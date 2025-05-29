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Бензема признан лучшим игроком саудовской лиги, Блан – лучшим тренером сезона. Роналду отметили как лучшего бомбардира

Карим Бензема стал лучшим игроком сезона в Саудовской Аравии.

Чемпионом лиги Саудовской Аравии в этом сезоне стал «Аль-Иттихад».

На церемонии вручения наград Saudi Pro League Season Awards капитан клуба Карим Бензема был назван игроком сезона, а тренирующий команду Лоран Блан получил награду как лучший тренер.

Бензема забил 21 гол и отдал 9 результативных передач за сезон. 30 голевых действий француза стали самым высоким показателем в лиге, наряду с Салемом Аль-Досари из «Аль-Хилаля», получившим награду лучшего игрока из Саудовской Аравии.

Блан привел «Аль-Иттихад» к титулу в своем дебютном сезоне в чемпионате. Француз стал девятым тренером, сделавшим это в первом сезоне. Это его первый титул в высшем дивизионе за пределами Франции.

Кроме того, Криштиану Роналду второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром лиги. Капитан «Аль-Насра» забил 25 голов и опередил Айвена Тоуни из «Аль-Ахли» на 2 мяча. Теперь на счету португальца 74 гола в 77 матчах саудовской лиги, он занимает 9-е место в общем зачете бомбардиров за всю историю соревнования.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт лиги Саудовской Аравии
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