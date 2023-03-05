У «Реймса» самая длинная беспроигрышная серия в топ-5 лиг – 18 матчей. Клуб платит 22 тысячи фунтов штрафа за каждую игру – у их 30-летнего тренера нет лицензии

Теги лига 1 Франция Реймс Аяччо Вилл Стилл Футбол

У «Реймс» самая длинная беспроигрышная серия среди клубов топ-5 лиг.

Французский клуб не проигрывает в Лиге 1 18 матчей – с 18 сентября 2022 года. Сегодня обыграли «Аяччо» (1:0).

Тренирует «Реймс» 30-летний бельгиец Вилл Стилл

Клуб штрафуют на 22 тысяч фунтов в каждом матче, поскольку у Стилла нет необходимой лицензии – УЕФА PRO.

30-летний тренер натаскался в Football Manager и три месяца не проигрывает в Лиге 1 – даже «ПСЖ». Откуда он взялся?

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16 комментариев

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Тюменец
Фанат Football Manager и готовый тренер для Вэст Хэма.)
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Alar Asus
Почему 22 тыс фунтов во Франции ? Почему не евро?
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Big_Ball
Ответ AlexDeLarge
Молодцы, конечно Но в чем проблема оставить его главным де-факто, а юридически поставить какого-нибудь рандома с лицензией? На сэкономленные деньги могли бы полгода академию содержать
Потому что это не Россия. Если он главный по факту, то он будет управлять командой на поле, и это все равно будет расценено как нарушение. Это у нас закрывают глаза и делают вид, что все норм. Хотя УЕФА была против того, что Мусаев был по факту главным у Краснодара в еврокубках. Но в России все хорошо, можно кого угодно назначать и ничего не будет.
+4
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Антибаскет Поповича
Дилемма Мостового.

С одной стороны, тренер без лицензии, у которого интересная команда и неплохие результаты.

С другой стороны, Вилл Стилл вроде как не играл в футбол "на самом высоком уровне", а потому в глазах Царя не вполне уважаемый человек, если выражаться дипломатично.

Как бы выкрутился наш непризнанный гений?
+10
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RembaXXX
Ответ AlexDeLarge
Молодцы, конечно Но в чем проблема оставить его главным де-факто, а юридически поставить какого-нибудь рандома с лицензией? На сэкономленные деньги могли бы полгода академию содержать
Летом он лицензию получит.
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AlexDeLarge
Молодцы, конечно

Но в чем проблема оставить его главным де-факто, а юридически поставить какого-нибудь рандома с лицензией?

На сэкономленные деньги могли бы полгода академию содержать
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Nothern Lord
Ответ Андрей Синецкий
Что на это ответит Мостовой ??
Им все легко дается, а человек 20 лет в футбол играл, Царем звали...
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Eden Hazard
FM рулит)
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Artem Piatkov
Ответ Ебздрогыч
Кумир Мостового, тренирует и без лицензии!
Это скорее доказывает, что если человек действительно хочет, он будет тренеровать и без лицензии

А не языком шлёпать, как Мостовой
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deadjoker
Мостовой: на его месте должен был быть я!
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Андрей Синецкий
Что на это ответит Мостовой ??
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chernika from S-Pb
Ничего, Вилл Стилл ВИЛЛ СТИЛЛ имеет шансы получить лицензию *ba-dum-tsss*
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Адам Цевич
Что-то на необычном
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Holy Diver
У Царя есть шанс, ещё не всё потеряно!
+12
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Ебздрогыч
Кумир Мостового, тренирует и без лицензии!
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-2
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Direct free kick
Вот и будущий тренер ПСЖ, когда оттуда попрут пешего
+3
-5
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