максюша
Ответ иван кочубей
ДЗЮБЕ ПРИВЕТ!
Ахвах, Дзюба там тебе тоже два раза передал привет)))
+12
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chernika from S-Pb
Гонится за рекордом Рэшфорда!
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иван кочубей
ДЗЮБЕ ПРИВЕТ!
+17
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OldRedWhite
Оздоев вообще лидер своей команды уже !
А если и дальше так пойдёт, то может стать одной из самых заметных фигур всего чемпионата !
+22
-1
+21
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Трент Резнор
Мага живее всех живых
+38
0
+38
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