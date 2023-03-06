Форвард «Краснодара» Кордоба о вратаре «Торпедо» Довбне: «Они последние в таблице, а он 30 минут затягивал игру. Набрали 7 очков и не хотят играть»
Джон Кордоба оценил ничью «Краснодара» с «Торпедо» (2:2) в матче Мир РПЛ.
– Получилось забить, но не получилось удержать победный счет – с чем это может быть связано?
– Этот матч мы хотели выиграть, но это послужит примером, чтобы исправить ошибки.
– В чем причина этих ошибок? Почему команда так слабо начала сегодняшний матч?
– Мне кажется, это обусловлено работой судей. Бывает, что они вообще не свистят, когда на нас совершают фолы, а когда фолим мы, то сразу получаем желтые карточки. То же самое было сегодня: был фол, но никто не стал смотреть ВАР, зато его сразу смотрят против нас.
– Ты активно выговаривал за что-то вратарю «Торпедо» [Довбне], с чем это было связано?
– Они последние в таблице, а он 30 минут затягивал игру. У них 7-8 очков, но они не хотят играть. У них нет амбиций продолжать матч, а у нас есть. Я выговаривал поэтому, – сказал нападающий «Краснодара».
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