«Вердер» возглавил экс-тренер «Эльферсберга» Штеффен
«Вердер» объявил о назначении нового тренера.
Команду из Бремена возглавил Хорст Штеффен. Он сменил на этом посту Оле Вернера, который был уволен из-за нежелания продлевать контракт.
С 2018 года Штеффен возглавлял «Эльферсберг». В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла 3-е место во второй Бундеслиге и приняла участие в стыковых матчах за право играть в высшем дивизионе, где уступила «Хайденхайму».
В минувшем сезоне Бундеслиги «Вердер» набрал 51 очко и занял 8-е место в турнирной таблице.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вердера»
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