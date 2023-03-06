Форвард «Краснодара» Кордоба о вратаре «Торпедо» Довбне: «Они последние в таблице, а он 30 минут затягивал игру. Набрали 7 очков и не хотят играть»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Краснодар Александр Довбня Джон Кордоба Футбол

Джон Кордоба оценил ничью «Краснодара» с «Торпедо» (2:2) в матче Мир РПЛ.

– Получилось забить, но не получилось удержать победный счет – с чем это может быть связано?

– Этот матч мы хотели выиграть, но это послужит примером, чтобы исправить ошибки.

– В чем причина этих ошибок? Почему команда так слабо начала сегодняшний матч?

– Мне кажется, это обусловлено работой судей. Бывает, что они вообще не свистят, когда на нас совершают фолы, а когда фолим мы, то сразу получаем желтые карточки. То же самое было сегодня: был фол, но никто не стал смотреть ВАР, зато его сразу смотрят против нас.

– Ты активно выговаривал за что-то вратарю «Торпедо» [Довбне], с чем это было связано?

– Они последние в таблице, а он 30 минут затягивал игру. У них 7-8 очков, но они не хотят играть. У них нет амбиций продолжать матч, а у нас есть. Я выговаривал поэтому, – сказал нападающий «Краснодара».

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5 комментариев

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Пьяный Погрребняк
Их можно понять, для них каждое очко на вес золота, охраняли вероятную победу, потом ничью, что тут удивительного.
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Эндрю81
Может этот вратарь больше никогда в РПЛ играть уже не будет после этого сезона - парень каждой минутой дорожит: у кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий, как гласит народная мудрость.
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Фарит Абдрашитов
Просто вратарь решил Кордобемозгм поДовбить.
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-2
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maximilian_15
Играют по составу и своим возможностям, а вы просто в штаны навалили.
+1
-4
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Николай Иванов
Плак плак😭
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-5
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