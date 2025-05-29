Вингер «Ливерпуля» Диас интересен «Аль-Насру». Сделка оценивается в 85+ млн евро
Луис Диас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Вингер «Ливерпуля» является основной трансферной целью «Аль-Насра», сообщает журналист Бен Джейкобс. Руководители клуба уже запросили финансирование, чтобы сделать предложение о переходе колумбийца.
Считается, что сделка обойдется потенциальным покупателям в 85 млн евро или дороже. При этом пока нет гарантий, что она состоится.
За 28-летним игроком также следит «Барселона».
В минувшем сезоне АПЛ Диас провел 36 матчей, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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