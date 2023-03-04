Терзич о 2:1: «Мы увеличили отрыв от «Лейпцига» до 7 очков. Горжусь «Боруссией»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия РБ Лейпциг Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил победу дортмундской «Боруссии» над «Лейпцигом» (2:1) в Бундеслиге.

«Матч был абсолютно топовым. В первом тайме мы показали очень хорошую игру, но во втором действовали не лучшим образом, «Лейпциг» явно доминировал. Тем не менее у нас был шикарный шанс сделать счет 3:0.

Мы страстно оборонялись, болельщики были исключительными. Мы встречались с командой, у которой такие же амбиции, как и у нас. Задача была – увеличить отрыв [от «Лейпцига»] до семи очков, и мы сделали это. Я горжусь своей командой», – сказал главный тренер «Боруссии».

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4 комментария

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mishakmv96
Победная серия вызывает восхищение. До ЧМ было сложно представить, что Боруссия сделает такой рывок и догонит Баварию, но игру необходимо улучшать, она с перепадами, есть отрезки когда всё очень хорошо, а есть периоды когда мало что получается, как вчера во втором тайме. Это вопрос к Терзичу, не нужно играть вторым номером и забывать об атаке, у БД никогда не было надёжной обороны.
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Christos NB
Ответ Матвей Баранов
может есть все-таки шанс увезти салатницу из Мюнхена
почему нету есть конечно они 10 матчей подряд выйграли если они смогут сделать 14 побед подряд тоест выйграть 4 следующих матча из 4 то они уже становятся фаворитами но даже если выйграют 3 матча из 4 проиграв только Баварии но победив Юнион шансы высокие чтоб взять чемпионство а вот если 2 из 4 проиграв Баварии и Юнион то тут уже явно второе место в чемпионате а если выйграют всего 1 матч из 4 то досвидос и второе место тоже короч самое гоавно не накосячил против Кельна и Шальке я считаю эти матчи важнее чем с Баварией и Юнион так как в дерби команды сосредоточены всегда так как эти игры определяют многое сам знаю так как я фан ПАОКА мы хорошо выступаем в дерби против АЕК Олимпиакос Панатинаикос ну если ты в курсе о этих командах так вот против середняков мы потеряли минимум 8 очков недавно вели 0-2 на выезде и ты не поверишь осталось всего 4 минуты и они сравняли счёт 2-2 на 92 и на 94 минуте если бы не эти потери мы сейчас были бы хотя бы на втором месте с отрывом от первого места всего в одно очко а сейчас мы отстаем от первого места на целых 9 у нас ещё есть 12 туров но незнаю хватит ли сил сократить разрыв полностью.
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kokakoka
1 апреля матч с Баварией в Мюнхене, потом дома с Унионом. Возможно, ключевые матчи для борьбы за чемпионство.
Бавария - фаворит, конечно, но шансы у Дортмунда определённо есть.
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Матвей Баранов
может есть все-таки шанс увезти салатницу из Мюнхена
+5
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