Полиция Лондона не сочла преступлением пост Линекера в поддержку Палестины с эмодзи крысы: «Рассмотрели сообщения от общественности. Вмешательства не будет»

Лондонская полиция не усмотрела преступления в скандальном посте Гари Линекера.

Ранее бывший нападающий сборной Англии и ведущий передачи Match of the Day на BBC поделился публикацией аккаунта Palestine Lobby – видеороликом с выступлением канадско-палестинского юриста Дианы Будду с критикой действий Израиля в секторе Газа. К видео было добавлено изображение крысы – этот образ часто использовался в нацистской Германии для изображения евреев. Впоследствии он удалил публикацию.

В связи с инцидентом Линекер покинул BBC на фоне обвинений в антисемитизме.

Как сообщает The Telegraph, офицеры лондонской полиции посетили нескольких представителей общественности, пожаловавшихся на пост Линекера в инстаграме. Однако, оценив сообщения, полиция пришла к выводу, что состава преступления не было, и не будет возбуждать дело.

«Мы получили ряд сообщений от представителей общественности относительно поста, опубликованного в социальных сетях в понедельник, 12 мая. Сообщения были рассмотрены.

Никаких правонарушений не выявлено, и дальнейшего вмешательства полиции не будет», – говорится в заявлении полиции.

The Telegraph отмечает, что с самого начала казалось маловероятным, что Линекер мог нарушить какой-либо закон, поскольку он удалил пост и заявил, что не знал об оскорбительной символике крысы. Однако офицеры, возможно, рассматривали вопрос о том, можно ли считать публикацию инцидентом на почве ненависти.