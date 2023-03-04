Поттер после первой за 7 матчей победы: «Челси» пришлось помучиться. Игроки проявили характер»

высказался после победы над « » (1:0).

« » одержал первую за 7 матчей победу. До этого было 3 ничьих и 3 поражения.

«Рад за игроков и болельщиков. Нам пришлось помучиться. Был сложный период.

Думаю, что мы хорошо играли в первом тайме и хорошо атаковали. Нам было что терять, поэтому игроки проявили характер, они показали сплоченность. Это дает нам импульс для развития.

Людям не все равно. Игроки хотят победить, а болельщики желают нам успеха. При счете 1:0 в может случиться всякое, если учесть, на каком этапе мы находимся, то неудивительно, что [нервы были].

Игроки боролись за победу, и это позволяет нам продолжать двигаться вперед», – сказал тренер «Челси».

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