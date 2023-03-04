Поттер после первой за 7 матчей победы: «Челси» пришлось помучиться. Игроки проявили характер»

Теги Челси премьер-лига Англия Лидс Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер высказался после победы над «Лидсом» (1:0).

«Челси» одержал первую за 7 матчей победу. До этого было 3 ничьих и 3 поражения.

«Рад за игроков и болельщиков. Нам пришлось помучиться. Был сложный период.

Думаю, что мы хорошо играли в первом тайме и хорошо атаковали. Нам было что терять, поэтому игроки проявили характер, они показали сплоченность. Это дает нам импульс для развития.

Людям не все равно. Игроки хотят победить, а болельщики желают нам успеха. При счете 1:0 в АПЛ может случиться всякое, если учесть, на каком этапе мы находимся, то неудивительно, что [нервы были].

Игроки боролись за победу, и это позволяет нам продолжать двигаться вперед», – сказал тренер «Челси».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ Тюменский медвежонок
да харе все валить на тренера, хороший добротный тренер который несколько сезонов подряд показывал уровень тренируя супер скромный Брайтон, не его вина что руководители дали ему такие "экстремальные" условия и читайте внимательно, я не пишу что вины тренера "нет", безусловно есть, но он явно не всё это заварил и натворил, Челси вообще первое время с его приходом симпатично играли, просто в команде так же уйма пассажиров и наемников, которые не хотят биться и тут вряд ли даже условный Гвардиола или Клопп справился, тем более за такой короткий срок
после его ухода брайтон похорашел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
Что означают слова в квадратных скобках? Типа додумали его слова?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
А причина мучений ведь сам сказочный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Промах Мораты
мучение - это слово очень подходит для описании игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Вот что значит не выпустить на поле Мудрика.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SWAGG
в тот антифутбол, который шпротер выкатил во 2т даже Дайч с Бернли постеснялся бы играть
гнать физрука
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Ответ Акира_1
С момента ухода Абрамовича Челси только и мучается. Благодаря Поттеру в частности.
да харе все валить на тренера, хороший добротный тренер который несколько сезонов подряд показывал уровень тренируя супер скромный Брайтон, не его вина что руководители дали ему такие "экстремальные" условия и читайте внимательно, я не пишу что вины тренера "нет", безусловно есть, но он явно не всё это заварил и натворил, Челси вообще первое время с его приходом симпатично играли, просто в команде так же уйма пассажиров и наемников, которые не хотят биться и тут вряд ли даже условный Гвардиола или Клопп справился, тем более за такой короткий срок
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nik Yeremich
Челси мало того что ГОЛ ЗАБИЛ ЦЕЛЫЙ, еще и ПОБЕДИЛ!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
Хахол на лавке Челси с тремя очками,все логично
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Адам Цевич
Победа не отменяет того факта, что он никакущий тренер. Тактики и идеи 0. Если бы не класс игроков, точно бы в зоне вылета был
Так он не в зоне вылета из-за стартовых побед Тухеля, что дали 9 очков.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Дж. Роулинг "Поттер и первая победа"
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адам Цевич
Победа не отменяет того факта, что он никакущий тренер. Тактики и идеи 0. Если бы не класс игроков, точно бы в зоне вылета был
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
С момента ухода Абрамовича Челси только и мучается. Благодаря Поттеру в частности.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
классика от поттера: говорит одно и тоже и после поражений, и после победы
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий