Вратарь «Райо» хочет жилет Анчелотти. После матча с «Реалом» Димитриевски предложит тренеру обмен на его свитер

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Вратарь «Райо Вальекано» хочет попросить у Карло Анчелотти жилет в обмен на свою футболку.

Столе Димитриевски  считает Анчелотти авторитетом в мире футбола, восхищается его карьерой и тем, как играют его команды, и поэтому хочет сохранить память об итальянском наставнике.

Матч «Реала» и «Райо Вальекано» пройдет 7 ноября. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:00 по московскому времени.

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