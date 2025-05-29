Вингер «Ливерпуля» Диас интересен «Аль-Насру». Сделка оценивается в 85+ млн евро

Луис Диас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Вингер «Ливерпуля » является основной трансферной целью «Аль-Насра », сообщает журналист Бен Джейкобс. Руководители клуба уже запросили финансирование, чтобы сделать предложение о переходе колумбийца.

Считается, что сделка обойдется потенциальным покупателям в 85 млн евро или дороже. При этом пока нет гарантий, что она состоится.

За 28-летним игроком также следит «Барселона ».

В минувшем сезоне АПЛ Диас провел 36 матчей, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .