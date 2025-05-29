«Реал» оформит трансфер Каррераса в ближайшие часы. Переговоры с «Бенфикой» – на финальной стадии (COPE)
«Реал» подпишет Альваро Фернандеса Каррераса в ближайшее время.
Переговоры мадридского клуба с «Бенфикой» о трансфере 22-летнего защитника находятся на финальной стадии, сообщает COPE. С самим игроком договоренность уже достигнута.
Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие часы. Как только будет закончена работа с документацией, о трансфере объявят официально.
«Реал» планирует сначала объявить о подписании Каррераса, который подпишет контракт на 5 или 6 сезонов, а через несколько дней – о трансфере Трента Александер-Арнолда, чей контракт будет рассчитан до 2030 года.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
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