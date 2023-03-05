Где смотреть Челси – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 7 марта
Во вторник, 7 марта, сыграют Челси и Боруссия Дортмунд в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Челси – Боруссия Дортмунд
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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