рассказал, зачем поедет на «Олд Траффорд» после победы «Арсенала» в .

« » выиграет АПЛ...

И когда мы это сделаем, я поеду прямо на « » и в одиночку устрою концерт, кульминацией которого станет громкое «SIIIIUUUUUUU!!!», – написал телеведущий и болельщик « » в ответ на слова болельщика, который усомнился, что лондонцы выиграют лигу.

Напомним, что этим криком традиционно празднует забитые голы.

Португалец перед ЧМ-2022 дал скандальное интервью Моргану, после чего « » расторг с игроком контракт.

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