Терзич о 2:1: «Мы увеличили отрыв от «Лейпцига» до 7 очков. Горжусь «Боруссией»

оценил победу дортмундской «Боруссии» над « » (2:1) в Бундеслиге.

«Матч был абсолютно топовым. В первом тайме мы показали очень хорошую игру, но во втором действовали не лучшим образом, «Лейпциг» явно доминировал. Тем не менее у нас был шикарный шанс сделать счет 3:0.

Мы страстно оборонялись, болельщики были исключительными. Мы встречались с командой, у которой такие же амбиции, как и у нас. Задача была – увеличить отрыв [от «Лейпцига»] до семи очков, и мы сделали это. Я горжусь своей командой», – сказал главный тренер « ».

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