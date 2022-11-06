Вратарь «Райо» хочет жилет Анчелотти. После матча с «Реалом» Димитриевски предложит тренеру обмен на его свитер
Вратарь «Райо Вальекано» хочет попросить у Карло Анчелотти жилет в обмен на свою футболку.
Столе Димитриевски считает Анчелотти авторитетом в мире футбола, восхищается его карьерой и тем, как играют его команды, и поэтому хочет сохранить память об итальянском наставнике.
Матч «Реала» и «Райо Вальекано» пройдет 7 ноября. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:00 по московскому времени.
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