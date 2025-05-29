Серия Б. Финал плей-офф. «Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью в первом матче – 0:0. Гол Аурелио отменили из-за игры рукой, Спортс’’ показал игру в прямом эфире

«Кремонезе» сыграл вничью со «Специей» в первом матче финала плей-офф Серии Б.

Игра завершилась со счетом 0:0, Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировал Артем Терентьев.

На 15-й минуте Джузеппе Аурелио вывел «Специю» вперед, но гол отменили из-за игры рукой.

Ответная игра пройдет 1 июня, Спортс’’ покажет в прямом эфире. Начало в 21:30 по московскому времени, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

Финал плей-офф за выход в Серию А

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Кремонезе» занял четвертое место по итогам Серии Б-2024/25, «Специя» финишировала третьей. Обе команды присоединились к плей-офф на стадии полуфиналов, «Кремонезе» в двух матчах прошел «Юве Стабию» (4:2), «Специя» разгромила «Катандзаро» (4:1).

Таблица Серии Б

Статистика Серии Б