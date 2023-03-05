Пирс Морган: «Когда «Арсенал» выиграет АПЛ, я поеду на «Олд Траффорд» и крикну там «SIIIIUUUUUUU!!!»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Олд Траффорд премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган рассказал, зачем поедет на «Олд Траффорд» после победы «Арсенала» в АПЛ.

«Арсенал» выиграет АПЛ... 

И когда мы это сделаем, я поеду прямо на «Олд Траффорд» и в одиночку устрою концерт, кульминацией которого станет громкое «SIIIIUUUUUUU!!!», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в ответ на слова болельщика, который усомнился, что лондонцы выиграют лигу.

Напомним, что этим криком Криштиану Роналду традиционно празднует забитые голы.

Португалец перед ЧМ-2022 дал скандальное интервью Моргану, после чего «МЮ» расторг с игроком контракт.

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77 комментариев

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MonkeyMeister
Как связаны успехи Арсенала и Рунальду? И кто этого сумасшедшего пустить на стадион?
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Los Galácticos
Он что теперь до конца жизни будет жить в СМИ этой историей с Роналду, репутацию хайпожора дурачка уже себе заработал, теперь можно отдыхать
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bel01
Так вот кто пишет безумные комментарии под ником "Великий Алонсо" )))
Это ведь тот же самый тронутый человек.
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нелюбитель футбола
Там тебя отметелят, дурачок... Хе-хе..
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bress10
С одной стороны вроде и хочется, чтобы Арсенал наконец выиграл АПЛ, но из-за этого типа все желание за них болеть пропадает
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Терминатор///Айлбибекович
Морган завершенный дегенерат.
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Bolvan
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Gusar71
ОтсоSIIIIUUUU
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Виктор Войнов
А прыгать будет?
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Казбек Бимбасов
Ответ Тайосич
Какой же он идиот.
Казалось бы да, но ты его знаешь и знаешь что он идиот, он выжал из одной ситуации горы бабла и популярности и продолжает хайпить на этом до сих пор. Идиот в данной ситуации только один и это не Морган
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cruyff_14
Как он ещё в Саудовской Аравии не поселился до сих пор ?
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Dmitry Koway
вот после таких вскукареков и начинаются поражения
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красная_карточка
закричит - ой я Дэбил
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Frakiec 77
Ответ Тайосич
Какой же он идиот.
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты))) Они нашли друг друга))
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Кан и Баллак сидят в баре
Моргану походу очень многие бы прокричали с такой затяжечкой совсем другое сочетание,но тоже из трёх букв)
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Александра Чиркова
мне кажется ,даже фанам Арсенала стыдно иметь такого с в своих рядах
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PamcuK
Ответ CyberUnited
Как связаны Роналду и победа Арсенала в АПЛ? Типа с португальцем МЮ бы стал чемпионом? 😂 У нас изначально на сезон целью была борьба за топ-4
Связь в том, что выкинув этот балласт до начала сезона, МЮ бы первым шел.

Пирс будет кричать в благодарность за, что тот на дно своими выходами на поле и выходками в раздевалке тащил конкурента.
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Tsamourlidis_mufc
Наберите в дурку, у них Наполеон сбежал
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Marky777
Ответ Тайосич
Какой же он идиот.
Он не идиот, он проплаченный
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PamcuK
Это будет очень забавно, учитывая, что с момента когда прогнивший фрукт нагадил за МЮ в последний раз на поле, МЮ набрал всех команд очков в АПЛ.

Выкриком Морган покажет, кто главный творец чемпионства Арсенала. Жаль ему не удалось пристроить его в Арсенал, чемпионская гонка между МЮ и МС была бы интересной и навевала последними сезонами САФа.
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Алексей Максимов
Мдаааа...
Поехали у старичка шарики за ролики
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Александр Калашников
Ответ Тайосич
Какой же он идиот.
Он просто хочет поздравить МЮ с попаданием в ТОП 3. С Роналду это было просто невозможно.
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Malik Seferbekov
Да его скорее самого нагнут темнокожие ребята из охраны на Олд Траффорд и тогда он уж точно не только Suuuuiiii закричит!!!)))))))))
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aziz salikhov
давайте скинемся всем миром на киллера, чтобы ликвидировать его😁😁.
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CyberUnited
Как связаны Роналду и победа Арсенала в АПЛ? Типа с португальцем МЮ бы стал чемпионом? 😂 У нас изначально на сезон целью была борьба за топ-4
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