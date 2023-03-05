У «Реймса» самая длинная беспроигрышная серия в топ-5 лиг – 18 матчей. Клуб платит 22 тысячи фунтов штрафа за каждую игру – у их 30-летнего тренера нет лицензии

У « » самая длинная беспроигрышная серия среди клубов топ-5 лиг.

Французский клуб не проигрывает в Лиге 1 18 матчей – с 18 сентября 2022 года. Сегодня обыграли «Аяччо» (1:0).

Тренирует «Реймс» 30-летний бельгиец .

Клуб штрафуют на 22 тысяч фунтов в каждом матче, поскольку у Стилла нет необходимой лицензии – УЕФА PRO.

30-летний тренер натаскался в Football Manager и три месяца не проигрывает в Лиге 1 – даже «ПСЖ». Откуда он взялся?

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков