Во вторник, 7 марта, сыграют Челси и Боруссия Дортмунд в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Боруссия Дортмунд

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Челси – Боруссия