Хавбек «Барсы» Торрес не забил пенальти «Валенсии», через 4 минуты Араухо получил красную
Хавбек «Барселоны» Ферран Торрес не реализовал пенальти в матче с «Валенсией».
Случилось это на 55-й минуте, испанец пробил мимо ворот.
Кроме того, спустя 4 минуты был удален защитник Рональд Араухо – за фол на Уго Дуро.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча. «Барса» ведет со счетом 1:0, идет второй тайм.
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Можете вставить.
И да - позиция Торреса "Вингер"
Спасибо рафинье
Дополнено: еще на 94.50 свисток дает😂😂😂
Судья 🤡
В борьбе на выживание и ничья с лидером - благо.
Да и чат игроков Реала бы опять оживился..