Хавбек «Барсы» Торрес не забил пенальти «Валенсии», через 4 минуты Араухо получил красную

Хавбек «Барселоны» не реализовал пенальти в матче с «Валенсией».

Случилось это на 55-й минуте, испанец пробил мимо ворот.

Кроме того, спустя 4 минуты был удален защитник – за фол на .

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с .

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча. «Барса» ведет со счетом 1:0, идет второй тайм.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков