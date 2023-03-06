Хендерсон о Салахе: «Он посвящает себя футболу каждый день, приходит первым и уходит последним. Его статистика – не просто совпадение»

Теги Ливерпуль Робби Фаулер премьер-лига Англия рекорды Джордан Хендерсон Мохамед Салах Футбол

Джордан Хендерсон высказался о Мохаммеде Салахе.

В матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (7:0) Салах отметился дублем. Это позволило ему побить клубный рекорд по голам в АПЛ, принадлежавший Робби Фаулеру.

«Я очень рад за Мо, потому что его статистика – это не просто совпадение. Он посвящает свою жизнь футболу каждый божий день. Он очень усердно работает, приходит [на тренировки] первым и уходит последним. Это не совпадение, поэтому я рад за него», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

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9 комментариев

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Матвей Бондарев
Один из лучших в Ливерпуле вне сомнений!
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беда504
Ответ Betting Star
Вот про многих известных игроков так говорят, что первыми приходят на тренировку и последними уходят. Мне вот интересно, какие из известных футболистов последними приходят и первыми уходят?🤔)
Рональдиньо Роналду зубастик который тот же Марадона особо не парился Неймар много их))
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Дмитрий Осипов
Ответ Betting Star
Вот про многих известных игроков так говорят, что первыми приходят на тренировку и последними уходят. Мне вот интересно, какие из известных футболистов последними приходят и первыми уходят?🤔)
Некоторые из тех, кому больше природа отсыпала генетики и таланта. Бывает и такое.
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Dario Alexys
Я до сих пор не могу понять как он в первом же сезоне за Ливерпуль выдал такой уровень. Обычно нужно хотя бы сезон для раскачки .
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Иван Павлов
Ответ Betting Star
Вот про многих известных игроков так говорят, что первыми приходят на тренировку и последними уходят. Мне вот интересно, какие из известных футболистов последними приходят и первыми уходят?🤔)
Ну отчасти это логично, так как выйти на топ-уровень гораздо труднее без должной самоотдачи, трудолюбия и рабочей этики. И в принципе то, что известно о Салахе и его биографии, во многом подтверждает слова Хендерсона.
+3
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+3
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llolishe
Ответ Betting Star
Вот про многих известных игроков так говорят, что первыми приходят на тренировку и последними уходят. Мне вот интересно, какие из известных футболистов последними приходят и первыми уходят?🤔)
Ибра
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newhood@icloud.com
Ответ Betting Star
Вот про многих известных игроков так говорят, что первыми приходят на тренировку и последними уходят. Мне вот интересно, какие из известных футболистов последними приходят и первыми уходят?🤔)
Азар?
+9
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+9
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llolishe
Салах легенда АПЛ
+1
0
+1
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Betting Star
Вот про многих известных игроков так говорят, что первыми приходят на тренировку и последними уходят. Мне вот интересно, какие из известных футболистов последними приходят и первыми уходят?🤔)
+2
0
+2
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