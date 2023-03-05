Пирс Морган: «Когда «Арсенал» выиграет АПЛ, я поеду на «Олд Траффорд» и крикну там «SIIIIUUUUUUU!!!»
Пирс Морган рассказал, зачем поедет на «Олд Траффорд» после победы «Арсенала» в АПЛ.
«Арсенал» выиграет АПЛ...
И когда мы это сделаем, я поеду прямо на «Олд Траффорд» и в одиночку устрою концерт, кульминацией которого станет громкое «SIIIIUUUUUUU!!!», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в ответ на слова болельщика, который усомнился, что лондонцы выиграют лигу.
Напомним, что этим криком Криштиану Роналду традиционно празднует забитые голы.
Португалец перед ЧМ-2022 дал скандальное интервью Моргану, после чего «МЮ» расторг с игроком контракт.
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Это ведь тот же самый тронутый человек.
Пирс будет кричать в благодарность за, что тот на дно своими выходами на поле и выходками в раздевалке тащил конкурента.
Выкриком Морган покажет, кто главный творец чемпионства Арсенала. Жаль ему не удалось пристроить его в Арсенал, чемпионская гонка между МЮ и МС была бы интересной и навевала последними сезонами САФа.
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