Хендерсон о Салахе: «Он посвящает себя футболу каждый день, приходит первым и уходит последним. Его статистика – не просто совпадение»

высказался о Мохаммеде Салахе.

В матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (7:0) Салах отметился дублем. Это позволило ему побить клубный рекорд по голам в , принадлежавший .

«Я очень рад за Мо, потому что его статистика – это не просто совпадение. Он посвящает свою жизнь футболу каждый божий день. Он очень усердно работает, приходит [на тренировки] первым и уходит последним. Это не совпадение, поэтому я рад за него», – сказал полузащитник « ».

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