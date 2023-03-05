Хавбек «Барсы» Торрес не забил пенальти «Валенсии», через 4 минуты Араухо получил красную

Теги Барселона Валенсия Ла Лига судьи Хавьер Альберола Рохас Рональд Араухо Ферран Торрес Уго Дуро Футбол

Хавбек «Барселоны» Ферран Торрес не реализовал пенальти в матче с «Валенсией».

Случилось это на 55-й минуте, испанец пробил мимо ворот.

Кроме того, спустя 4 минуты был удален защитник Рональд Араухо – за фол на Уго Дуро.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча. «Барса» ведет со счетом 1:0, идет второй тайм.

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20 комментариев

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Inside 88 LW
Спустя 2 минуты, после промаха с пенальти Фати не реализовал выход 1 на 1 с передачи от Рафиньи попал в штангу.
Можете вставить.
И да - позиция Торреса "Вингер"
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Анвар Масимов
и где тут его защитники ??? после матча с Кадисом началось тут . ,, Торрес крутой , дриблинг и тд. за ум взялся . как бы косолапым так и остался
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Пепси пеналдувич
Ответ Serginho Dest
Зачем он пошел бить когда на поле есть Кессие🤦‍♂️
Он же пенальтист был в Милане? Если да, то ошибка Хави и команды, что не дали пробить.хотя может Торресу отдали для уверености. Но как всегда хочешь сделать хорошо, а в итоге хуже.
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Marakana
Какой же полуфабрикат торрес. У Фати отнял мяч и сам пробил. Мать его он даже с 11 метров не попал по воротам
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Ashgabat Ashgabat
Ответ FanRocstar
Когда на поле появляется Торрес - начинается игра кто в лес кто по дрова
Это точно . Всех более или менее играющих заменили а его оставили
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ljolik888
Вот так надо портить нервы болельщикам Барселоны . Нет чтобы доводить матч спокойно до победы , так нет - надо и самим попотеть так и нам немного поседеть . Всех с победой !
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cektor
Торрес и фати это жесть )))
Спасибо рафинье
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+8
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mqh9pzrxgf
Ответ FanRocstar
Когда на поле появляется Торрес - начинается игра кто в лес кто по дрова
А приходил когда дифирамбы пели)))как и Эрик Гарсия) по факту железные игроки лавки)
+4
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+3
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Joe Black
Ответ Никита Марков
Прямая красная разве не 2+ матча дисквалификации?
в зависимости от грубости фола
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FanRocstar
Когда на поле появляется Торрес - начинается игра кто в лес кто по дрова
+7
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mqh9pzrxgf
А потом судья не дал пенку когда кессие ударил по ноге, даже вар не посмотрел, дал угловой в моменте когда мяч ушел от ноги игрока Валенсии

Дополнено: еще на 94.50 свисток дает😂😂😂

Судья 🤡
+10
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2vdhrvmmzf
Сколько ещё будут возиться с этим профнепригодным?
+2
-1
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Мохнатый55
Ответ Никита Марков
Прямая красная разве не 2+ матча дисквалификации?
В зависимости от фола. За грубый могут дать больше одного матча.
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melmi
Ответ Никита Марков
Прямая красная разве не 2+ матча дисквалификации?
1 матч должен быть если ничего «не придумают». С Атлетиком лишь должен пропускать.
+2
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dr. cage
Валенсии бы воспользоваться таким шансом.
В борьбе на выживание и ничья с лидером - благо.

Да и чат игроков Реала бы опять оживился..
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-7
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Serginho Dest
Ответ Пепси пеналдувич
Гроза воробьев-Торрес, снова в деле.
Зачем он пошел бить когда на поле есть Кессие🤦‍♂️
+12
-1
+11
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Никита Марков
Ответ Joe Black
сыграет, пропустит матч с Бильбао
Прямая красная разве не 2+ матча дисквалификации?
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-1
-1
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Joe Black
Ответ Никита Марков
Прямая красная, и с «Мадридом» не сыграет?
сыграет, пропустит матч с Бильбао
+20
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Никита Марков
Прямая красная, и с «Мадридом» не сыграет?
0
-3
-3
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Пепси пеналдувич
Гроза воробьев-Торрес, снова в деле.
+36
0
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