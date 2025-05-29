«Вердер» возглавил экс-тренер «Эльферсберга» Штеффен

«Вердер» объявил о назначении нового тренера.

Команду из Бремена возглавил Хорст Штеффен. Он сменил на этом посту Оле Вернера, который был уволен из-за нежелания продлевать контракт.

С 2018 года Штеффен возглавлял «Эльферсберг ». В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла 3-е место во второй Бундеслиге и приняла участие в стыковых матчах за право играть в высшем дивизионе, где уступила «Хайденхайму».

В минувшем сезоне Бундеслиги «Вердер » набрал 51 очко и занял 8-е место в турнирной таблице.