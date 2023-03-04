Терзич о 2:1: «Мы увеличили отрыв от «Лейпцига» до 7 очков. Горжусь «Боруссией»
Эдин Терзич оценил победу дортмундской «Боруссии» над «Лейпцигом» (2:1) в Бундеслиге.
«Матч был абсолютно топовым. В первом тайме мы показали очень хорошую игру, но во втором действовали не лучшим образом, «Лейпциг» явно доминировал. Тем не менее у нас был шикарный шанс сделать счет 3:0.
Мы страстно оборонялись, болельщики были исключительными. Мы встречались с командой, у которой такие же амбиции, как и у нас. Задача была – увеличить отрыв [от «Лейпцига»] до семи очков, и мы сделали это. Я горжусь своей командой», – сказал главный тренер «Боруссии».
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