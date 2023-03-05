У «Реймса» самая длинная беспроигрышная серия в топ-5 лиг – 18 матчей. Клуб платит 22 тысячи фунтов штрафа за каждую игру – у их 30-летнего тренера нет лицензии
У «Реймс» самая длинная беспроигрышная серия среди клубов топ-5 лиг.
Французский клуб не проигрывает в Лиге 1 18 матчей – с 18 сентября 2022 года. Сегодня обыграли «Аяччо» (1:0).
Тренирует «Реймс» 30-летний бельгиец Вилл Стилл.
Клуб штрафуют на 22 тысяч фунтов в каждом матче, поскольку у Стилла нет необходимой лицензии – УЕФА PRO.
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С одной стороны, тренер без лицензии, у которого интересная команда и неплохие результаты.
С другой стороны, Вилл Стилл вроде как не играл в футбол "на самом высоком уровне", а потому в глазах Царя не вполне уважаемый человек, если выражаться дипломатично.
Как бы выкрутился наш непризнанный гений?
Но в чем проблема оставить его главным де-факто, а юридически поставить какого-нибудь рандома с лицензией?
На сэкономленные деньги могли бы полгода академию содержать
А не языком шлёпать, как Мостовой