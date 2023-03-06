Хендерсон о Салахе: «Он посвящает себя футболу каждый день, приходит первым и уходит последним. Его статистика – не просто совпадение»
Джордан Хендерсон высказался о Мохаммеде Салахе.
В матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (7:0) Салах отметился дублем. Это позволило ему побить клубный рекорд по голам в АПЛ, принадлежавший Робби Фаулеру.
«Я очень рад за Мо, потому что его статистика – это не просто совпадение. Он посвящает свою жизнь футболу каждый божий день. Он очень усердно работает, приходит [на тренировки] первым и уходит последним. Это не совпадение, поэтому я рад за него», – сказал полузащитник «Ливерпуля».
9 комментариев