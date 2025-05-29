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Серия Б. Финал плей-офф. «Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью в первом матче – 0:0. Гол Аурелио отменили из-за игры рукой, Спортс’’ показал игру в прямом эфире

«Кремонезе» сыграл вничью со «Специей» в первом матче финала плей-офф Серии Б.

Игра завершилась со счетом 0:0, Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировал Артем Терентьев.

На 15-й минуте Джузеппе Аурелио вывел «Специю» вперед, но гол отменили из-за игры рукой.

Ответная игра пройдет 1 июня, Спортс’’ покажет в прямом эфире. Начало в 21:30 по московскому времени, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

Финал плей-офф за выход в Серию А

Первый матч

Серия B. Плей-офф - Финал
29 мая 18:30, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Завершен
0 - 0
Специя
Матч окончен
Пикель
90’
+3’
84’
Кассата   Фальчинелли
84’
Аурелио   Реца
Васкес   Валоти
76’
Ацци   Пикель
76’
Барбьери   Дзанимаккья
75’
Коллоколо
73’
70’
Ди Серио   Куда
70’
Бандинелли   Эспозито
59’
Кассата
Вандепютте   Де Лука
57’
49’
Бандинелли
2тайм
Перерыв
45’
Надь
Кастаньетти   Джелли
36’
Ацци
26’
Антов
7’
Кремонезе
Фулиньяти, Антов, Чеккерини, Фолино, Ацци, Вандепютте, Кастаньетти, Коллоколо, Барбьери, Юнсен, Васкес, Драго, Тоннандер, Моретти, Пикель, Валоти, Джелли, Маер, Дзанимаккья, Де Лука, Бонаццоли, Насти
Запасные: Драго, Валоти, Де Лука, Моретти, Дзанимаккья, Тоннандер, Пикель, Джелли, Маер, Бонаццоли, Насти
1тайм
Специя:
Гори, Матею, Христов, Висьневски, Аурелио, Бандинелли, Надь, Кассата, Элиа, Ди Серио, Эспозито, Чичисола, Феррер, Реца, Бенвенуто, Джорджески, Эспозито, Канделари, Куда, Джанкпата, Лападула, Фальчинелли, Чолак
Запасные: Драго, Валоти, Де Лука, Моретти, Дзанимаккья, Тоннандер, Пикель, Джелли, Маер, Бонаццоли, Насти
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Кремонезе» занял четвертое место по итогам Серии Б-2024/25, «Специя» финишировала третьей. Обе команды присоединились к плей-офф на стадии полуфиналов, «Кремонезе» в двух матчах прошел «Юве Стабию» (4:2), «Специя» разгромила «Катандзаро» (4:1).

Таблица Серии Б

Статистика Серии Б

Кто выиграет Лигу чемпионов?8057 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Спортс’‘
logoКремонезе
logoСпеция
logoД2 Италия
результаты
logoсерия А Италия
logoДжузеппе Аурелио
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